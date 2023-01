Tampere lupasi, että talvikunnossapito paranee – palautteen perusteella toimenpiteet tepsivät

Teiden kunto puhututtaa aina. Näin on myös Tampereella, jossa kaupunki on luvannut katujen parempaa kunnossapitoa. Kaupungin talousarviossa yhdeksi vuoden 2023 tavoitteeksi listattiin, että tyytyväisyys keskustan katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoon parantuisi edellisvuodesta.

Erityisesti panostusta toivottiin katujen talvikunnossapitoon, sillä siitä on tullut kaupunkilaisilta runsaasti palautetta.

Tiistaiaamuna Tampereen keskustassa riitti kunnossapidolle töitä, kun lunta tuprutti runsaasti koko aamun ajan. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Parannusta on jo joulukuun perusteella nähtävillä, ja Tampereen Infran katukunnossapidon työpäällikkö Antti Sorvali uskaltaa luvata myös lopputalvesta parempaa.

– Isoja muutoksia on tehty, ja ne muutokset ovat onnistuneet, hän sanoo.

Tähänastinen talvi ollut vaikea

Antti Sorvalin mukaan erilaisia pieniä muutoksia on tehty paljon. Isojen katujen hoitoon on hankittu lisäapua muilta urakoitsijoilta, tärkeimpiä pyöräilyn pääväyliä on alettu hoitaa reitteinä, jotta laatu olisi yhdenmukaisempaa. Ely-keskuksen kanssa on sovittu hoitovastuista tarkemmin.

– Käytännössä toimintaa on pyritty tehostamaan, että saamme olemassa olevilla resursseilla parempaa laatua, Sorvali summaa.

Muutokset tehtiin sen takia, että laatu paranisi ja työ järkevöityisi. Antti Sorvali

Tähänastinen talvi on ollut Sorvalin mukaan vaikea. Lumi satoi maahan aikaisin, jonka jälkeen lämpötila on sahannut plussalta pakkaselle.

– Joulukuu oli oikeasti raskas. Oli isoja lumimääriä, sohjoutumista ja lämpötilan vaihtelua. Ne kaikki huomioon ottaen olen kyllä itse ollut tyytyväinen.

Miljoona euroa enemmän kunnossapitoon

Kaupunki on antanut lisäeuroja kaupungin yleisten alueiden kunnossapitoon. Tampereen Infran toimitusjohtaja Lauri Niemi kertoo, että koko tämän vuoden kunnossapitoon saatiin noin miljoonaa euroa enemmän kuin aiempina vuosina.

Valtaosa lisärahasta kuluu kustannusten nousuun. Polttoaineet, maantiesuola ja sepeli maksavat koko ajan enemmän.

Palautteen perusteella Antti Sorvali uskaltaa todeta tehtyjen muutosten purreen. Laatu on tällä hetkellä kaikin puolin parempaa. ”Positiivista palautetta on pyydetty jakamaan työntekijöille asti, eli käsketty kertoa, että hyvää duunia.” Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kunnossapitoon saadun lisärahan myötä paineet työn laadusta ovat varmasti kasvaneet.

Toisaalta päätökset parannuksista tehtiin jo ennen lisärahaa. Talven suunnittelu alkoi jo toukokuussa, hommat lyötiin lukkoon syksyllä. Sorvalin mukaan kesken talvikauden on hankalaa ja asiasta riippuen jopa vaarallistakin tehdä radikaaleja muutoksia.

– Muutokset tehtiin sen takia, että laatu paranisi ja työ järkevöityisi, Antti Sorvali sanoo.

Viime talvena yli 6000 palautetta

Tampereen Infran kaupunkilaisilta saaman palautteen perusteella parannuksilla on ollut vaikutusta.

Antti Sorvali kertoo, että viime talvena palautetta tuli etenkin päällystevaurioista ja asuinkatujen hoitamattomuudesta. Myös pyöräväylien kunto puhutti.

Talvihoidon laatua koskevia palautteita tuli lopulta yli 6 000 kappaletta.

Tänäkin talvena palautetta on tullut, mutta sävy on ollut täysin päinvastainen. Positiivisen palautteen määrä on ollut huomattava.

– Kävely- ja pyöräväylistä annetut kehut korostuvat, muutoin palautetta on tullut jokaiselta osa-alueelta. Negatiivistakin palautetta tulee edelleen, siitä tuskin päästään eroon, Sorvali sanoo.

Hänen mukaansa joulukuussa oli viikkoja, joissa positiivista palautetta tuli enemmän kuin koko viime talvena yhteensä.

– Kyllähän se lämmittää kaikkien mieltä.

Onko sinun alueellasi talvikunnossapito kunnossa? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 4.1. kello 23:een saakka.