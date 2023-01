Kun Viro itsenäistyi, Venäjä suostui poikkeukselliseen järjestelyyn maiden rajalla. Mistä on kyse?

Kaakkois-Virossa Setumaan kunnassa kulkee maantie, jota pitkin on mahdollista käväistä Venäjän puolella – ilman minkäänlaisia rajatarkastuksia tai viisumia.

Venäjän kautta kulkeva tieosuus on vajaan kilometrin pitkä. Alue on tarkasti vartioitu, eikä siellä saa pysähtyä. Liikkuminen on sallittu esimerkiksi autolla tai pyörällä, mutta kävellä ei saa.

Miten erikoinen nähtävyys on saanut alkunsa? Katso lyhyt video aiheesta.

