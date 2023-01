Uusi herkästi tarttuva omikron-muunnos leviää maailmalla – Suomesta sitä ei ole vielä löytynyt

Henkilö kasvomaskiin suojautuneena poistuu metrosta New Yorkissa 7. joulukuuta.

Yhdysvalloissa noin 40 prosenttia varmistetuista tartunnoista on omikronin uuden muunnoksen aiheuttamia. XBB.1.5 vaikuttaa tarttuvan herkästi.

Koronaviruksen omikron-variantin uusi muunnos leviää tällä hetkellä etenkin Yhdysvalloissa. Kahdesta eri omikron-muunnoksen yhdistymisestä syntynyt XBB.1.5 vastaa noin 40 prosenttia uusista tartunnoista Yhdysvalloissa, uutisoi Reuters (siirryt toiseen palveluun).

– Kyseessä on edelleen omikron. Tämä on yksi omikron-muunnos, joita on paljon, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava.

Tähän mennessä XBB.1.5. ei vielä tiedetä paljoa. Alalajin osuus varmistetuista tartunnoista kuitenkin osoittaa, että se tarttuu herkemmin kuin edeltäjänsä.

Jalavan mukaan tammikuun aikana nähdään, miten uusi muunnos on levinnyt joulunpyhien aikana. Tästä hieman viiveellä tulee tieto siitä, miten uusi muunnos vaikuttaa kuolleisuuteen.

– Hyvin alustavien tietojen ja viime vuoden lopun tilastojen perusteella tämä ei näytä aiheuttavan ainakaan vakavampaa tautia, Jalava sanoo.

Suomesta on löytynyt aikaisempia XBB-variantteja, mutta XBB.1.5:tä ei ole täällä varmistetuissa testeissä havaittu.

Uudet variantit väistävät immuniteettia

Koronaviruspandemian aikana uusia variantteja kehittyy jatkuvasti. Ilman jatkuvaa muuntautumista virus lakkaisi olemasta, muistuttaa Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti.

– Vain sellaiset variantit jäävät kiertämään, jotka pystyvät väistämään immuniteettia. Tämä on jatkuva liike, joka nähdään myös influenssankin osalta, Vapalahti sanoo.

Koronapandemiassa suurin muutos tapahtui, kun omikron syrjäytti delta-muunnoksen. XBB.1.5 on virukselle pienempi kehitysaskel.

– Jonkinlainen variantti sieltä aina tulee ja tämä näyttää yhdeltä ehdokkaalta, joka voi aiheuttaa seuraavan aallon, Vapalahti kertoo.

Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, tuleeko XBB.1.5:stä omikronin hallitseva alavariantti. Vapalahden mukaan viruslinjan kasvunopeus ja viruksen vahvempi tarttuminen reseptoriinsa viittavat sen saamaan valintaetuun, mutta on vielä epäselvää, kuinka uusi muunnos lähtee leviämään maantieteellisesti laajemmalle alueelle.

Virusmuunnoksen kehitystä on kuitenkin syytä seurata.

– Tietysti on hyvä seurata, että tarvittaessa voidaan esimerkiksi päivittää rokotteita ja tiedetään missä mennään.

Lue myös:

Virologi ei kannata rajoituksia kiinalaismatkailijoille