Marvel-tähti Jeremy Renner kriittisessä tilassa jouduttuaan onnettomuuteen lumitöitä tehdessä

Jeremy Renner on tullut tunnetuksi Marvel-elokuvien Hawkey-roolista.

Näyttelijä Jeremy Renner on joutunut vakavaan onnettomuuteen uudenvuodenpäivänä kotitilallaan Nevadassa Yhdysvalloissa. Hänen kerrotaan loukkantuneen lumitöitä tehdessään, minkä jälkeen hänet kiidätettiin sairaalaan. Näyttelijän tila on kriittinen mutta vakaa.

Asiasta uutisoi muun muassa The Hollywood Reporter (siirryt toiseen palveluun). Onnettomuuden yksityiskohdista ei ole vielä tarkempaa tietoa.

Jeremy Renner, 51, tunnetaan etenkin Hawkeye-roolistaan Marvel-elokuvissa.

Näyttelijä on ollut ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi kaksi kertaa ​​elokuvista The Hurt Locker (2008) ja The Town (2010).

Renner on näytellyt myös elokuvissa Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), American Hustle (2013) ja Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) ja Arrival (2016).

Parhaillaan Renner näyttelee sarjassa Mayor of Kingstown.