Vaasan Palloseuran kapteeni Sebastian Strandvall nousi puolustamaan iranilaista pelikaveriaan, jota saattaa uhata kuolemantuomio

Amir Nasr Azadani on iranilainen jalkapalloilija, jonka Strandvall oppi tuntemaan vuonna 2015 teheranilaisjoukkueessa. Nasria syytetään tiettävästi osallisuudesta Iranin viimeaikaisiin mielenilmauksiin.

Vaasalainen Sebastian Strandvall on ollut esillä kansainvälisessä mediassa (siirryt toiseen palveluun) noustuaan puolustamaan iranilaista entistä seurakaveriaan Amir Nasr Azadania, joka on vangittu Iranissa osallisuudesta naisten oikeuksia puolustaviin mielenilmauksiin.

Nasria uhkaa kuolemantuomio muun muassa uutissivusto IranWiren mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Satoja kuollut ja tuhansia pidätetty

Irania ovat ravistelleet joukkomielenosoitukset syyskuun puolivälistä lähtien, jolloin 22-vuotias Iranin kurdi Mahsa Amini kuoli pidätettynä. Maan moraalipoliisi oli ottanut hänet kiinni, koska hän ei väitetysti noudattanut pukeutumisessaan Iranin tiukkaa pukeutumissäännöstöä. Protestit laajenivat nopeasti vakavimmiksi yrityksiksi syöstä Iranin nykyjohto vallasta.

Uutistoimisto AP:n mukaan ainakin 507 mielenosoittajaa on kuollut ja yli 18500 ihmistä on pidätetty. Luvut perustuvat tilannetta läheltä seuraavan Human Rights Activists in Iran -ihmisoikeusjärjestön tietoihin.

Iranin hallinto ei ole julkaissut kuolleiden tai pidätettyjen määriä.

Strandvall: Tietoja Amirin tilanteesta odotetaan lähipäivinä

Sebastian Strandvallin saamien tietojen mukaan Amir Nasr Azadanin tuomio voitaisiin julistaa huomenna.

– Tilanne on edelleen auki. Ymmärtääkseni ja tietojeni mukaan, joita ei ole tietenkään vahvistettu, tällä viikolla on käyty oikeudenkäyntejä, missä on käsitelty Amirin tilannetta. Viimeisimpien saamieni tietojen mukaan huomenna (31.12.) pitäisi tulla tietoja näistä oikeudenkäynneistä, toivotaan että sieltä tulisi hyviä uutisia, Strandvall sanoo.

Tietoa Nasrin tilanteesta on Strandvallin mukaan vaikea saada. Hänellä on Iranissa kontakteja pelivuosiltaan, joiden kautta hän on yrittänyt saada yhteyttä Nasrin perheeseen ja asianajajaan.

– En ole onnistunut saamaan tietoa omien vanhojen iranilaisten pelikaverieni kautta. He tietävät Amirista suurin piirtein saman verran mitä me tiedetään täällä, Strandvall kertoo.

Joidenkin mediassa olleiden tietojen mukaan kuolemantuomio oli jo julistettu, sittemmin kerrottiin, että oikeudenkäyntiä käydään tai vasta odotetaan (siirryt toiseen palveluun).

Strandvall seuraa tilannetta päivittäin. Tietoja hän kertoo etsivänsä erityisesti sosiaalisesta mediasta.

Näkyvästi esillä

Strandvall tutustui Amir Nasr-Azadaniin vuonna 2015, kun he edustivat teheranilaista Rah Ahannia.

Joulukuussa Strandvall on puhunut ystävänsä tilanteesta muun muassa BBC:n podcastissa (siirryt toiseen palveluun) ja Sky newsin (siirryt toiseen palveluun) verkkosivulla.

Näkyvä esiintyminen alkoi Suomen Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Panu Aution kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

– Tägäsin ensimmäiseen twiittiini aiheesta Suomen pelaajayhdistyksen ja Autio soitti seuraavana aamuna. Sovittiin, että laitetaan kansainvälisen pelaajajärjestön FIFPRO:lle viesti tästä, Strandvall kertaa.

Seuraavana päivänä kansainvälinen pelaajayhdistys otti kantaa asiaan Twitterissä.

Myös monet tunnetut jalkapallotähdet ovat twiitanneet aiheesta.

– Muun muassa Radamel Falcao, jolla on 17 miljoonaa seuraajaa Twitterissä ja Luis Suarez ovat puhuneet asiasta. Sen jälkeen asia on lähtenyt leviämään kunnolla ja se on juuri se mitä haluttiinkin. Me näytämme täällä tukemme ihmisoikeuksille, Strandvall lisää.

FIFPRO sai pian yhteydenottoja kansainvälisiltä uutistoimistoilta, jotka pyysivät Strandvallia haastatteluihin.

– Päätin että niin kauan kuin Amirilla on toivoa, teen kaiken, mitä minä voin tehdä auttaakseni häntä. Olen varma että Amir tekisi saman minulle, jos asiat olisivat toisin päin.