Porissa saa ajokortin puolet halvemmalla kuin muualla Suomessa

Porilainen Linnea Valli on odottanut ajokortin saamista kauan.

Nyt nuori nainen on vihdoin saavuttamassa tavoitteensa. Ajotunnit on lähestulkoon suoritettu ja inssiajo on edessä tänään maanantaina.

– Tykkään tosi paljon ajaa autoa. Halusin heti ajaa kortin kun se on mahdollista. Koko viime vuoden olen vain puhunut, että kohta pääsee autokouluun, Valli kertoo.

Linnea Valli ei maksa ajokorttiaan kokonaan itse, vaan hänen isänsä osallistuu kustannuksiin. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Valli valitsi tutun autokoulun – saman, jossa kävi ajamassa nuorempana mopokortin.

– Laadukas opetus on tärkeämpää kuin ajokortin hinta. Mieluummin valitsen hyvän autokoulun kuin sellaisen, jossa hinta on halpa, mutta opetuksesta jäisi huono fiilis.

Valli ei maksa ajokorttiaan kokonaan itse, vaan hänen isänsä osallistuu kustannuksiin.

– Ajokortin hinta on tämän ikäiselle iso summa rahaa, varsinkin, jos ei käy töissä ja joutuu itse maksamaan.

Kuuntele Linnea Vallin mietteitä ajokortin saamisesta. Toimittajana Jari Pelkonen.

Porissa Suomen halvin ajokortti

Ajokortin hinta on ollut poikkeuksellisen halpa Porissa jo pitkään.

Paikalliset autokouluyrittäjät luonnehtivat hintaa Suomen halvimmaksi.

– Porissa on muutaman vuoden ollut kova hintakilpailu ja tätä kautta Suomen halvimmat ajokortit. Osa kouluista on jo pudonnut pois, kun opetusmääriä leikattiin rajusti viimeisessä ajokorttiuudistuksessa 2018 ja lisää tulee vielä lopettamaan, osa tosin eläköitymisestä johtuen, kertoo Sami Haapanen Ajoässästä.

Hintakilpailuun on kiinnitetty huomiota myös reilusti yli sadan toimipisteen valtakunnallisessa CAP-Group Oy:ssä.

– Porissa on jo pitkään jatkunut polkumyyntitilanne, ja on varmaan totta, että kaupungissa on Suomen halvin ajokortti. Mielellään tietysti näkisimme terveen hinnoittelun palaavan siellä, missä hintakilpailu on lähtenyt laukalle, toteaa markkinointijohtaja Antti Asumaa.

Asumaa ei haluaisi tuijottaa ajokorttikeskustelussa hintaa, vaan palvelun laatua ja kurssien sisältöä. Hän huomauttaa, että autokoulujen tarjouspaketteihin kuuluu yleensä pienin mahdollinen määrä ajo-opetusta ja lisätuntien hinnoittelu voi vaihdella paljonkin.

Silti on tosiasia, että Porissa halvimman autokoulun kurssipaketin on saanut viime aikoina alle 500 eurolla, ja osa asiakkaista katsoo vain hintaa.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulussa B-kortin hinta liikkuu tuhannen euron yläpuolella.

Siksi myös Cap on lähtenyt mukaan hintakilpailuun.

– Onhan meidän pysyttävä asiakkaillemme järkevänä valintana, jos naapuri tarjoaa korttikurssia huomattavasti halvemmalla, Asumaa toteaa.

Ajo-opettaja Aleksi Hietava opastaa Linnea Vallia ajotunnilla. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Kannattavampaa olisi pistää ovet kiinni

Porilaiset autokouluyrittäjät vakuuttavat, että korotuspaineet hinnoille ovat kovat.

Esimerkiksi Cap Group on jo päättänyt tarkastaa hinnoitteluaan. Jää nähtäväksi, seuraavatko muut perässä.

Liikenneopiston yrittäjän Seppo Tuumin mukaan nykyinen meno ei voi ainakaan pitkään jatkua. Polttoaineen hinta, palkat ja muut kustannukset ovat nousseet siinä määrin, että viime ajat ovat olleet melkoista kituuttelua. Perheyritys on pysynyt pystyssä lähinnä siitä syystä, että omia palkkoja on voitu pienentää.

Kustannuksia mietitään nyt tarkkaan todennäköisesti myös muissa porilaisissa autokouluissa.

– Ihan varmasti joka ainut firma tekee näillä hinnoilla tappiota. Ei tarvitse kenenkään paukutella henkseleitä, että voittoa tuottaisi, Tuumi toteaa.

Hän kokee, että hintaa on pakko nostaa lähiaikoina, vaikka riskinä on, että pieni yritys jää kilpailussa isojen jalkoihin. Ja luultavasti joku jääkin.

– Varmasti autokoulujen määrä vähenee Porissa. Isot ketjut ovat sellainen peikko, että ne pakkaavat pikkuyrittäjiä syömään.

Silti vielä ei ole aika lyödä hanskoja tiskiin.

– Fiksuinta olisi pistää ovet kiinni puoleksi vuodeksi, niin pääsisi halvemmalla. Mutta pidetään nyt palvelua yllä ainakin toistaiseksi.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Keskustelu sulkeutuu 10. tammikuuta kello 23.