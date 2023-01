Helsingin uudenvuoden juhlassa ammuttiin ilotulitteilla yleisöä kohti – katso videolta vaaratilanne

Helsingin kaupungin järjestämän uudenvuoden juhlan yleisössä ammuttiin ilotulitteella holtittomasti muuta yleisöä päin.

Kansalaistorin tapahtumaan oli kerääntynyt noin 40 000 ihmistä. Pääesiintyjinä olivat Isac Elliot ja Cledos.

Yle näytti tapahtuman suorana TV1:llä ja Yle Areenassa. Suorassa lähetyksessä näkyy muutamia tilanteita, joissa yleisön seasta ammutaan ilotulitteita tiiviin väkijoukon keskellä.

Yksi erityisen vaarallisen näköinen tilanne tallentui lähetykseen keskiyön jälkeen. Nuori mies pyörii sytytetyn ilotulitteen kanssa ja osoittelee sillä ympärilleen, ylös lavan suuntaan ja kohti muuta yleisöä.

Vieressä olevat ihmiset yrittävät perääntyä ja suojata itseään.

Järjestyksenvalvoja saapuu paikalle ja puuttuu tilanteeseen. Sillä välillä toinen henkilö yleisössä näyttäisi ottavan ilotulitteen käsiinsä ja osoittavan sillä suoraan ylös.

Ilotulitteen ampuminen toisia kohti on kiellettyä ja vaarallista. Ilotulitteita ei myöskään saisi ampua suoraan kädestä tai ilman turvalaseja.

Voit katsoa tilanteen jutun pääkuvana olevalta videolta.

Helsingin poliisi muistutti pari päivää aiemmin (siirryt toiseen palveluun), että ilotulitteiden ampuminen on kiellettyä Helsingin ydinkeskustassa ja myöskin Kansalaistorilla.

Turvallisuusvastaava: ”Erityisen holtitonta”

Yle ei ole tavoittanut vielä Helsingin poliisia kommentoimaan asiaa.

Tapahtuman turvallisuudesta vastanneen X-Sec oy:n aluejohtaja Björn Åkerblom ei osaa vielä kertoa tarkemmin juuri kyseisestä tilanteesta.

Åkerblom kuitenkin kertoo, että tapahtuman aikana järjestyksenvalvojat ja poliisi ovat ottaneet kiinni jonkin verran ihmisiä yleisöstä.

– Kaikki yksittäiset kiinniotot on raportoitu, mutta menee hetki, että saadaan käytyä ne tarkemmin läpi.

– Ne, jotka järjestyksenvalvojat ovat ottaneet kiinni, on toimitettu poliisille.

Åkerblomin tietoon ei ole ainakaan vielä tullut, että tilaisuudessa olisi tapahtunut vakavia loukkaantumisia.

Aiempinakin vuosina on hänen mukaansa ollut tapauksia, joissa raketteja ammutaan yleisön seasta ja muuta yleisöä kohti.

– Mutta mielestäni tänä vuonna se oli erityisen holtitonta, Björn Åkerblom sanoo.

– Kävimmekin keskustelua eri viranomaisten kanssa tilannejohtokeskuksessa siitä, kuinka poikkeuksellisen paljon näitä (raketilla ampumisia) nyt on.

Voisiko vastaavan estää?

Åkerblom arvioi, että tapahtumassa oli riittävästi paikalla poliiseja ja järjestyksenvalvojia yleisömäärään nähden.

– Näkisin, että ongelma on enemmän kansalaisten käyttäytymisessä. Kun on kymmeniä tuhansia ihmisiä ilmaistapahtumassa, sitä (häiriökäyttäytymistä) on vaikea kokonaan yrittää poistaakaan.

Entä voisiko vastaavaa estää tapahtumasta, esimerkiksi tarkastamalla kaikki tapahtumaan saapuvat henkilöt rakettien varalta?

– Kaikkihan on toki mahdollista. Mutta siinä on oma haasteensa, mikä on toteutettavissa järkevästi.

Helsingin kaupunki perui aiemmin ilotulitusnäytöksensä tuulisen sään vuoksi, turvallisuussyihin vedoten.

Åkerblom ei usko, että perumisella olisi vaikutusta illan holtittomiin rakettitapauksiin.

– En näkisi, että kaupungin iltapäivällä ilmoittama peruminen vaikuttaisi kansalaisten rakettiostoksiin.

Lue myös:

Ilotulitteita ammuttiin päin ihmisiä ja taloja, vammojakin aiheutui jälleen tänä vuonna