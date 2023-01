Kerttu Niskasen huima veto toi ylivoimaisesti kovimman osuusajan ja kakkossijan – niukka loppukiritappio jäi jopa harmittamaan

Kerttu Niskanen teki huiman nousun 12. sijalta toiseksi Val Müstairin 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajokisassa. Niskanen oli osuusajoissa täysin ylivoimainen, sillä hän oli yli 20 sekuntia nopeampi kuin toiseksi kovimman ajan hiihtänyt Saksan Katharina Hennig.

Niskanen starttasi ladulle 44 sekuntia kärjen perässä, mutta otti kärkiporukkaa ahnaasti kiinni heti ensimmäisistä metreistä lähtien. Jo ensimmäisellä kilometrillä ero oli supistunut kymmenellä sekunnilla ja ensimmäisellä lenkillä puoli minuuttia.

Niskanen otti kolmen naisen kärkiryhmän kiinni toisella 2,5 kilometrin lenkillä, eikä jäänyt himmailemaan. Hän piti vauhtia yllä, mutta ei saanut pudotettua Frida Karlssonia, Tiril Udnes Wengiä ja Anne Kjersti Kalvåa kannoiltaan.

Nelikko ratkoi voiton loppukirikamppailussa. Udnes Weng oli tässä vahvin ja nappasi uransa ensimmäisen maailmancupin osakilpailuvoiton. Niskanen venytti niukasti Karlssonin eteen ja otti toisen sijan. Kalvå jätettiin neljänneksi. Toinen sija oli Niskaselle hänen uransa ensimmäinen kakkossija maailmancupissa.

– Kyllä se aika lailla meni taktiikan mukaan meni, mutta olisin halunnut, että lähtöpaikka olisi ollut napsun parempi. 44 sekuntia keulaan oli paljon, mutta ajattelin, että sijoja lähdetään napsimaan siitä edestä niin monta kuin on mahdollista, Niskanen kertasi kisan jälkeen.

– Ja kun on Tour kyseessä, niin totta kai yritin hiihtää kovaa aikaa. Se oli vähän sellainen väliaikalähtö itselleni. Koko ajan sai hiihtää.

”En huonolle hävinnyt”

Kun Niskanen sai kärkijoukon kiinni, hän himmasi hetken ja veti hiukan happea. Hän oli ajatellut iskeä viimeiseen nousuun, mutta samaa ajattelivat muutkin. Niskanen halusi alamäkiosuudella käyttää peesejä hyväkseen ja tulla tasaisen kovalla vedolla loppuun asti.

– Toivoin, että se riittää palkintopallille. Tuntui, että loppusuoralle oli voimia. Pikkuisen jopa harmitti, että en päässyt lähemmäksi Tiriliä, että olisin päässyt kunnolla kurottamaan voitosta. Tiril on kova loppukirissä, joten huonolle en hävinnyt, hän naurahti.

Niskanen tiesi myös, että viimeisessä kurvissa ennen maalisuoraa hänen piti olla tarkkana. Tuota kohtaa ei oltu hiihdetty paljoakaan eikä hiihtäjiä päästetty siihen verryttelemäänkään.

– Siinä meinasi pito tarttua joka kierroksella. Tiesin, että siinä pitää ottaa varman päälle, ettei tarraa kiinni ja lennä nurin.

Pärmäkoski: Sukset hyytyivät kierros kierrokselta

Muista suomalaisista Anne Kyllönen nosti sijoitustaan 33. sijalta 16:nneksi. Hän jäi Wengistä 1.25,6. Krista Pärmäkosken odotettiin nostavan sijoitustaan kisassa, mutta hänen kova alkuvauhtinsa kostautui ja hän ylitti maaliviivan samalla sijalla kuin millä hän lähtikin: 18:ntena. Ero kärkeen kasvoi kuitenkin 1.27,2:een.

Pärmäkoski totesi Yle Urheilun haastattelussa, että hänen suksensa hyytyi kierros kierrokselta. Keli muuttui juuri ennen kisaa, joten suksien valinnassa riitti pohdittavaa.

– Pito oli tosi hyvä, mutta varmasti luistopuolella annoin vähän tasoitusta ja sukset hyytyivät kierros kierrokselta. Rata alkoi kostua jonkin verran ja varsinkin yläosassa oli aika märkää. Siinä missä pitäisi mennä helppoa kovaa tasuria, niin tuntui, että suksi ei mene eteenpäin, Pärmäkoski sanoi.

– Varsinkin kun tultiin alaspäin, niin sieltä aina lasketeltiin ohi. Varjopaikoilla sukset jaksoivat vielä luistaa, mutta kun oli vähän kosteampaa, niin siinä ei ollut niin hyvä luisto. Mutta saman suksivalinnan tekisin.

Jasmi Joensuu oli 21:s. (+1.36,8), Katri Lylynperä 44:s (+2.53,3), Jasmin Kähärä 61:s (4.33,4) ja Anni Alakoski 62:s (+4.52,9).

Naiset, 10 km (p) / Takaa-ajo

1. Tiril Udnes Weng NOR 28.51,3

2. Kerttu Niskanen FIN + 0,4

3. Frida Karlsson SWE + 0,6

4. Anne Kjersti Kalvå NOR + 1,9

5. Lotta Udnes Weng NOR + 21,8

6. Katharina Hennig GER + 41,9

7. Rosie Brennan USA + 44,9

8. Heidi Weng NOR +1.03,3

9. Nadine Fähndrich SUI +1.03,5

10. Astrid Öyre Slind NOR +1.03,9

16. Anne Kyllönen FIN +1.25,6

18. Krista Pärmäkoski FIN +1.27,2

21. Jasmi Joensuu FIN +1.36,8

44. Katri Lylynperä FIN +2.35,3

61. Jasmin Kähärä FIN +4.33,4

62. Anni Alakoski FIN +4.52,9