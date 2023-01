Koronaksi epäilty virustauti iski Lasseen ja kävi koko tallin läpi – ratsastuskouluyrittäjä otti automatotkin syyniin, jotta virus ei leviäisi

Kangasalla sijaitsevaan Herttualan ratsastuskouluun iski joulukuussa virustauti, joka sotki tallin arjen viikoiksi. Hevosen koronavirukseksi epäilty taudinaiheuttaja on käynyt ilmeisesti läpi kaikki tallin 22 hevosta.

Yrittäjä Janne Kurkisen mukaan ensioireita olivat ruokahaluttomuus, vaisuus, väsyneisyys ja kuume. Näiden jälkeen ilmeni vatsaoireita ja ripulia.

Suurin osa hevosista sai lieviä oireita, mutta muutamalla oireet olivat vakavampia.

– Oireet olivat alkuun hyvin häilyviä ja saattoivat äkisti muuttua. Kuumeet nousivat ja laskivat tosi nopeasti. Tallilla oltiin sitten kellon ympäri, jos hoidettiin vakavammin oireilevaa hevosta, Kurkinen kertoo.

Ratsastuskoulun tautiaallosta kertoi viime viikolla Aamulehti (siirryt toiseen palveluun). Tällä viikolla tallilla ei ole ilmennyt uusia potilaita.

Yksi ensimmäisistä sairastuneista oli suomenhevonen Lasse, jolla epäiltiin ensin ähkyä. Se on suoliston kiputila, jonka oireet voivat olla hengenvaarallisia. Lassea hoidettiin alkuun kotitallilla, sitten Teivon hevosklinikalla ja lopulta Hevossairaalassa Helsingissä.

Janne Kurkisen mukaan ähkyä pitää hoitaa kaikin käytettävissä olevin keinoin.

– Pääosa hevosten kuolemista johtuu siitä, että ne sairastavat ähkyä taikka jonkun vakavan vatsasairauden. Se vie hevosen yleiskunnon tosi nopeasti hyvin heikoksi.

Yleensä koronaviruksen aiheuttama suolistotulehdus paranee itsestään. Myös vakavammat komplikaatiot ovat mahdollisia, joskin harvinaisia. Viime talvena kolme hevosta jouduttiin lopettamaan Huittisissa. Tapauksesta kertoi muun muassa Hevosurheilu (siirryt toiseen palveluun).

Tautitapauksia jää tunnistamatta

Hevosen koronatauti on Suomessa melko uusi asia. Ruokaviraston mukaan Suomessa tautia on tavattu ensimmäisen kerran vuonna 2019, ja sitä havaitaan satunnaisesti eri puolilla Suomea. Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa tautia on tavattu vuodesta 2010 lähtien.

Hevosen koronataudin aiheuttaa EcoV-virus. Se ei tartu ihmiseen eikä toisiin eläinlajeihin. Sitä vastaan ei ole rokotetta eikä lääkettä.

Koronataudin yleisyyttä on vaikea arvioida. Hevosen koronavirusta voidaan testata ulostenäytteistä, mutta testaaminen ei ole pakollista. Helsingin Hevossairaalan johtava eläinlääkäri Nina Lehmonen sanoo, että epäilyjä tulee lähes viikottain.

Lantaan erittyvä virus tarttuu helposti, kun hevonen tonkii maata turvallaan. Kuva: Petra Ketonen / Yle

Näytteitä tutkitaan useissa laboratorioissa. Ruokaviraston laboratorio analysoi Hevossairaalasta sekä suoraan talleilta tulevia näytteitä.

Vuonna 2022 Ruokaviraston laboratoriossa tutkittiin 117 näytettä, joista positiivisia oli 17 eli vajaat 15 prosenttia. Näytemäärät kasvoivat edellisvuodesta, mutta positiivisten näytteiden osuus on pysynyt suunnilleen samana.

Eläinlääkäri Lauri Kareinen Ruokavirastosta sanoo, että testaamisen yleisyyttä on vaikea arvioida. Hän arvioi, että tapauksista jää kohtalainen osa tunnistamatta.

– Osasyy asiaan on varmasti testaamishalukkuuden puute, mutta todennäköisesti myös tautiepäilyä ei lievemmissä tapauksissa edes herää, Kareinen sanoo.

Herttualan ratsastuskoulun hevosista ei otettu koronanäytteitä. Yrittäjä Janne Kurkinen ei pitänyt niitä tarpeellisina, koska oireiden perusteella eläinlääkärit pitivät tautia koronana.

Taudista koituu iso lasku

Virustauti on vaikuttanut kangasalalaisen ratsastuskoulun toimintaan monin tavoin. Tunteja on karsittu ja joululoman leirit peruttu, kun osa hevosista on ollut sairauslomalla.

Viruksen leviämistä saman tallin hevosiin on vaikea estää. Virus leviää ulosteessa, ja sairastunut hevonen voi erittää virusta kolmekin viikkoa.

Herttualan ratsastuskoulussa otettiin käyttöön varotoimet, joilla pyritään estämään viruksien leviäminen muualle. Ensisijaisesti ohjeena on välttää liikkumista eri tallien välillä. Koska osa asiakkaista käy kuitenkin muillakin talleilla, tallia vaihtaessa vaatteet ja varusteet pitää desinfioida ja vaihtaa.

Janne Kurkinen on ohjeistanut asiakkaita pikkutarkasti.

– Auton lattiamattoon voi tarttua sontaa, joka tarttuu puhtaisiin kenkiin. On katsottu proseduurit, kuinka jalkineiden desinfiointi, vaihto ja auton lattiamattojen vaihto tehdään.

Janne Kurkinen on tiedottanut hevosten koronataudista myös lähitalleja. Kuva: Petra Ketonen / Yle

Taudin aikana yrittäjälle on kertynyt roimasti työtunteja, univelkaa ja kuluja. Kurkisen mukaan lopullista hintalappua on vaikea arvioida, sillä monet laskut ovat vielä tulematta.

– Ensisijaisesti on kurjaa, kun hevoset – työkaverit – sairastavat. Tietenkin valmiiksi haastavassa taloustilanteessa se aiheuttaa omat lisärasituksensa.

Positiivista on se, että tauti näyttää hellittäneen eikä uusia potilaita ole ilmennyt muutamaan päivään. Heinä maistuu jälleen myös suomenhevonen Lasselle, jonka vointi ehti jo huolettaa tallin väkeä.

