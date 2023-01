13-vuotias Anton Majander tahtoo mäkikotkaksi, mutta mäki on lähtemässä alta – tältä lentäminen tuntuu: ”Siltä, ettei tipu koskaan”

13-vuotias Anton Majander kertoo, millainen on täydellinen hyppy.

Kouvola on tällä hetkellä yksi maan vireimmistä mäkihyppypaikkakunnista. Paikallinen hiihtoseura koettaa nyt pelastaa purettavaksi määrätyn hyppyrimäen.

Anton Majanderin vauhti on K58-hyppyrimäen keulalla hieman yli 70 kilometriä tunnissa.

Herkässä tekniikkalajissa ponnistus on tehtävä puolessa sekunnissa oikeassa kohdassa hyppyrin nokkaa. Majander ponnistaa etukenossa kohti lukuisten metrien pudotusta.

Ponnistuksen jälkeen kestään noin sekunnin verran, että mäkimontun noste tarttuu kunnolla sukseen ja alkaa kannatella hyppääjää.

Kouvolan Hiihtoseurassa on tällä hetkellä neljä juniorihyppääjää, jotka harjoittelevat K58-mäessä. Lisäksi mäessä käy harjoittelemassa hyppääjiä Helsingistä. Kuva: Antti-Jussi Korhonen / Yle

Mäkivalmentaja Tero Koponen toteaa, että juuri tuo hetki – ennen kuin noste tarttuu sukseen – on mäkihypyssä hurjinta ja mittaa nuoren hyppääjän rohkeutta. Lentoon lähtemiseen pitää vain luottaa.

Vauhdista nauttiva Majander luottaa kannattelevaan ilmavirtaan.

– Hyppy lähtee kohoamaan, kun saa painetta suksen alle. Hyvän hypyn tullessa tuntuu, ettei siitä tipu koskaan, Majander kertoo.

Majanderin seurakaveri Teresa Karavirta, 10, katsoo hieman vanhempien hyppääjien harjoitushyppyjä.

Karavirta odottaa vuoroaan, että pääsee ottamaan itse tuntumaa ja laskemaan K58-mäen alastulon ensi kertaa. Juniorihyppääjät aloittavat totuttelun uuteen mäkeen kokeilemalla sitä, miltä vauhti tuntuu alamäessä.

– Tämä isoin mäki kiinnostaa minua, ehkäpä siitä jo tänä talvena leiskautellaan, Karavirta sanoo.

Teresa Karavirta kiinnostui mäkihypystä, koska hänen isänsä oli nuorena harrastanut lajia. Kuva: Antro Valo / Yle

Hurjapääksi itseään luonnehtiva Karavirta on tänä talvena hypännyt jo Jyväskylän K40-mäestä.

Kolmatta vuotta mäkeä hyppäävän Karavirran tavoitteena on joskus päästä hyppäämään lentomäen kilpailussa. Ennen tätä kautta naiset eivät ole vielä kilpailleet ainuttakaan kisaa lentomäessä.

– Olisi kiva hypätä sieltä ja näyttää, että hei, naisetkin hyppää täältä, Karavirta sanoo.

Lentomäestä puhuttaessa tarkoitetaan normaaleja kilpamäkiä suurempia mäkiä. Lentomäessä hyppääjä voi venyttää reilusti yli 200 metrin hyppyjä. Suomessa ei ole yhtään lentomäkeä.

Hurjapää Teresa Karavirta, 10, haluaa isona hypätä lentomäestä ja näyttää kaikille.

Mäen kohtaloa käsitellään alkuvuoden aikana

Mäkitornien purkamisesta ja säilyttämisestä on väännetty Kouvolassa jo useamman vuoden ajan.

Harjoituskäytössä oleva Palomäen toiseksi suurin hyppyrimäki sai purkutuomion vuonna 2019. Tuolloin mäellä oli liian vähän käyttäjiä, ja sen kunnon katsottiin olevan heikko.

– Olemme tehneet seuran kanssa oman kuntoarvion tälle mäelle, ja se on hyppykuntoinen, ei missään nimessä purkukuntoinen. Toivon ja luotan kaupunkiin, että siellä ajatellaan lasten ja nuorten liikunnan parasta, Tero Koponen sanoo.

Kouvolan Palomäellä kaksi suurinta hyppyrimäkeä on määrätty purettavaksi. Suurimmasta K75-mäestä ei ole hypätty enää vuosiin. K58-mäki on yhä harjoituskäytössä. Kuva: Antro Valo / Yle

Kouvolan kaupunki teetätti loppuvuodesta K58-mäelle kuntoarvioinnin, ja sen tuloksia käydään läpi kaupungin liikunta- ja kulttuurilautakunnassa alkuvuoden aikana.

Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen sanoo, ettei lähde tässä vaiheessa arvioimaan sitä, tullaanko hyppyrimäen purkupäätös pyörtämään vai ei.

Vuonna 2020 harrastajia oli vain kaksi

Karavirta ja Majander ovat molemmat harrastaneet mäkihyppyä Kouvolan Hiihtoseurassa reilut kaksi vuotta. Samassa ajassa Kouvolasta on tullut yksi Suomen aktiivisimmista mäkipaikkakunnista.

Vuonna 2020 mäkihypyn harrastajia kaupungissa oli kaksi. Tällä hetkellä Kouvolan Palomäellä käy viikoittain noin 30 juniorihyppääjää.

Mäkijuniorit kertovat, että Palomäellä tuulee aina. Yhdessä harjoituksessa 11–13-vuotiaat hyppääjät tekevät Palomäen K58-mäestä seitsemästä kymmeneen harjoitushyppyä. Kuva: Antro Valo / Yle

Lajin nosteessa yksi keskeinen tekijä on mäkivalmentaja Tero Koponen, joka aloitti seurassa kaksi vuotta sitten.

Koposen johdolla Kouvolassa on alettu järjestää aktiivisesti mäkihypyn kokeilupäiviä, joissa pikkumäestä hyppäämistä on voinut kokeilla hiihtoseuran varusteilla. Kouvolassa mäkihyppyä on käynyt kokeilemassa yli 150 lasta.

– En olisi uskonut kaksi vuotta sitten, että olemme nyt tällaisessa tilanteessa, Koponen sanoo.

Koposen johdolla pienimpiin Palomäen mäkiin on rakennettu muovinen alastulorinne, joka mahdollistaa mäkihyppyharjoittelun myös kesällä.

Suomen Hiihtoliitto palkitsi Tero Koposen Vuoden seuravalmentaja -palkinnolla viime keväänä.

Puhelin on mäkivalmentajan tärkein työkalu. Tero Koponen näyttää videolta hyppääjän edellisen hypyn ja antaa ohjeita seuraavaan suoritukseen. Kuva: Antro Valo / Yle

Seuratoiminnan jatkon ja kehityksen kannalta Koponen näkee tärkeänä, että Kouvolan Palomäen K58-mäen purkupäätös saataisiin kumottua. K58-mäen lisäksi Palomäellä voi hypätä K24-, K10-, K6- ja K2-hyppyrimäistä.

Hiihtoliittokin puolustamassa mäkeä

Viime vuoden puolella myös Suomen Hiihtoliitto lähestyi Kouvolan kaupunkia kirjelmällä, jossa toivottiin K58-mäen säilyttämistä Palomäellä.

Hiihtoliiton lajikoordinaattori Kimmo Ylirieston mukaan mäki palvelisi erityisesti yläkouluikäisiä hyppääjiä.

– Tämän säilyttäminen olisi elintärkeää paitsi kouvolalaisten, mutta myös kaikkien Etelä-Suomen juniorihyppääjien kannalta, Yliriesto sanoo.

Kimmo Ylirieston mukaan Kouvolan Palomäestä voisi tulla juniorimäkihyppykeskus, joka tukisi samalla Lahden Salpausselän mäkitoimintaa. Kuva: Antro Valo / Yle

Suomen edellinen arvokisamitali mäkihypyssä on vuodelta 2010. Suomi sijoittui tuolloin kolmanneksi lentomäen joukkuekilpailussa. Menestyksettömyys nähdään yhdeksi syyksi, miksi lajin harrastajamäärät ovat laskeneet 2000-luvulla.

Nyt Hiihtoliitossa perustellaan käyttökelpoisten harjoitusmäkien säilyttämistä sillä, että valtakunnallisesti mäkihyppyharrastajien määrä on kääntynyt viime vuosien aikana nousuun.

Alle 12-vuotiaiden mäkihyppyjunioreiden määrä Suomessa, jotka ovat maksaneet Skipassin.

Suomessa oli viime vuonna alle 12-vuotiaita harrastajia 179, joilla oli kilpailemiseen ja vakuutukseen oikeuttava Skipassi.

– Harrastajia on varmasti enemmän, sillä he, jotka eivät vielä kilpaile, eivät ole välttämättä hankkineet Skipassia tai lisenssiä. Lajin pohjakosketus on varmasti jo kaukana takana, Yliriesto sanoo.

