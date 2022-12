Kissan kauhua helpottaa turvapuu, koiralle tuttu koppa lohduksi – tässä eläintenkouluttajan neuvot lemmikin omistajalle uudenvuoden paukkeeseen

Eläintenkouluttaja Nina Laiho kehottaa lataamaan lemmikkiin paljon mielihyvää ennen stressaavaa uudenvuodenyötä.

Uudenvuodenaattoon valmistautumisen Laiho aloittaa jo paria päivää ennen. Koirat juoksevat ulkona, niille annetaan aivopurtavaa ja uusia hajuja.

– Lataan koirat mielihyvällä, että ne jaksavat paremmin kuormittavaa melua, hän kertoo.

Kun pauke on ohi, kannattaa lemmikin kanssa palata mieluiseen tekemiseen. Laihon mukaan se palauttaa lemmikkiä toipumaan nopeammin melusta.

Äkilliseen meteliin reagoiminen on eläimeltä normaali reaktio. Pitääkö paeta? Olenko vaarassa? Syökö joku minut?

– Normaalin ja stressaavan välisen rajan vetäisin siihen, pystyykö eläin palautumaan melusta, sanoo Laiho.

Jos koira ei muutaman tunnin sisällä pysty rauhoittumaan, vaan pelkääminen kestää koko yön aamuun saakka, kuormitus on merkittävä sekä koiralle että omistajalle.

Stressin merkkejä koiralla ovat esimerkiksi läähättäminen, pyrkiminen syliin tai piiloon, levoton liikkuminen ja ruokahaluttomuus.

Miksi Murre pelkää?

Laiho kehottaa tutkitaan äänipelon syitä jo etukäteen. Työssään eläintenkouluttajana hän on huomannut, että usein pelon taustalla on pitkittynyttä kipua. Kipu aiheuttaa pelkoa, joka voi näyttäytyä äänipelkona.

Eläintä voi myös siedättää eli harjoitella pelkoa aiheuttavien tilanteiden kohtaamista. Harjoittelua kannattaa Laihon mukaan tehdä pitkin vuotta, ja paljon voi tehdä myös lähellä h-hetkeä.

– Tavoitteena on, että aivot ja hermosto eivät reagoi pelon aiheuttamaan ärsykkeeseen niin voimakkaasti, sanoo Laiho.

Vahva perinnöllinen tausta voi vaikuttaa siihen, ettei pelko poistu, mutta sen lievittäminen jossain määrin on silti tärkeää.

Keinoja melun sietämiseen

Paras keino on viedä lemmikki paikkaan, jossa melu on vähäistä. Suurten eläinten sullominen mukaan harvoin onnistuu, jolloin kotioloissa on pärjättävä.

– Esimerkiksi hevosten huomiota kannattaa ohjata toisaalle taustaäänen avulla. White noise -äänitteet, tai radio kääntävät eläimen huomion toisaalle, Laiho kertoo.

Turvapaikkojen rakentaminen voi auttaa. Kissat kiipeävät mielellään korkealle turvaan ja moni koira hakeutuu mielellään tuttuun koppaan tai ahtaaseen vaatekomeroon.

– Sinne voi viedä peitteitä, ja vaikka omistajan jonkun vaatteen lohduksi, Laiho sanoo.

Kanit ja jyrsijät hautautuvat maan alle piiloon, joten kotoinen tunneliratkaisu voi helpottaa pelkoa.

Peloissaan olevaa eläintä saa lohduttaa ja hoivata. Omistajan ei kannata mennä tunteella pelkoon mukaan, sillä se ei hyödytä kumpaakaan. Myös eläimen vetäytyminen omiin oloihinsa pitää sallia.

– Peloissaan oleva eläin voi myös jähmettyä ja lamaantua, joten levoton käytös ei ole ainoa pelon merkki, Laiho muistuttaa.