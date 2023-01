Jatkuuko Carolinan historiallinen voittoputki Ylen tv-ottelussa? Ylivoimaprosentti paljastaa paljon – Antti Raanta tarttui oljenkorteensa

Carolina Hurricanes on äitynyt vaisun alkukauden jälkeen hurjaan lentoon NHL:ssä. Kymmenen ottelua peräkkäin voittanut joukkue hurmaa tiiveydellään. New Jerseyllä on käsillä kauden vaikein vaihe.

Sunnuntaina 1.1. NHL-ottelu New Jersey–Carolina. Lähetys TV2:ssa, Yle Areenassa, Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla alkaa klo 22.05. Maanantaina 2.1. Yle näyttää klo 21 alkaen Winter Classic -ottelun Boston–Pittsburgh.

Ylen tv-ottelussa kohtaavat sunnuntai-iltana kaksi sarjataulukossa eri suuntiin matkalla olevaa joukkuetta. Carolina Hurricanes otti viime ottelussaan historiallisen kymmenennen peräkkäisen voittonsa, ja joukkue on noussut koko sarjan toiseksi.

Kotijoukkue New Jersey Devils on hävinnyt kymmenestä viime ottelustaan kahdeksan, ja alkukauden hurmosjoukkue on pudonnut itäisen konferenssin neljänneksi.

Marraskuun lopussa Carolina majaili vielä konferenssin viidentenä yhdeksän pistettä kärkijoukkue Devilsiä sekä Boston Bruinsia perässä.

Devils ihastutti alkukaudella vauhdikkaalla ja tehokkaalla hyökkäyspelillään, mutta nyt Hurricanes on noussut nimenomaan kokonaisvaltaisen pelinsä ansiosta koko liigan kuumimmaksi joukkueeksi.

Konkarihyökkääjä Jordan Staal on ollut yksi Carolinan avainpelaajista, kun joukkue on parantanut peliään. Kuva: NHLI/Getty Images

Kurssi kääntyi joulukuussa

Carolinan isoimmat ongelmat liittyivät hyökkäyspelin tehokkuuteen. Joukkue teki loka-marraskuussa koko liigan kuudenneksi vähiten maaleja ottelua kohti. Ylivoimaprosentti 16,5 oli liigan seitsemänneksi huonoin. Joulukuussa prosentti oli 25, ja tulosta tuli.

Viimeisimpänä joukkue ratkaisi 4–0-voiton Floridaa vastaan kolmella ylivoimamaalilla.

– Meillä ei tällä kaudella ole ollut juurikaan iltoja, joina ratkaisemme pelin ylivoimalla. Myös alivoima oli hyvää, joten erikoistilannepelaamisemme voitti ottelun meille. Se on saatava toimimaan, sillä sen avulla voitetaan otteluita, kuten tänään kävi, päävalmentaja Rod Brind'Amour kertoi ottelun jälkeen haastattelussa.

Floridaa vastaan sekä Teuvo Teräväinen että Jesperi Kotkaniemi onnistuivat ylivoimalla maalinteossa.

Erikoistilannepelaamista helpottaa varmasti jatkossakin kapteeni Sebastian Ahon ennen joulua tapahtunut paluu kokoonpanoon. Seitsemän peliä huilannut Aho ei ole ollut loukkaantumishuolista kärsineen joukkueen ainoa poissaolija syyskauden aikana.

Teuvo Teräväinen, Ondrej Kase, Frederik Andersen, Max Pacioretty... Kauden aikana loukkaantuneina olleiden pelaajien lista on pitkä. Teräväinen on palannut kokoonpanoon, Kase ja Andersen jääharjoittelun pariin ja akillesjännettään parantelevasta Paciorettystakin on kuulunut positiivisia uutisia.

Luotettavuutta sekä ratkaisuvoimaa on vahvan vireen aikana löytynyt esimerkiksi Martin Necasin, Jordan Staalin, Andrei Svetshnikovin, Jesperi Kotkaniemen sekä Stefan Noesenin kaltaisilta pelaajilta. Aho oli vakuuttunut joukkueen ilmeestä poissaolonsa aikana.

– Sitä oli vaikuttavaa katsoa. Joukkue teki hurjasti töitä, esimerkiksi alivoimilla. Meillä on loistava joukkue, Aho summasi paluuottelunsa jälkeen.

Raanta tarttui oljenkorteensa

Ykkösmaalivahti Andersenin ollessa loukkaantuneena Antti Raanta ja tulokasmaalivahti Pjotr Kotshetkov ovat jakaneet torjuntavastuuta. Ylen asiantuntija Ismo Lehkonen arvioi marraskuussa, että käsillä ovat olleet jopa Raannan NHL-uran jatkon kannalta ratkaisevat ajat.

– Hän ei ole ollut parhaimmillaan ja tilastotkin hieman laahaavat. Venäläinen on ajamassa ohi, Lehkonen analysoi tuolloin.

Vuoden lopuksi Raanta pelasi kaksi nollapeliä. Raumalaislähtöinen maalivahti sai kotiyleisön vankkumattoman tuen ja päävalmentajan kehut.

– Raanta otti kovia torjuntoja tänään. Kun pelaajat tekevät virheitä, maalivahdin torjunnat rauhoittavat koko joukkuetta. Hän oli hyvä tänään, Brind'Amour kommentoi Florida-ottelun jälkeen joulukuun lopulla.

Vaikka loukkaantumisia on edelleen, joukkue läpi kokoonpanon vaikuttaa olevan vahvassa flow-tilassa.

New Jerseyllä kauden vaikein vaihe

Samassa divisioonassa Carolinan kanssa kamppaileva Devils kärsi vaikean joulukuun aikana muun muassa kuuden ottelun tappioputken. Joukkueen alkukauden säkenöivä hyökkäyspeli on yskähdellyt, sillä joukkue teki joulukuun aikana itäisen konferenssin kolmanneksi vähiten maaleja.

Samaan aikaan vastustajat ovat rokottaneet nuorta joukkuetta puolustuspäässä. Yksi kauden alun parhaista puolustajapareista, Dougie Hamilton - Jonas Siegenthaler, on myös ollut ongelmissa. Viimeisen kymmenen pelin aikana ykköspuolustajat ovat maalieroltaan miinuksella, mikä ei pitkässä juoksussa ole voittoja tuova tilanne.

Erik Haulalla ja muulla New Jerseyn joukkueella on ollut viime aikoina harvakseltaan aihetta hymyyn. Kuva: NHLI / Getty Images

New Jersey on kuitenkin edelleen päästänyt liigan neljänneksi vähiten maaleja. Illan ottelussa vastassa vain on joukkue, joka on päästänyt toiseksi vähiten.

Carolina asettaa New Jerseylle haasteen, johon nuoren joukkueen olisi pystyttävä vastaamaan, mikäli se meinaa loppukaudella taistella konferenssinsa kärkisijoista ja pudotuspelimenestyksestä.

