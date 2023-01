Hanna-Maarit Kuvaja on kuunnellut tiskin takana yksinäisten tarinoita 18 jouluna – tällaista on ravintolassa ennen tipatonta tammikuuta

Sotkamolaisen ravintola Kantiksen yrittäjä Hanna-Maarit Kuvaja on viettänyt viimeiset 18 joulua töissä, ja hän tietää loppuvuoden juhlijoiden ilot ja surut. Aattona keskustelut ovat tavallista syvällisempiä.

– Silloin on enemmän liikkeellä yksinäisiä ihmisiä, kellä ei ole kyläilypaikkaa tai kaveria kenen kanssa joulua viettää. Joku taas haluaa heittää kaiken jouluhössötyksen pois ja tulla Kantikseen puhumaan jostakin ihan muusta, kertoo Kuvaja.

Vaikeana vuonna asiakkaiden keskustelunaiheet ovat luonnollisesti usein kääntyneet sotaan, hintojen nousuun ja energiakriisiin. Joulunaikaan Kuvaja yrittää kääntää keskustelua tarvittaessa vähän iloisempaan suuntaan, mutta useimmin riittää, että vain kuuntelee.

– Usein auttaa, kun myötäilen ja tsemppaan. Joulusta ahdistujalle on helppo sanoa, että se on vain tämä yksi viikonloppu, ja kohta tulee valoisammat ajat. Osan mieltä voi painaa tähän vuodenaikaan myös kaamos.

Ravintoloitsija voi olla asiakkaalle tämän ainoita ihmiskontakteja, ikään kuin lähin omainen.

– Välillä tulee itselläkin tosi paha mieli toisten kohtaloista. Silloin pitää vaan jotenkin yrittää olla ikään kuin asian ulkopuolella ja ottaa lohduttajan rooli, sillä en kuitenkaan pysty kaikkia auttamaan muuten kuin kuuntelemalla. Toki voin ehkä vinkata, mistä voi saada lisää apua.

Joulu on baarissa myös ilon aikaa. Kaukaakin tulleita ystäviä tavataan ehkä ainoan kerran vuodessa, ja silloin tunnelma on katossa.

– Varsinkin, jos tapaat täällä jonkun vanhan tutun, jolle et ole edes soittanut ja sopinut treffejä tänne. ”Ai, Kantis on vielä pystyssä. Ai sinäkin oot täällä!” Kyllähän se aiheuttaa riemua. On itsellekin todella mukavaa saada tarjota tällaisia fiiliksiä.

Punatakit rivissä baaritiskillä

Hauskimpana joulunajan tapahtumana on jäänyt mieleen eräs pukkientäyteinen aatto.

– Sellaisen joulun muistan, että oliko kuusi vaiko seitsemän joulupukkia tässä baaritiskillä. Toki he olivat keikkansa jo hoitaneet. Autot parkkiin ja Kantikseen, tai osalla pukeista tietysti saattoi olla kuski, kertoo Kuvaja.

Hän harmittelee, ettei tullut ottaneeksi tapauksesta valokuvaa. Pukkien baarikäynti sujui rauhallisesti ja ilman reviirikiistoja.

– Vähän kai he vertailivat, missä paikoissa ovat käyneet, minkälaisia paikat ja lapset olivat ja tietysti varmaanhan he vertailivat keikkaliksoja, paljonko tuli tienattua, muistelee Kuvaja.

”Joulupäivä on se, milloin lähdetään baariin. Yrittäjälle mieluisinta olisi, että jouluaatto olisi keskiviikkona, jolloin torstai olisi diskopäivä, ja sitten tulee jo viikonloppu”, sanoo Kuvaja. Kuva: Ville Kinnunen / Yle

Uusi vuosi on juhlan aika, mutta korona-ajan vahinkoja korjataan pitkään

Uudenvuodenaatto sujuu Kantiksessa hieman eri rytmissä kuin joulu. Asiakkaat tulevat baariin myöhemmin illalla, koska monet ovat katsomassa ilotulituksia tai ampumassa omia rakettejaan.

– Voi olla, että osa tulee vasta silloin puolenyön maissakin kun vuosi vaihtuu. Toki joku ampuu rakettinsa aiemmin ja tulee baariinkin aiemmin, ettei tarvitse odotella tai jonotella.

Kantiksessakin lasketaan sekunteja, jos vain muistetaan.

– Joku kerta on saattanut unohtua, mutta varmasti karaokevetäjä tai DJ laskee sekunnit, että asiakkaatkin hoksaavat, että nyt se vuosi vaihtuu.

Vuoden vaihtuessa Hanna-Maarit Kuvajalla on omakin pieni juhlahetki.

– Varmasti juhlin 1. tammikuuta sitä, että taas on yksi vuosi takanapäin ja ravintola on vielä pystyssä. Se on melko lailla jokavuotinen perinne tuulettaa, että jes, saatiin taas yksi vuosi pulkkaan!

Päättyvä vuosi on Kuvajalle 18. vuosi Kantiksen yrittäjänä.

Kantis aloitti toimintansa nykyisellä paikallaan Kantakrouvi-nimisenä ja on Kuvajan mukaan Kainuun vanhin yhtäjaksoisesti toiminut ravintola. Kuva: Ville Kinnunen / Yle

Ravintola toimi koko ajan jopa koronarajoitusten aikana. Kuvaja muistaa sen ajan hankalana, ja aukioloajat ehtivät koronarajoitusten vaihdellessa muuttua yhteensä 19 kertaa. Vahinkoja korjaillaan vielä pitkään, eikä kustannuskriisi helpota näkymiä.

– Olen kuitenkin ajatellut, että koska vielä olemme pystyssä, pääsemme yli tästäkin.

Joulukuu on loppukiri tipattomaan tammikuuhun, myös kotona

Joulukuu on anniskeluravintoloille tärkeä myyntikuukausi. Pikkujoulusesongin lisäksi varsinainen joulunaika on ravintoloissa vilkas.

Kantikselle jouluviikko aatosta aattoon on perinteisesti ollut vuoden parhaita viikkoja.

– Toki hyviä ovat myös juhannus ja vappu, mutta joulukuun viimeiset viikot ovat ainakin meille tosi merkittäviä myynnissä, kertoo Kuvaja.

Joulukuun vaihtuessa tammikuuksi meininki muuttuu selvästi. Vuosina 2016–2021 anniskellun alkoholin litramäärässä on ollut joulukuusta tammikuuhun reilun 20 prosentin pudotus.

Grafiikka: Ville Kinnunen / Yle

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ry:n mukaan tammikuussa on selkeää halua hengähtää joulukuun vilkkaan juhlinnan jälkeen. Pääekonomisti Ari Peltoniemi sanoo, että vielä ravintola-anniskeluakin selkeämpi pudotus on alkoholin vähittäismyynnissä.

– Alkossa joulukuu on massiivinen myyntikuukausi. Myyntiluvullisesti ja litramääräisesti Alkon myynti noin puolittuu tammikuussa joulukuuhun nähden, eli tipaton tammikuu näyttäytyy kotijuomisessa vielä isommin kuin ravintolakäyttäytymisessä.

Kuvaja järjestää Kantikseen tammikuussa esimerkiksi bingoiltoja ja yksityistilaisuuksia tipattomuutta paikkaamaan. Myös alakerran yökerhoa ehtii uudistaa tammikuun aikana.

– En tietenkään voi sanoa asiakkailleni, että älkää nyt pitäkö mitään tipatonta, jos he ovat sitä itse päättäneet viettää. Toki itsekin pystyn tammikuussa vähän huokaisemaan.

Koronarajoitusten jälkeen herännyttä optimismia on edelleen ravintola-alalla jäljellä, vaikka lähitulevaisuus on Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista energian ja raaka-aineiden hinnannousuista harmaa.

– Rohkaisevaa on kuitenkin, että Maran tekemän ravintolaruokailun trenditutkimuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähikuukausina ollaan käyttämässä palveluja keskimäärin samaan tahtiin kuin aiemminkin, sanoo Peltoniemi.

