Yhdysvaltain kongressi avaa istuntokautensa, ja republikaanit saattavat ajaa Washingtonin välittömästi kaaokseen

Tänään Yhdysvaltain politiikassa on tiedossa tapahtumarikas päivä.

Alkuillasta Suomen aikaa maan kongressi avaa istuntokautensa viime marraskuun vaalitulosten luomassa uudessa tilanteessa.

Demokraateilla on pieni enemmistö kongressin ylähuoneessa senaatissa. Republikaaneilla on puolestaan niukka enemmistö kongressin alahuoneessa edustajainhuoneessa.

Katseet kohdistuvat edustajainhuoneeseen, joka aloittaa istuntokautensa uuden puhemiehen valinnan jälkeen.

Vai aloittaako sittenkään?

Edustajainhuone ei nimittäin voi aloittaa toimintaansa ilman puhemiestä, eikä seuraava puhemies ole vielä tiedossa.

Kevin McCarthy haluaa puhemieheksi, ja sen tietävät kaikki

Edustajainhuoneen puhemies on yksi Yhdysvaltain vaikutusvaltaisimmista poliitikoista.

Demokraattien Nancy Pelosi luopuu paikastaan neljän vuoden jälkeen, sillä republikaanit voittivat vaaleissa edustajainhuoneeseen enemmistön paikoin 222–213.

Kärkiehdokas uudeksi puhemieheksi on Kevin McCarthy. Hän on 57-vuotias republikaani Kaliforniasta, joka on toiminut edustajainhuoneessa republikaanien ryhmänjohtajana vuodesta 2014 lähtien.

Edustajainhuoneen republikaanien ryhmänjohtaja Kevin McCarthy on havitellut puhemiehen paikkaa vuosien ajan. Kuva: EPA-EFE

McCarthy tarvitsee äänestyksessä yksinkertaisen enemmistön annetuista äänistä, eli lähes jokaisen republikaanin äänen, sillä demokraateilta ei tukea ole tiedossa.

McCarthy pyrki puhemieheksi jo vuonna 2015, mutta tuolloin puolueen sisältä ei tullut tarpeeksi tukea. Siitä lähtien koko Washington on kuitenkin tiennyt miehen unelman olevan pesti puhemiehenä.

Demokraattien Nancy Pelosi, 82, luopuu edustajainhuoneen puhemiehen tehtävästä. Hän toimi puhemiehenä vuosina 2007–11 ja 2019–23. Kuva: EPA-EFE

Riittävätkö McCarthyn tarjoamat lehmänkaupat?

Marraskuussa vaalituloksen varmistumisen jälkeen McCarthy tuuletti jo vapautuneesti, mutta sitten republikaanien oikean laidan kongressiedustajat huomasivat, että heillä on ratkaisevat äänet puhemiehen valinnassa.

Tavanomaisesti puhemiehen valinta hoidetaan vaalit voittaneen puolueen sisällä suljettujen ovien takana hyvissä ajoin ennen itse äänestyspäivää.

Tällä kertaa McCarthy ei kuitenkaan ole onnistunut saamaan puolueen radikaalin siiven kaikkien edustajien tukea. McCarthyn vastustajia on äänestyspäivään lähdettäessä ainakin muutamia.

Radikaalimpia edustajia ärsyttää erityisesti McCarthyn tapa mielistellä puolueen jokaista laitaa. He pitävät McCarthya teeskentelijänä ja vallitsevan järjestelmän tuotteena.

Tämän takia kongressissa on käyty viime päivät iltalypsyä. McCarthy on myönnytyksenä luvannut radikaalisiivelle esimerkiksi hyviä valiokuntapaikkoja.

McCarthy on luvannut olla valmis myös siihen, että jatkossa puhemiehen epäluottamuslause voitaisiin pistää alulle viiden republikaaniedustajan äänillä.

Eli jatkossa McCarthyyn tyytymättömät puoluetoverit voisivat aloittaa puhemiehen savustuksen heti, jos hänen ajamansa linja ei miellytä.

Republikaanien radikaalin siiven kongressiedustaja Marjorie Taylor-Greene on kertonut tukevansa McCarthyn valintaa. McCarthy on luvannut hänelle paikan edustajainhuoneen valvontakomiteassa. Kuva: EPA-EFE

Puhemiehen valinta voi pitkittyä ensimmäistä kertaa yli vuosisataan

Tänään McCarthy joko onnistuu neuvottelemaan tarvittavat äänet taakseen juuri ennen äänestystä tai vaihtoehtoisesti kongressi ajautuu kaaokseen.

Jos McCarthy ei saa äänestyksessä enemmistöä taakseen, kamarissa järjestetään uusintakierroksia kunnes jokin ehdokas saa yksinkertaisen enemmistön taakseen.

Tässä tilanteessa uuden puhemiehen valinnassa voisi kestää pitkään, sillä McCarthylle ilmaantuisi nopeasti haastajia puolueen sisältä.

Todennäköinen uusi yrittäjä voi olla republikaaniryhmän nykyinen piiskuri Steve Scalise, mutta kuka vain voi ilmoittautua ehdokkaaksi. Puhemiehen valitseminen jopa kongressiedustajien ulkopuolelta on mahdollista.

Yhdysvalloissa ei ole yli sataan vuoteen ajauduttu puhemiehen valinnassa uusintakierroksille. Ennakkotapaus on kuitenkin myös pitkittyneestä prosessista. Vuonna 1855 puhemies saatiin valittua vasta kahden kuukauden ja 133 äänestyskierroksen jälkeen.

Edustajainhuoneen istuntokausi ei voi alkaa ennen uuden puhemiehen valintaa. Vaaleissa valitut uudet kongressiedustajat eivät edes voi vannoa virkavalaansa, jos puhemies ei ole selvillä.

Yhdysvaltain lainsäädäntöelimen toiminta pysähtyy siis tänään täysin, jos republikaanit eivät saa päivän aikana kasattua rivejään ja valittua itselleen johtajaa.

Yhdysvaltain 118. kongressi ei voi aloittaa toimintaansa ennen kuin edustajainhuoneella on puhemies. Kuva: Sean Xu / Alamy/All Over Press

Only Kevin vastaan Never Kevin

Julkinen riita puhemiehen valinnasta on tuonut ilmi republikaanisen puolueen sisällä vallitsevan valtakamppailun.

McCarthya vastustava ryhmä on saanut Washingtonissa nimekseen Never Kevin. Osa republikaaneista on puolestaan kulkenut viime viikot kongressin käytävillä päällään O.K.-rintapinssit, viitaten sanoihin Only Kevin.

Edustajainhuoneen republikaanit riitelevätkin tällä hetkellä enemmän keskenään kuin demokraattien kanssa, vaikka republikaanit vannoivat vaalien jälkeen alkavansa tutkia ensi töikseen presidentti Joe Bidenin hallinnon ja lähipiirin tekemisiä.

Kahden edellisen republikaanipuhemiehen avustaja Brendan Buck kritisoi ankarasti puolueen radikaalin siiven toimintaa The New York Times -sanomalehdessä eilen julkaistussa kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun).

Buckin mukaan puhemiehen valinnan ajautuminen kaaokseen heikentäisi koko maan luottamusta kongressia kohtaan. Hän kirjoittaa, että McCarthyn valintaa vastustavien ainoa tavoite on nolata uusi puhemies, jotta he saisivat edustajainhuoneeseen heikon ja ohjailtavan johtajan.

Yhdysvaltain kongressia pitkään seurannut Punchbowl News -uutismedian toimittaja Jake Sherman kirjoitti aamun sarastaessa Yhdysvalloissa äänestyspäivään, että hän ei ole koskaan nähnyt republikaanien kongressiedustajia yhtä epävarmoina siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Voit keskustella aiheesta 4.1.2023 kello 23.00 asti.

