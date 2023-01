Kolmannes maailmantaloudesta ajautuu tänä vuonna taantumaan, varoittaa IMF:n johtaja

Talouden näkymät ovat tänä vuonna edellistäkin vuotta synkemmät, arvioi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtaja Kristalina Georgieva yhdysvaltalaisen CBS-uutiskanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

– Odotamme kolmasosan maailmantaloudesta vajoavan taantumaan, Georgieva sanoi.

Inflaatio ja korkojen kasvu pahentavat taantuman vaikutuksia kansalaisten elämään entisestään.

– Jopa maissa, jotka eivät vajoa taantumaan, tämä tulee tuntumaan taantumalta sadoille miljoonille ihmisille, Georgieva huomautti.

Myös Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelema (siirryt toiseen palveluun) Moody's tutkimusinstituutin talouden asiantuntija Katrina Ell arvioi talouden näkymiä synkiksi.

– Arviomme mukaan maailmanlaajuiselta taantumalta vältytään tänä vuonna, mutta sen todennäköisyys on epämiellyttävän korkea. Eurooppa ei kuitenkaan välty taantumalta ja Yhdysvallat huojuu sen partaalla, Ell sanoi.

Maailmanpankki leikkasi vuoden 2023 kasvuennustettaan lokakuussa. Syynä olivat ennen kaikkea keskuspankkien koronnostot, joita tehtiin inflaation hillitsemiseksi sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Kiinassa vaikea alkuvuosi

IMF:n lokakuisen arvion jälkeen Kiina on alkanut hellittää koronasulkujaan siitä huolimatta, että tauti leviää hallitsemattomasti.

Keskeinen syy rajoitusten purulle on ollut talouden elvyttäminen, mutta Kiinan taloudelle alkuvuosi on IMF:n Georgievan mukaan synkkä.

– Seuraavien kuukausien ajan Kiinalla tulee olemaan vaikeaa. Vaikutus Kiinan talouteen on kielteinen, vaikutus alueeseen on kielteinen, vaikutus maailmanlaajuiseen kasvuun on kielteinen, hän sanoi.

IMF on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 190 jäsenmaata. Sen keskeinen tarkoitus on työskennellä yhdessä jäsenmaiden kanssa maailmantalouden vakauttamiseksi ja varoittaa ajoissa talouden näkymistä.