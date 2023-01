Vuoden rauhanturvaaja Aleksi Ruusu ei pidä rauhaa itsestäänselvyytenä: ”Mahdollistaa elämässä paljon asioita”

Kun Jämsästä kotoisin oleva Aleksi Ruusu lähti armeijaan, ajatuksena oli, että hoidetaan homma pikaisesti alta pois. Toisin kuitenkin kävi. Varusmiespalveluksen jälkeen hän jäi vielä hetkeksi töihin Puolustusvoimiin. Homma maistui ja seuraava askel oli hakea rauhanturvaajaksi. Pesti alkoi kesällä 2021 Libanonin kuumuudessa.

Suomalaisilla rauhanturvaajilla on pitkä historia Libanonissa. Tukikohta onkin huolella rakennettu, suomalaisten tarpeita kunnioittaen saunaa unohtamatta. Uusi arki lähti Ruusulla rullaamaan heti.

– Perusarki on vartiointia, partiointia tai valmiudessa olemista. Käytännössä suomalaisten päätehtävä on olla valmiudessa liikkumaan alueella. Itseään toistavaa, mutta toisaalta, ei siitä liikaa saa rutiinia tulla. Se on jo aika vaarallista, Ruusu kertoo.

Ruusun mukaan suomalaiset ovat pidettyjä rauhanturvaajia paikallisten keskuudessa.

– Monesti se on valttikortti, kun on Suomen lippu hihassa. Sillä pääsee hyvin paikallisten kanssa juttuun.

Tiukka tilanne joulun alla

Joulukuussa 2021 Ruusun johtama yhdeksän sotilaan ryhmä joutui haastavaan tilanteeseen kesken rutiininomaisen partioinnin. Ryhmä joutui parin sadan paikallisen mielenosoittajan pysäyttämäksi. Tilanteessa oli ainekset pahempaankin, mutta Ruusun ryhmä hoiti tilanteen rauhallisesti neuvottelemalla. Vaikka partio olisi voimankäyttösäännösten mukaan ollut oikeutettu käyttämään myös voimaa, sitä ei tarvittu.

– Hoidettiin se, niin kuin meille oli asiat opetettu. Ryhmä pysyi kylmänviileänä koko tilanteen ajan ja lopulta ryhmä pääsi tilanteesta rauhanomaisesti pois kahden tunnin kuluttua, Ruusu kertaa.

Ruusu korostaa ryhmän merkitystä tilanteessa.

– Vaikka minä olen tässä saanut asian osalta paljon huomiota, niin joukkuepeliä se toiminta on. Kunnia kuuluu myös ryhmälle, Ruusu korostaa.

Tilannetta ei ole vaikea muistella, vaikka tapahtuma oli laajuudessaan raju.

– Ryhmäläisiä kun näkee tai heidän kanssa juttelee, niin se nostaa enemmänkin jo suupieliä ylöspäin.

Suomalainen rauhallinen luonne sopii rauhanturvaajalle

Suomalaisia on ollut maailmalla pitkään erilaisissa rauhanturvatehtävissä. Se ei ole yllättävää, suomalainen luonne sopii tehtävään. Sen tietää myös vuoden 2022 rauhanturvaaja Aleksi Ruusu.

– Suomalaiset osaa hoitaa hyvin asioita, etenkin kun kyse on rauhanturvaamisesta. Ei olla niin sotaisaa kansaa. Kyllä meidän tilanteessa oli varmasti sellaista suomalaista rauhallisuutta, millä siitä tilanteesta selvittiin.

Rauha ei ole itsestäänselvyys

Vuosi 2022 kirjoitetaan maailmanhistoriaan sotaisana. Päällimmäisenä Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Aleksi Ruusulle Libanonin reissu toi mukanaan lisää arvostusta rauhaa kohtaan.

– En ole koskaan pitänyt itsestäänselvyytenä sitä, miten saadaan Suomessa asua. Ja vaikkei Libanonissa elämä ollut sinänsä sotimista, niin siellä on kuitenkin kurjemmat oltavat ja kireämpi tunnelma. Kyllä se avasi silmiä enemmän siihen, kuinka hyvin Suomessa asiat ovat ja rauha mahdollistaa elämässä paljon asioita.

Kutsu Linnan juhliin

Valinta vuoden rauhanturvaajaksi toi Aleksi Ruusulle myös kutsun Linnan juhliin. Ruusun mukaan kutsusta vihjailtiin jo etukäteen. Itse hän ei uskonut, ennen kuin kutsukortin näki.

– Todella hieno kunnia ja kokemus. Sellainen päivä, minkä muistaa aina.

Vaikka Linnan juhlien tarjoilu miellytti, yksi asia jäi mietityttämään.

– Erittäin hyvät tarjoilut oli, booli oli maineensa veroista. Hyvät oli voileipäkakut, mutta kyllä meidän mummo tekee paremmat.

Aleksi Ruusu uskoo, että siviilivaatteet vaihtuvat vielä jossain vaiheessa armeijavaatteisiin. Kuva: Jussi Lindroos / Yle

Vieläkö armeijavaatteet puetaan vielä jossain vaiheessa päälle?

– Eiköhän. Muutama suunnitelma kyllä on. Puolustusvoimat kiinnostaa työnantajana ja myös kansainväliset operaatiot. Uskoisin, että ainakin ulkomaanoperaatioihin päästään jossain vaiheessa, jahka ikää tulee vähän lisää mittariin, Ruusu paljastaa.