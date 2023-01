Kulttuuritila sai Finnkinon viemät aarteet takaisin – pahvilaatikoista paljastui Tynellin valaisimia

Finnkino osti ja lakkautti kaksi elokuvateatteria Lappeenrannassa vuonna 2017. Nyt Finnkinon mukaan lähtenyt irtaimisto on tuotu takaisin vanhaan elokuvateatteriin.

Lappeenrantalainen Kulttuuritila Nuijamies on saanut takaisin elokuvateatteriketju Finnkinon varastoon päätyneitä arvoesineitä.

Pahvilaatikoihin pakattu irtaimisto kuljetettiin Helsingistä Lappeenrantaan viime viikon torstaina. Nyt laatikoista on paljastunut esimerkiksi muotoilija Paavo Tynellin (1890–1973) suunnittelemia valaisimia.

Tynell suunnitteli valaisimet nimenomaan Nuijamieheen vuonna 1954, kertoo Kulttuuritila Nuijamiehen operatiivinen johtaja Mikko Vento.

– Oli suuri helpotus, että muun muassa nämä valaisimet löytyivät. Kysymysmerkkejä on ollut ilmassa paljon: missä ne ovat, ovatko ne käytössä ja missä kunnossa, mutta kaikki on siltä osin hyvin, Vento kertoo.

Mikko Vento myöntää jännittäneensä, mitä kaikkea Finnkinon varastosta haetuista laatikoista löytyy. Pian kävi ilmi, että 14 kappaletta Tynellin suunnittelemia valaisimia on tallessa. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Valaisimet päätyivät pahvilaatikoihin vuonna 2017, kun Finnkino osti Lappeenrannassa toimineet Kino-Aulan ja Nuijamiehen elokuvateatterit perheyritys Elokuva Luotolalta ja pian myös lakkautti ne.

Elokuvateatterin raunioille syntyi Kulttuuritila Nuijamies -yhdistys. Se alkoi järjestää Nuijamiehen tiloissa kulttuuritapahtumia – ja ryhtyi myös selvittämään Finnkinon matkaan lähteneen irtaimiston kohtaloa.

– Olemme kohta kaksi vuotta tehneet Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan osuuspankin kanssa työtä, että saisimme varsinkin Tynellin seinävalaisimet takaisin omille paikoilleen. Viimeisen puolen vuoden aikana olemme päässeet Finnkinon kanssa sopimukseen, Vento kertoo.

Näin Paavo Tynellin valaisimet valaisivat Nuijamiehen salia vuonna 2017 ennen kuin Finnkino jätti paikan. Kuva: Ulla Ylönen / Yle

Elokuvateatterien kiinteistöt olivat Etelä-Karjalan osuuspankin omistuksessa, kun Finnkino päätti lopettaa toimintansa ja ottaa irtaimiston mukaansa.

– He aika nopeasti tekivät lähtöpäätöksen ja se tuli yllätyksenä kaikille. Siinä pääsi käymään vahinko, että Finnkino ajatteli irtaimiston olevan heidän omaisuuttaan. Lappeenrannan kaupunki ei ollut asettanut rakennusta toimenpidekieltoon. Oli ajateltu, ettei tällaista pääse käymään, mutta pääsi käymään, Vento muistelee runsaan viiden vuoden takaisia tapahtumia.

Kino-Aulan esineitä Nuijamieheen

Nykyään Nuijamiehen rakennus on suojeltu kaavoituksessa ja yhdistys on ostanut sen osuuspankilta itselleen. Vaikka käänteitä on viiden vuoden aikana riittänyt, Vento kiittää kaikkia valaisinselvittelyn osapuolia yhteistyöstä.

– Menneet ovat menneitä ja historia on historiaa. On parempi katsoa tulevaisuuteen valoisin mielin kuin muistella sitä vanhaa aikaa, Vento sanoo.

Finnkinolta saaduista laatikoista odotetaan paljastuvan Nuijamiehen lisäksi sen vieressä toimineen Kino-Aulan esineistöä. Kino-Aulan tavaroille pyritään Vennon mukaan löytämään käyttöä Nuijamiehen puolelta, jotta Kino-Aulankin historiaa saadaan esille.

Tynellin valaisimien palauttamisesta Nuijamieheen kertoi aiemmin Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).

Mikko Vento kertoi valaisinlaatikoiden saapumisesta Mikko Mykkäsen haastattelussa 2. tammikuuta. Voit kuunnella haastattelun alta.