Herätys: Etunimen vaihto yleistyy | Kuluttajariitalautakunta sättii Finnairia | Espanja avaa joukkohautoja

Aamun pääuutiset:

Otosta tuli Heppu, mutta 19-vuotiaana hän ymmärsi olevansa Helle: "Päätin, että muunsukupuolisena tarvitsin uuden nimen"

Finnair uhmaa kuluttajariitalautakunnan suosituksia – matkustajat eivät saa korvauksia, jos niitä haetaan yhtiön mielestä liian myöhään

Lourdes, 11, etsii ihmisluiden keskellä isoisänsä isän kohtaloa – Espanjan valtio avaa Francon ajan joukkohautoja ensi kertaa

Zelenskyi: Venäjä suunnittelee pitkitettyä lennokki-iskujen sarjaa

Lunta, vettä ja räntää satelee

Kuva: Yle

Illan ja yön aikana lumisateita leviää maan etelä- ja länsiosaan. Aivan rannikolla sade voi olla osin vettä tai räntää.

Lumisateet jatkuvat tiistaina aamulla etelässä ja iltapäivällä vielä lännessä. Maan keski- ja pohjoisosassa on enimmäkseen poutaa, mutta pilvisyys on runsasta. Pakkasta on 5...15 astetta. Etelässä pakkanen on heikompaa.

Lue lisää Ylen sääsivuilta.