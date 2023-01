Lula nousi Brasilian johtoon kyyneleet silmissä – näin vanha metallityöläinen lupaa muuttaa Etelä-Amerikan jättiä

Brasilian uusi presidentti Luiz Inacio Lula da Silva vannoi sunnuntaina virkavalansa, ja täten maan jännitystä täynnä ollut presidentin valinta tuli päätökseensä.

Brasilialaiset valitsivat ”Lulan” väistyvän Jair Bolsonaron sijasta tiukahkossa presidentinvaalissa. Miesten välillä on isoja eroja. Siinä missä oikeistopuolue Partido Liberalin Bolsonaro on entinen sotilas ja arvokonservatiivi, on Partido dos Trabalhadores -työväenpuolueen Lula entinen metallityöläinen ja ammattiyhdistysmies.

Erot kovapintaiseen Bolsonaroon tulivat esille jo Lulan virkaanastujaispuheessa. Saatuaan presidentinvyönsä päälleen sunnuntain Brasília-pääkaupungissa, Lula puhkesi puhumaan ja pian myöskin kyyneliin. 77-vuotias pitkän linjan vasemmistolainen lupasi puheissaan tehdä töitä niin luonnon kuin köyhien eteen.

– Olemme vastuussa Amazonista ja sen monimuotoisuudesta, sen pohjavedestä, sen mineraaleista ja puhtaan energian lähteistä. Kun toimimme vastuullisesti ja itsenäisesti, meitä kunnioitetaan tämän kaiken jakamisesta ihmiskunnan kanssa, solidaarisesti, ei ikinä alistettuna.

Presidentti Lula ja hänen vaimonsa, brasilialainen sosiologi Rosângela Lula da Silva saapuivat virkaanastujaistilaisuuteen vanhassa Rolls-Roycessa. Kuva: EPA-EFE

Amazonin ja luonnonvarojen lisäksi tunteita herättivät vähäosaiset.

– Ihmiset jonottavat teurastamoilta luita helpottaakseen nälkäänsä, samaan aikaan kun toiset jonottavat maahantuotuja autoja ja yksityislentokoneita. Tällaiset luokkaerot estävät meitä rakentamasta aidosti oikeudenmukaista ja demokraattista yhteiskuntaa, sekä menestyvää ja modernia taloutta, Lula visioi ääni väristen.

Isossa osassa Lulan puheita oli myös väistyvän Bolsonaron haukkuminen ja tämän epäonnistumisten listaaminen. Lula kuitenkin vaikuutti, että maan kahtiajaon aika on ohi, ja hänen väkensä vastaa ”vihaan rakkaudella”.

Brasilian suurin haaste on massiivinen köyhyys

Virkaanastujaistilaisuudessa Lulan seurassa oli Brasilian tummaihoisia ja alkuperäiskansojen jäseniä, joiden läsnäolon kautta tuore presidentti pyrki tuomaan esille hänen vähäosaisiin kohdistamaa huomiotaan.

Lulan ollessa edellistä kertaa presidentti vuosina 2003–2011 Brasilian talous oli vauhdissa, kun maan rikkaita luonnonvaroja pistettiin kaupaksi hyvään tahtiin.

Nyt valtavaa, 8.5 miljoonan neliökilometrin kokoista ja 214 miljoonan brasilialaisen asuttamaa maata vaivaa hidas talouskasvu, korruptio ja uhkaavat inflaatiolukemat.

Oxfamin arvion mukaan (siirryt toiseen palveluun) yli 33 miljoonaa brasilialaista kärsii nälänhädästä ja noin 63 miljoonaa on Maailmanpankin köyhyysrajan alapuolella. Bolsonaro tuki vähäosaisia tulonsiirroilla koronan ja nyt hintojennousun aikana, mutta nyt kovan inflaation johdosta tukitoimia ei ole niin yksinkertaista jatkaa.

Lula aikoo kiihdyttää Brasilian taloutta valtio-omisteisten yhtiöiden avulla, jotka ”johtavat kasvua ja innovaatioita” uudessa mallissa. Esimerkiksi tällaisista johtotähdistä Lula nimesi polttoainealalla toimivan valtionyhtiö Petrobrasin.

Brasilian Amazonin sademetsän suojelu on tuoreen presidentti Lulan puheiden perusteella prioriteettilistalla ensimmäisten joukossa. Kuva: Alamy / All Over Press

Maailman isoimmalle sademetsäalueelle, Amazonille, Lula merkitsee lähtökohtaisesti hyvää. Bolsonaro ei ollut sademetsän tilasta kiinnostunut, Lula taas on nostanut valtavaa hiilinielua ja monimuotoisuuden lähdettä esille jatkuvasti.

Lula aikoo onnistua Amazonin suojelussa vanhalla hyväksi todetulla tavalla. Ympäristöministerinä toimii nyt Marina Silvan, joka oli samassa asemassa jo Lulan edellisellä presidenttikaudella. Silvaa on kehuttu ympäristöministeriksi, joka osasi asettaa tasapainon luonnonvarojen suojeluun ja taloudelliseen hyötykäyttöön.

Tosin vuosituhannen alussa tehokas Silva päätyi nokikkain rakennus- ja maatalousalojen silmäätekevien kanssa ja joutui paitsioon Lulan ministereiden joukossa.

Tehokkaan ministerin lisäksi luonnonsuojelun pitäisi saada lisää rahoitusta ja metsän tuhoajien rangaistuksien olisi tarkoitus tiukentua.

Talouteen tai ympäristöön liittyvästä uudistustyöstä ei tule kuitenkaan helppoa, kun tilanne Brasilian kongressissa on tasainen. Bolsonarolle uskolliset puolueet saivat vaaleissa voittoja, ja Lulan puoli tarvitseekin lehmänkauppoja saadakseen haluamaansa lainsäädäntöä läpi.

Kongressissa isoa valtaa pitävät ruralistat, jotka ovat esimerkiksi maataloustyritysten tukemia poliitikkoja. Lulan on pidettävä heidät tyytyväisenä, jos hän aikoo luovia tiukassa tilanteessa minkäänlaista uutta reittiä Etelä-Amerikan jätille.

