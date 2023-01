Porin taidemuseon remontti sai valtiolta ison avustuksen

Tulipalovahinkoja kärsinyt Porin taidemuseo peruskorjataan. Museoremontti on saanut valtionapupäätöksen, tukea tulee 675 000 euroa. Remontti alkaa keväällä.

Porin taidemuseon peruskorjaus saa valtionavustusta 675 000 euroa.

Kansainvälisestikin arvostettu taidemuseo kärsi vahinkoja vuoden 2021 kesällä tulipalossa, jonka sytyttäjä on jäänyt epäselväksi. Nyt rakennusta päästään kunnostamaan.

Remontti kattaa palovaurioiden korjaamisen lisäksi museon laajemman peruskorjauksen. Vanhentuneiden rakenteiden ja talotekniikan lisäksi parannetaan museon esteettömyyttä.

Kokonaisuudessaan remontti maksaa neljä miljoonaa euroa, ja korjaustyöt alkavat jo keväällä. Valmista pitäisi tulla vuoden 2024 kesään mennessä.

Porin keskustassa, Kokemäenjoen varrella sijaitseva taidemuseon rakennus on valmistunut pakkahuoneeksi vuonna 1860. Se muutettiin taidemuseoksi 1970-luvun lopussa. Museo on erikoistunut nykytaiteeseen, ja sillä on mittava kokoelma arvokkaita taideteoksia.

