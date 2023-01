Näin sujui Suomen suurimman hyvinvointialueen ensimmäinen arkipäivä: Liki 2 000 työntekijää oli ilman käyttäjätunnuksia

Hyvinvointialueen aloitus ei ole Pirkanmaalla tuonut häiriöitä potilaiden palveluihin. Työntekijöillä on ollut alkuvaikeuksia tietotekniikan kanssa esimerkiksi luvissa, tunnuksissa ja kulkuoikeuksissa. Kuvituskuva.

Uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuodenvaihteessa. Ne vastaavat nyt sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta.

Pirkanmaan hyvinvointialueen johtajan Marina Erholan mukaan alku on mennyt hyvin sikäli, että kaikki potilaille välttämättömät palvelut on kyetty turvaamaan.

– Mitään isoja, yllättäviä ja suuria häiriöitä, jotka olisivat merkittävästi vaikuttaneet esimerkiksi potilaiden ja asiakkaiden saamiin palveluihin, ei ole maanantain aikana havaittu, hän kuvailee.

Työntekijöillä vaikeuksia tietotekniikan kanssa

Jo vuoden 2021 lopulla hyvinvointialueiden valmistelijat olivat huomattavan huolissaan tietotekniikasta. Yhteensovittamista on ollut paljon. Alueiden toiminnan käynnistyessä häiriöitä on ollut, mutta ilmeisesti eniten niistä on ollut haittaa työntekijöille.

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstön puolelta on tullut viestiä tietotekniikan ongelmista etenkin lupien, tunnusten ja kulkuoikeuksien kanssa.

Maanantaina esimerkiksi lähes 2 000 työntekijää on ollut ilman käyttäjätunnuksia. Sellaisen suman purkaminen vienee useita päiviä.

Marina Erholan mukaan tiistaina tilanne ei ole ainakaan huonontunut ja edellisen päivän ongelmia on kyetty korjaamaankin. Johtoryhmä pitää tilannekuvakokouksen joka aamupäivä ja katsoo, miten edellinen päivä on kaikkiaan mennyt.

Seuraava koetuskohta on ensimmäinen palkanmaksu, joka on 13. tammikuuta. Näillä näkymin alkuvaikeuksia saattaa ilmetä koko kuukauden ajan.

Muutakin hankaluutta on todettu. Esimerkiksi maanantaina työnantajan tuki lounasruokailuun ei toiminut. Marina Erhola sanoo, että ongelmaa on ryhdytty heti korjaamaan. Se, kuinka pian asia saadaan hoidetuksi, oli kuitenkin epävarmaa.

Sote-luuri vastaa kysymyksiin

Alueen asukkailta Erhola toivoo jonkin verran kärsivällisyyttä. Palvelut löytyvät enimmäkseen sieltä, mistä ennenkin. Työtä kitkakohtien korjaamiseksi tehdään koko ajan.

Erhola uskoo, että lopputulos on edeltäjiään parempi palvelujärjestelmä.

– Meillä on myös uusi kanava eli sote-luuri. Sinne voi soittaa ja kysyä, jos on uudistukseen liittyviä huolia, Marina Erhola muistuttaa.

Sote-luurin puhelinnumero on 03 384 5050.

Pirkanmaan hyvinvointialue on Suomen suurin. Sen kokonaiskulut ensi vuodelle ovat 2,6 miljardia euroa. Video kertoo, mistä summa koostuu. Kuvaaja: Marjut Suomi / Yle

