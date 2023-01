Polttoaineiden nykyiset halventuneet hinnat ovat ”uusi normaali” ja ne voivat laskea vieläkin alemmiksi

Polttoaineiden hinnat ovat laskeneet halvimmalle tasolleen sitten Venäjän hyökkäyksen. Hinnoissa on yhä laskupaineita, mutta diesel uhkaa kallistua jo alkuvuonna.

Polttoaineiden hinnat ovat laskeneet koko Ukrainan sodan ajan matalimmalle tasolle.

Lähiaikoina hinnat tulevat myös säilymään nykyisellä, selvästi syksyn hinnoista laskeneella tasolla, asiantuntijat arvioivat.

Joulukuussa sekä bensiinin että dieselin keskihinnat painuivat alle kahden euron. Kummankaan kuukausihinta ei ole aiemmin alittanut kahta euroa Ukrainan sodan aikana. Alle kahden euron viikkohintakin nähtiin ensimmäistä kertaa vasta joulukuun puolivälissä.

Maailmantalouden vire näkyy bensapumpuilla

Polttoaineiden hinnat Suomessa ovat seuranneet melko tarkasti raakaöljyn hintakehitystä.

– Suurin syy, miksi pumppuhinta on viime kuukaudet laskenut, on raakaöljyn hinnan rauhoittuminen, sanoo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen tietokeskuksesta.

Raakaöljy on halventunut kesästä lähtien. Hinta on pudonnut runsaasti yli sadan dollarin barrelihinnoista noin 80 dollarin tienoolle.

Öljyn hinta laskee, koska maailmantalouden vire on hidastunut.

– Taantumaa odotetaan ja talouskasvu on hiipunut, sitä kautta öljyn kysyntä on heikentynyt. Se näkyy sitten hintojen laskuna, sanoo tutkija Sakari Lähdemäki Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta (Etla).

Esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n johtaja Kristalina Georgieva arvioi tuoreeltaan, että noin kolmasosa maailmantaloudesta ajautuu tänä vuonna taantumaan.

Jouluussa voimaan astunut venäläisöljyn hintakatto on niin ikään saattanut alentaa raakaöljyn hintaa, mutta varmaa tietoa asiasta on toistaiseksi mahdotonta saada. Suomen pumppuhinnat alenivat hieman jo kesällä, kun hallitus alensi velvoitetta uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteesta.

Mitä hinnoille käy jatkossa?

Etlan Lähdemäki toteaa, että alkuvuonna öljyn kysyntä luultavasti hiipuu yhä, kun maailmantalous hidastuu. Öljyn hintaan se tuo laskupainetta.

Entä hinnat pumpuilla?

– Polttoaineiden hinnat seuraavat aika tarkasti raakaöljyn hintaa, joten voi ajatella, että lyhyellä aikavälillä nähdään vielä jonkinlaista kiinniottoa öljyn hintaan ja polttoaineiden hinnat saattavat hieman vielä laskeakin, Lähdemäki sanoo.

Tieliikenteen tietokeskuksen Kalenoja arvioi, että joulukuussa ja vuodenvaihteessa nähdyt hinnat ovat lähitulevaisuudessa ”uusi normaali”. Bensiiniä olisi tällöin saatavissa laajalti alle kahden euron litrahinnalla.

Molemmat kuitenkin korostavat, että öljyn ja polttoaineen hintakehitystä on hyvin hankalaa arvioida. Yllätyksiä voi tulla.

Öljyntuottajamaat voivat esimerkiksi supistaa öljytuotantoa hinnan nostamiseksi. Nopeasti se tosin ei käy, vaan tuotannon leikkaamisessa kestää. Maailmantalous taas voi piristyä odotettua nopeammin, koska taloudellinen aktiviteetti odotettavasti kasvaa Kiinassa, joka avautuu huippukireistä koronasuluistaan.

Vaikka maailmantalouteen ei tulisi lähikuukausina yllätyksiä, taantumasta odotetaan yhtä kaikki lyhyttä ja ripeämpää talouskasvua ennustetaan jo vuoden loppuun.

– Silloin globaali talous saattaa lähteä taas kiihtymään, ja se vahvistaisi öljyn kysyntää. Sitä kautta myös polttoaineen hinnat nousisivat nykyisestä, Lähdemäki arvioi.

Dieselin hinta uhkaa kohota alkuvuonna

Diesel on ollut Suomessa alkusyksystä lähtien poikkeuksellisesti bensiiniä kalliimpaa.

Tavallisesti diesel on litrahinnaltaan noin 20 senttiä bensiiniä edullisempaa, koska sen valmistevero on matalampi. Viime kuukaudet se on kuitenkin maksanut 10–20 senttiä enemmän kuin 95-oktaaninen bensa.

Hinta on korkea, koska dieselin tuotanto takkuaa.

Jalostuskapasiteettia on aiempaa vähemmän, koska pahimpana korona-aikana maailmalla suljettiin useita öljynjalostuslaitoksia. Tuolloin odotuksena oli pitkä taantuma ja vähäinen polttoaineen kulutus.

Eurooppa myös kuluttaa runsaasti dieseliä. Nyt käyttöä on vielä tavallista enemmän, kun dieseliä käytetään maakaasun sijasta esimerkiksi lämmityksessä ja teollisuuden energiatuotannossa.

Diesel todennäköisesti säilyy bensiiniä kalliimpana vielä pitkään.

– Sen kysynnän on ennakoitu säilyvän korkeana etenkin nyt, kun ollaan lämmityskauden puolella, Kalenoja sanoo.

Helmikuussa dieselin hinta uhkaa kohota entisestään, kun Venäjän öljytuotteiden tuontikielto astuu voimaan EU-alueella. Vielä alkusyksystä yli kolmasosa Euroopan dieselistä tuli Venäjältä.

– Sillä saattaa olla dieselin tarjontapuoleen aika isoja vaikutuksia, mikä voi nostaa sen hintaa, Etlan Lähdemäki sanoo.

Ainakin pientä nousupainetta voi samalla tulla myös bensiinin ja muiden öljyjalosteiden hintaan.

Kuten sähkökriisi on opettanut, energiahinnoissa ollaan myös säiden armoilla. Kylmällä kelillä dieselin kulutus nousee, mikä nostaa sen hintaa.

