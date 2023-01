Keski-Suomessa poikkeuksellinen huumevyyhti syyteharkintaan – poliisi epäilee maahantuodun 54 kiloa amfetamiinia ja kaksi kiloa kokaiinia

Keski-Suomessa poikkeuksellisen suuri huumausainerikosjuttu on edennyt syyteharkintaan.

Sisä-Suomen poliisi tutki Keski-Suomessa laajaa huumausaineisiin, ampuma-aseisiin ja doping-aineisiin liittyvää kokonaisuutta viime ja toissa vuonna.

Kuvassa juttukokonaisuuteen liittyviä poliisin takavaroikoimia ampuma-aseita. Joukossa on muun muassa Suomi-konepistooli sekä Uzi. Poliisi takavarikoi myös toimintakuntoisen Emma-pikakiväärin. Poliisin tiedossa ei ole, että rikosepäilyihin liittyen ampuma-aseita olisi käytetty uhkausmielessä, vaan aseita on todennäköisesti hankittu keräilytarkoituksessa. Kuva: Sisä-Suomen poliisi

Poliisi epäilee vuosina 2021 ja 2022 maahantuodun yhteensä 54 kiloa amfetamiinia ja kaksi kiloa kokaiinia.

Huumaussaineet on tuotu Suomeen mahdollisesti Ruotsin kautta.

Niiden arvo olisi poliisin mukaan katukaupassa ollut noin kolme miljoonaa euroa.

Rikosepäilyyn liittyen poliisi takavarikoi noin 30 kiloa amfetamiinia, useita sarjatuliaseita, doping-aineita, 44 000 euroa käteistä rahaa sekä useita autoja ja moottoripyöriä.

Poliisi takavaroikoi rikoskokonaisuuteen liittyen myös runsaasti doping-aineita. Kuva: Sisä-Suomen poliisi

Poliisin mukaan rikoskokonaisuuteen liittyy yli kymmenen epäiltyä. He ovat noin 30–40-vuotiaita. Seitsemän epäiltyä on yhä tutkintavankeudessa.

Keskisuomalainen kertoi (siirryt toiseen palveluun) jouluviikolla, että yksi epäillyistä kuuluu Puolustusvoimien Jyväskylän varuskunnan kantahenkilökuntaan ja toinen työskentelee Jyväskylän kaupungilla terveydenhoitajana.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Ari Rutanen Sisä-Suomen poliisista toteaa, että kahdella epäillyllä on ollut aktiivisin rooli päätöstentekijöinä.

– Poliisin käsityksen mukaan epäillyillä on ollut tietyt johtosuhteet ja hierarkia siten, että kahdella epäillyllä on ollut aktiivisin rooli päätöstentekijöinä. Lisäksi on ollut toteuttajaporukkaa, joka on osallistunut esimerkiksi aineiden sekä rahavarojen siirtelyyn ja säilyttämiseen, kuvailee Rutanen Sisä-Suomen poliisin tiedotteessa.