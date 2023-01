Venäjä jatkoi ilmaiskujaan Kiovaan – ainakin yhden ihmisen kerrotaan haavoittuneen

Venäjän asevoimat ovat jatkaneet Ukrainan pääkaupungin Kiovan pommittamista. Kiovan pormestari Vitali Klytško kertoi varhain maanantaina, että kaupungissa on tapahtunut räjähdyksiä. Hänen mukaansa pelastustyöntekijät hälytettiin töihin Desnan alueelle räjähdyksen vuoksi.

Ukrainan presidentin avustaja Kyrylo Timošenko vuorostaan kertoi Telegram-viestipalvelussa, että Desnan alueella Kiovan koillisosassa on tippunut lennokin kappaleita tielle. Kappaleet ovat vaurioittaneet tien vieressä sijaitsevaa rakennusta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Klytško kertoi, että alueella on viety sairaalahoitoon 19-vuotias mieshenkilö haavoituttuaan lennokki-iskun seurauksena. Reuters kertoo, ettei tietoja ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Desnassa on paljon asuinrakennuksia ja se on Kiovan väkirikkain kaupunginosa, kertoo Reuters.

Kiovan kaupungin sotilashallinto antoi ilmahälytyksen yöllä hieman yhden jälkeen ilmaiskujen takia. Sotilashallinnon johtaja Serhii Popko pyysi kaupungin asukkaita pysyttelemään pommisuojien turvassa.

Kiovaan tehty ilmaisku käynnisti alueen ilmapuolustusjärjestelmän, kertoi Kiovan alueen kuvernööri Oleksi Kuleba.

– Kiovan alueella on yhä vaarallista. Ilmapuolustusjoukkomme ovat löytäneet kohteita. Nyt on tärkeintä pysyä rauhallisena ja pysyä pommisuojissa kunnes ilmahälytys on ohi, Kuleba sanoi.

Kyiv Independentin mukaan ilmahälytyksiä on ollut Kiovan lisäksi myös Vinnytsjan, Tsherkasyn, Poltavan, Kirovohradin, Mykolajivin, Dnipropetrovskin, Hersonin ja Zaporizhzhjan alueilla.

Ukrainan asevoimien mukaan ilmapuolustusjärjestelmät ampuivat alas yhdeksän iranilaisvalmisteista lennokkia Itä-Ukrainassa varhain maanantaina.

Lauantaina venäläisjoukkojen Kiovassa ja muissa Ukrainan kaupungeissa tekemissä iskuissa kuoli kolme ihmistä. Sunnuntaisessa iskussa puolestaan sai surmansa yksi ihminen Zaporizhzhjan alueella maan eteläosassa.

Lähteet: Reuters, AFP, STT