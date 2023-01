Professorin mielestä Niinistön puhe oli tyylikäs ja koruttoman isänmaallinen, mutta olisi kaivannut myös ”pientä maustetta”

Tutkijoiden mielestä presidentin uudenvuodenpuhe oli onnistunut ja sopiva juuri tähän ajankohtaan, kun Euroopassa riehuu sota.

Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe kuvailee presidentin uudenvuodenpuhetta tyylikkääksi ja koruttomalla tavalla hyvin isänmaalliseksi.

– Puheen alkupuolella nousi esiin suomalaisia yhdistäviä vahvuuksia, vapaa tahto ja sitoutuminen länsimaisiin arvoihin sekä oikeudentunto. Puhuttiin myös sodan muistoista ja kokemuksista, Kolbe sanoo.

Kolben mukaan maailmanpolitiikan tilanne ei voi olla vaikuttamatta puheen sisältöön. Euroopassa on sota ja takana on kaksi vuotta kovaa pandemiaa, jotka ovat tuoneet monia pessimistisiä sävyjä, mutta myös selviytymisen eetosta.

– Tämä sopii aika hyvin suomalaiseen isänmaalliseen itseymmärrykseen. Jo Maamme-laulussa sanottiin, että ankaraa on ja kovat ovat olosuhteet, mutta suomalaiset selviävät. Tämä isänmaallisuus nousi jollain tavalla tässä esiin rivien välistä, Kolbe toteaa.

Professorin mukaan suomalaisuutta on rakennettu selviytymisen tarinalle. Nyt se vain tulkittiin ajankohtaisessa kontekstissa, Ukrainan sodan, turvallisuuspoliittisen muutoksen ja Venäjän toiminnan kautta.

– Tässä mielessä puhe heijasteli kiinnostavalla tavalla meidän historiallisen kokemuksen monikerroksellisia ulottuvuuksia. Kärjessä on sota ja turvallisuus ja ihmisen oikeudentunto, vapaus ja tahto tehdä työtä yhdessä. Siinä oli kiva paketti Suomi-teemoja, Kolbe sanoo.

Sota osa suomalaisten kollektiivista muistoa

Presidentti Niinistö painotti sotaa ja turvallisuuspolitiikkaa selvästi enemmän kuin muut eurooppalaiset johtajat uudenvuodenpuheissaan. Kolben mukaan tämä kertoo kohtalonyhteydestä ja historian ymmärryksestä.

– Suomalaisuutta on rakennettu viimeisen 200 vuoden ajan sodan muistolle ja sodan kokemukselle. Se on hyvin yksilöllistä. Se sitoo yhteen perheitä ja sukuja sekä paikkakuntia ja tarinoita. Samalla se on myös hyvin kollektiivista. Se on asia, jonka me kaikki ymmärrämme. Meillä on kaikilla kokemusta sodasta oman perhehistorian kautta, professori Kolbe kertoo.

Ukrainan tapahtumat alkuvuonna aktivoivat muistoja ja tunteita voimakkaammin Suomen kaltaisessa idän ja lännen rajamaassa kuin Euroopan suurissa ja vanhoissa maissa, sanoo Laura Kolbe. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Kolben mukaan Ukrainan tapahtumat aktivoivat muistoja ja tunteita voimakkaammin Suomen kaltaisessa idän ja lännen rajamaassa kuin Euroopan suurissa ja vanhoissa maissa. Niillä on hieman erilainen imperialistinen ja rojalistinen menneisyys.

Kolbe olisi kaivannut puheeseen hieman lisää kulttuurista kohotusta tai innostusta. Suomea on rakennettu sotien lisäksi myös kulttuurilla, hän huomauttaa.

– Pandemian ja Ukrainan sodan aikana kulttuurinen itseilmaisu on ollut meille suomalaisille hyvin tärkeää. Ehkä tällainen pieni mauste olisi kuorruttanut muuten hienoa puhetta.

Kolben mielestä kiinnostavaa puheessa oli myös presidentin historiallinen pohdinta siitä, missä kohtaa tietty aikakausi päättyy ja uusi alkaa.

Kansakunnan isä neuvoi meitä

Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotaluksen mielestä huolella laadittu puhe oli vakava, mutta sen pääviesti oli valaa uskoa tulevaisuuteen ja luottamusta suomalaisten välille.

Pekka Isotaluksen mukaan Niinistö käsitteli odotettuja teemoja. Kuva: Tommi Pesonen / Yle

Käsitellyt teemat olivat Isotaluksen mukaan odotettuja ja asiaankuuluvia, koska presidentin tehtäviin kuuluu juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

– Tässä maailmantilanteessa on aivan ymmärrettävää, että puhe painottuu juuri näihin sisältöihin. Tavallisesti presidentin puheissa on käsitelty enemmän myös sisäpoliittisia asioita, mutta tällä kertaa niitä ei juurikaan käsitelty, Isotalus toteaa.

Ukrainan sota on varmasti kovasti kansalaisten mielessä tällä hetkellä, joten presidentti käsitteli asioita, joita häneltä odotettiin.

– Hän otti tässä roolin kansakunnan isänä ja se sopi tähän tilanteeseen. Tämä isällinen vaikutelma perustuu siihen, että hän tulkitsi kansakunnan tilaa, osoitti ymmärtävänsä meitä, antoi meille neuvoja ja ohjeita ja avasi kansainvälistä tilannetta. Ja pyrki lisäämään meidän uskoa tulevaisuuteen, Isotalus sanoo.

