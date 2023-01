Aikuisen miehen epäillään käyttäneen hyväksi useita kymmeniä alle 16-vuotiaita poikia ja tyttöjä eri puolilla Suomea – tämä asiasta tiedetään

Poliisi on saamassa esitutkinnan valmiiksi.

Poliisi on saamassa valmiiksi laajan lapsiin kohdistuvan seksuaalirikoshaaran esitutkinnan. Epäilty on aikuinen mies Kangasalta ja uhreja on vajaat 50.

Poliisi kertoi viime vuonna yleistyneestä ilmiöstä, jossa alaikäiset joutuvat sosiaalisen median kanavissa seksuaalirikosten uhreiksi.

Toisessa vastaavassa Pirkanmaalla paljastuneessa lapsiin kohdistuvassa seksuaalirikoshaarassa uhreja on tunnistettu tällä hetkellä peräti 156. Tässä epäilty on valkeakoskelainen mies. Yle kertoi rikossarjasta ensimmäisenä viime maaliskuussa.

Nyt syyteharkintaan pian siirtyvässä Kangasalan haarassa on myös pääosin ollut kyse verkkovälitteisistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Epäillyn epäillään myös tavanneen muutaman lapsen kanssa.

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut kangasalalaisen miehen useista kymmenistä teoista epäiltyinä.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Vesa Järvenpää kertoo, että esitutkinta käynnistyi yksittäisestä ilmoituksesta viime maaliskuussa.

– Puhelimeen suoritetussa laite-etsinnässä löydettiin paljon lapsiin liittyvää seksuaalista materiaalia.

Poliisi on tutkinut useita epäillyn käytössä olleita laitteita, mutta merkittävin todiste on ollut yhdestä kännykästä löytynyt materiaali.

Enemmistö uhreista poikia

Kangasalan haaran esitutkinnassa on ollut rikosten nimikkeinä törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito. Poliisi ei epäile, että materiaalia olisi jaettu, vaan tallennettu.

Syyteharkintaan lähtee tiedot yhteensä 49 eri asianomistajasta. He ovat olleet epäiltyjen rikosten tekoaikaan alle 16-vuotiaita. Enemmistö uhreista on poikia.

Tapahtunut ei ole koskaan uhriksi joutuneen lapsen syytä. Vesa Järvenpää, rikoskomisario

Asianomistajat ovat asuneet eri puolilla Suomea. Esitutkinnassa on saatu Järvenpään mukaan muilta poliisilaitoksilta tärkeää tutkinta-apua lasten kuulemisessa.

Yksi epäillyistä teoista on vuodelta 2018, mutta pääosin rikokset on tehty kesän 2020 ja helmikuun 2022 aikana.

– Mitään yksittäistä syytä ei ole tiedossa, miksi asiat eivät ole tulleet ilmi aiemmin. Yleisellä tasolla voin lausua, että usein asioihin liittyy häpeää tai syyllisyyttä. Katson tärkeäksi painottaa sitä, että tapahtunut ei ole koskaan uhriksi joutuneen lapsen syytä, Järvenpää sanoo.

Valkeakoskella uhreja yli 150

Valkeakosken seksuaalirikossarjassa rikosten uhreja on tunnistettu yli 150. Rikoksia on yhteensä yli 270.

Valkeakoskelaista miestä epäillään lapsiin ja nuoriin kohdistuneista seksuaalirikoksista verkossa ja fyysisten tapaamisten yhteydessä.

Molemmat rikossarjat käsitellään todennäköisesti Pirkanmaan käräjäoikeudessa suljetuin ovin tänä keväänä.

Yle kävi joulukuussa Valkeakoskella, jossa nuoret kertoivat ajatuksistaan rikossarjaan liittyen.