Jopa kolmasosa yrittäjistä kertoo tulleensa huijatuksi – merkittävimmät tappiot osuvat teollisuuden, kaupan ja rakentamisen alalle

Kotimaan yrityksistä jopa 35 prosenttia kertoo joutuneensa huijausrikoksen tai sen yrityksen kohteeksi. Asia selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä (siirryt toiseen palveluun).

Suomen yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo järjestön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun), että yli neljä henkilöä työllistävistä pk-yrityksistä rikoksen tai sen yrityksen uhriksi on joutunut jo lähes puolet.

Järjestö saa yhteydenottoja huijatuilta yrittäjiltä päivittäin.

– Uusia huijausmuotoja tulee koko ajan. Usein keppihevoseksi joutuu tunnettu yritys, viranomainen tai yrittäjäjärjestö – esimerkiksi Posti, pankki, patentti- ja rekisterihallitus tai Suomen Yrittäjät, Toivonen kertoo.

Teollisuutta yritetään huijata muita aloja useammin

Huijauksen kohteeksi päätyneiden osuus on kuitenkin pienempi kuin elokuussa 2021. Tuolloin vastaavassa kyselyssä 47 prosenttia kertoi joutuneensa huijausrikoksen kohteeksi. Pudotusta on siis 12 prosenttia.

Vaikka tilanne näyttää paremmalta kuin vuosi sitten, kuvailee Tiina Toivonen tuloksia merkittäviksi. Kaikkiaan yli 100 000 pk-yritystä on joutunut petostyyppisen rikoksen kohteeksi, Toivonen sanoo.

Myös siivouspalveluyrittäjät kohtaavat työssään paljon huijausrityksiä. Siistijä Soili Tyni kertoi joulukuun alussa erään pariskunnan huijauksesta. Video: toimittaja Anu Hurme, kuvaus Antti Eintola / Yle

Huolta aiheuttavat myös huijauksista syntyvät rahalliset menetykset.

– Näyttää siltä, että rikoksista aiheutuvat euromääräiset vahingot ovat nousseet aikaisempaa suuremmiksi.

Merkittävimmät rahalliset tappiot osuvat teollisuuden, kaupan ja rakentamisen alan yrityksille. Jo pelkästään rakennusalan yrityksistä 13 prosenttia kertoo menettäneensä rikollisille yli 10 000 euroa.

Yhä harvempi yrittäjä on tyytyväinen huijausten tutkintaan

Vain joka neljännes yrittäjistä, 23 prosenttia, kertoo tehneensä huijausrikoksesta ilmoituksen viranomaiselle. Osuus on kuitenkin hieman kasvanut edellisestä mittauksesta.

Yrittäjät kertovat, että viranomainen tutki rikoksen noin puolissa tapauksista. Tälläkin saralla on parannusta vuoden takaisesta selvityksestä.

Viranomaisten tutkintaan oli tyytyväisiä vain 37 prosenttia vastanneista.

– Yrittäjät on jo pitkään edellyttänyt, että on tehtävä yritysten kohtaamien petosten ja huijausten tilannekuva. Tämän jälkeen on keskusteltava siitä, millä keinoilla petosrikollisuutta tulee suitsia, Suomen yrittäjien Tiina Toivonen sanoo.

Marraskuussa toteutettu yrittäjägallup kysyi reilulta tuhannelta yrittäjältä tai yritysten edustajalta, onko heidän yrityksensä joutunut huijausyrityksen kohteeksi. Tutkimuksen toteutti Kantar. Virhemarginaali on +- 3,1 prosenttiyksikköä.

