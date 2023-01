Presidentti Niinistö valaa uskoa vaikeuksista selviytymiseen: Suomalaiset ovat voittaneet aiemmat vaikeudet sisulla ja luottamalla toisiinsa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on uudenvuodenpuheessaan hyvin kannustava ja rauhoitteleva, mutta myös suuria muutoksia pohdiskeleva.

Presidentti Niinistö nostaa puheessaan esiin kolme suomalaista yhteiskuntaa ravistellutta ajankohtaista teemaa: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet talousongelmat sekä Suomen turvallisuuspoliittiset ratkaisut.

Niinistön mukaan elämme huolten painamaa aikaa. Hyvien vuosikymmenten aikana suomalaisista ennätti tulla maailman onnellisin kansa, mutta päättyneenä vuotena palasimme takaisin menneisyyteen.

– Johonkin, joka sukupolvi sukupolvelta oli alkanut tuntua yhä etäisemmältä, järjettömyydessään liki mahdottomalta. Suuren sodan kauhut palasivat Eurooppaan.

Suomalaisten arkea ovat vaikeuttaneet sähkön hinnan moninkertaistuminen sekä elinkustannusten ja korkojen nousu. Eikä koronapandemiakaan ole vielä väistynyt, presidentti muistuttaa.

Presidentti Niinistö valaa uskoa nykyistä vaikeuksista selviytymiseen, koska suomalaiset ovat selvinneet aiemmin sodista, mittavasta energiakriisistä ja lamakausista.

– Nykyistä kovempienkin koettelemusten jälkeen olemme aina rakentaneet entistä parempaa. Varmasti selviämme myös tästä.

Niinistö painottaa, että heikommassa asemassa olevia on autettava vaikeassa tilanteessa ja siihen tarvitaan kanssaihmisten auttavia käsiä.

Presidentti listaa Venäjän virhearvioita ja korostaa tuen jatkamista Ukrainalle

Presidentti Niinistö painottaa puheessaan, että Suomen, Euroopan ja lännen vahva tuki Ukrainalle tulee jatkumaan myös tänä vuonna.

Niinistö näkee yhtäläisyyksiä Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan ja Suomen talvisodan välillä.

Sekä Venäjä että Neuvostoliitto tekivät pahan virhearvion uskoessaan, että ne saavat Ukrainan ja Suomen nopeasti polvilleen.

– Autoritaarisesti hallitun maan johtajat, Stalin ja Putin, eivät tunnistaneet oleellista tekijää. Sitä, että vapaassa maassa yksilöillä on tahtoa ja vakaumusta. Ja että yhdessä toimiva kansa on valtava voima.

Presidentin mukaan Venäjän toinen virhearvio oli luulla, että Euroopan tai Lännen myötätunto Ukrainaa kohtaan hiipuisi.

Näin ei ole käynyt, vaan sen sijaan Ukrainan asia on otettu omaksi ja ukrainalaisten kohtalossa on eletty myötä syvästi.

Niinistö: Pahaa vastaan oltava päättäväinen ja luja

Presidentti Niinistön mielestä Eurooppaa halkova maantieteellinen raja onkin tosiasiassa kahden kokonaan erilaisen maailmankuvan raja.

– Rajan tällä puolen on mahdotonta edes kuvitella, että toisen kansakunnan mieleen tulisi aloittaa sotiminen. Venäjän puolella rajaa asia on toisin. Ero on fundamentaalinen, sillä viime kädessä kyse on ihmisyyden ja elämän kunnioittamisesta.

Tämä maailmankuvien perustava ero merkitsee presidentin mukaan sitä, että eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen on vaikea löytää uskottavia ja kestäviä ratkaisuja.

Niinistö tukee kuitenkin kaikkia aitoja yrityksiä saada Ukrainaan oikeudenmukainen rauha, jotta ukrainalaisten kärsimys loppuisi.

Presidentti pohtii puheessaan myös sitä, olimmeko liian tuudittautuneita siihen, ettei tällaisia julmuuksia voi enää tapahtua, vaikka sotia on käyty Euroopassa kaiken aikaa. Ukrainassakin jo kohta yhdeksän vuoden ajan.

Niinistön mukaan olemme heränneet nyt siihen, ettei autoritaarinen ja aggressiivinen vastapuoli noudata samoja käyttäytymismalleja kuin me.

– Paha ei pelkällä hyvällä hiljene. Pahaa vastaan on oltava päättäväisyyttä ja lujuutta. Kuitenkin aina niin, ettemme itse sorru ja syyllisty pahaan.

Niinistön mielestä suvaitsevaisen ja avoimen Suomen on syytä havahtua myös sisäiseen turvallisuuteensa, koska paha on taitava löytämään keinoja sen horjuttamiseen.

Hän katsoo, että Pohjoismaat kulkevat nyt kohti yleisen järjestyksen ja yksilöiden turvallisuuden vahvistamista.

Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden aika päättyy Nato-jäsenyyteen

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ovat historiallisen käänteen ja suurten muutosten edessä, kun haimme keväällä sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

– Ratkaisumme ankkuroitiin laajasti suomalaiseen yhteiskuntaan. Näin varmistui, että se pitää paitsi Ukrainan sodan alun tunnekuohujen, myös vaalikausien yli. Suurten muutosten on kestettävä aikaa.

Unkari ja Turkki eivät ole vielä ratifioineet Suomen jäsenyyttä, mutta presidentti Niinistö uskoo, että Suomen jäsenyys toteutuu tämän vuoden kuluessa.

Silloin päättyy Suomen pitkä sotilaallisen liittoutumattomuuden aikakausi.

Niinistö korostaa, että jatkossakin Suomi kantaa pääasiallisen vastuun oman alueensa puolustamisesta, jatkossa vain osana puolustusliittoa.

– Saamme turvaa muilta, annamme turvaa muille. Jäsenyytemme myötä koko Naton ennaltaehkäisevä pelote vahvistuu. Samalla kynnys uhata Suomea voimankäytöllä kohoaa entisestään.

Niinistö sivuaa puheessaan myös ilmastokriisin hillitsemistä ja luontokatoa. Presidentin mielestä toivoa luo se, että Montrealin luontokokouksessa sovittiin luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä.

Presidentin mukaan aikamme suuret haasteet: sota, talouden niukkuus ja ilmastonmuutos, saavat pohtimaan asioita, jotka ovat todella tarpeellisia tai tärkeitä.

Niinistön mielestä vaikeina aikoina hyvää mieltä voi hakea oman vastuun täyttämisestä, auttavan käden ojentamisesta muille tai toisten kunnioittavasta kohtaamisesta.

– Jokainen löytää itsestään uusia kykyjä ja ominaisuuksia, jos tiukille joutuu. Suomalaisesta sisustahan siinä on kysymys. Luotetaan siihen ja luotetaan toisiimme. Niin on vaikeudet ennenkin voitettu.

– Siitä ponnistaa itseensä luottava Suomi, presidentti Niinistö sanoo uudenvuodenpuheensa lopuksi.