Paimenviikkohaku tulee taas – ensi kesän uusi kohde on Pielpajärven erämaakirkko Inarissa

Metsähallituksen paimenviikkojen haku alkaa jälleen tammikuun 23. päivä. Paimenkohteita on vuonna 2023 tarjolla eri puolella Suomea yhteensä 15. Paimenviikkoja järjestetään paikasta riippuen toukokuun lopusta syyskuulle.

Paimenten tehtävänä on huolehtia siitä, että paimenkohteessa laiduntavilla eläimillä on vettä. Paimenet myös laskevat eläimet päivittäin, seuraavat eläinten yleiskuntoa ja siirtävät ne laidunlohkolta toiselle. Kohteesta riippuen paimennettavina on lampaita, lehmiä tai hevosia.

Lapin kohteet eli Lemmenjoen kansallispuiston Kaapin Jounin tila ja Utsjoella sijaitseva Välimaan saamelaistila ovat olleet hakukohteista suosituimpia.

Ensi kesän uutuuskohde on Pielpajärven erämaakirkko Inarissa, jolle haetaan vapaaehtoisia hoitajia pitämään huolta alueesta ja eläimistä sekä ohjeistamaan retkeilijöitä. Vapaaehtoisviikko Pielpajärvellä on muista kohteista poiketen maksuton.

Kaikki paimenet arvotaan ilmoittautuneiden joukosta helmikuun aikana.

Paimenviikot ovat maksullisia. Niistä saatavat tulot käytetään perinneympäristöjen ylläpitoon ja luonnonhoitoon.

Haku paimeneksi alkaa Metsähallituksen Luontopalvelujen Luontoon.fi-verkkosivustolla maanantaina 23.1.2023 klo 12. Hakulomake on auki viikon 30.1.2023 klo 12 asti.

