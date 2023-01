Stella Tähtinen, 27, pääsi vihdoin kilpalavalle – Lappeenrannan laulukilpailuja voi seurata Ylen kanavilla tiistaista alkaen

Sopraano Stella Tähtinen, 27, on tyytyväinen. Hän on juuri avannut toisen alkueräpäivän Lappeenrannan laulukilpailujen lavalla. Aplodit raikuvat.

– Ihan hyvin meni. Nämä kisatilanteet ovat aina niin paineistettuja, että olen kyllä tyytyväinen, Tähtinen sanoo.

Oikeastaan Tähtisen piti laulaa Lappeenranta-salissa jo vuosi sitten. Lappeenrannan 20. valtakunnallinen laulukilpailu kuitenkin siirtyi, kun koronapandemia piti Suomea otteessaan.

Lisävuoden aikana ehti Tähtisen mukaan kehittyä laulajana, mutta toisaalta kilpailuun täytyi valmistautua uudelleen.

– Ohjelmisto piti lämmittää ja virittää itsensä siihen tilaan, että on kisat tulossa. Siltä kantilta tuntuu, että on tänä vuonna on jännittänyt jopa enemmän, Tähtinen sanoo.

Nuorille laulajille tarkoitettujen Lappeenrannan laulukilpailujen historia ulottuu aina 1960-luvulle asti. Kilpailut tunnetaan ponnahduslautana esimerkiksi oopperalavoille.

– Kilpailulla on iso merkitys minulle ja varmasti monelle muulle. Tämä on kuitenkin isoin kansallinen kisa, Tähtinen sanoo.

Laulukilpailun sydän on yleisön tuki

Laulukilpailujen toiminnanjohtaja Milko Vesalainen kuvailee viimevuotista päätöstä laulukilpailujen lykkämisestä yhdeksi elämänsä kauheimmista päivistä.

Nyt laulu kuitenkin soi – siitäkin huolimatta, että muutamat kilpailuun alun perin valituista laulajista ovat joutuneet perumaan osallistumisensa joko sairastumisen tai muuttuneen työtilanteensa vuoksi. Kilpailuun osallistuu yhteensä 22 laulajaa.

Milko Vesalaisen mukaan etenkin sopraanojen joukossa kilpailu on tänä vuonna kovaa. Lappeenrannan laulukilpailut käydään tavallisesti kolmen vuoden välein. Kuva: Kari Saastamoinen / Yle

Vesalaista ilahduttaa etenkin se, että yleisö on löytänyt kilpailun. Esimerkiksi loppiaisiltana 6. tammikuuta käytävä loppukilpailu on myyty loppuun.

– Tärkeintä on yhteisöllisyys ja se, että kannustetaan jokaista laulajaa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, Vesalainen kuvailee.

Maanantaina kilpailua seurasivat katsomon puolelta esimerkiksi Lahdesta saapuneet Ilkka Laasonen ja Ulla Raiskio, jolla on kilpailuista omaakin kokemusta.

Voit kuunnella heidän kilpailutunnelmiaan alta.