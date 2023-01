Sydänsairaita lapsia saatetaan siirtää leikattavaksi Suomesta ulkomaille – viime käden ratkaisu Uuden lastensairaalan kriisiin

Sairaaloista Göteborgista ja Kööpenhaminasta on näytetty ”varovaisesti vihreää valoa” sille, että niissä voitaisiin hoitaa Suomesta saapuvia potilaita, kerrotaan HUSista.

Sydänleikkausta vaativia lapsia saatetaan jatkossa lähettää hoitoon Suomen ulkopuolelle.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoi lokakuussa Uuden lastensairaalan sydänkirurgian leikkausten jonoista, jotka olivat venyneet laittoman pitkiksi. Sydänsairaat lapset joutuvat jonottamaan leikkausta jopa kuukausia. Tehohoitajista on kova pula ja hoitajien vaihtuvuus on suurta.

Kansallinen tehohoitotyöryhmä on miettinyt keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Työryhmän puheenjohtaja, lastenkirurgian linjajohtaja, ylilääkäri Jukka Salminen kertoi tiistaina Ylen Radio Suomen Päivässä, että ensiksi selvitettiin, voisiko potilaita siirtää Suomen muihin yliopistosairaaloihin.

– Totesimme, että siitä tulee valtavat kustannukset ja meillä on myös keskittämisasetus. Toinen vaihtoehto oli, että tekisimme töitä omina vapaaehtoisina lisätöinä. Tämä on selvittelyn alla ja siinä ollaan hyvin lähellä loppuratkaisua.

Kolmas vaihtoehto oli tiedustella asiaa ulkomailta.

– Kaikissa Pohjoismaissa on hyvät tulokset ja kansalliset keskukset. Lähetimme kyselyt kaikkiin ja Göteborgista ja Kööpenhaminasta on näytetty varovaisesti vihreää valoa. Kummankaan kanssa ei ole konkreettista sopimusta, mutta tämä on yksi mahdollinen reitti, mikä otetaan viime kädessä käyttöön, Salminen sanoo

Tilanteen helpottamiseksi ehdotettu myös synnyttäjien siirtoja

Lasten tehohoidon tilaa selvittänyt työryhmä myös kertoi viime viikolla ehdotuksestaan, jonka mukaan Uuden lastensairaalan kriittisiä jonoja voitaisiin purkaa lähettämällä pääkaupunkiseudun riskisynnyttäjiä muihin yliopistosairaaloihin synnyttämään.

HUSin mukaan sen vastasyntyneiden teho-osasto kykenee hoitamaan leikkauksen jälkeistä tehohoitoa nykyistä enemmän. Tämän edellytyksenä kuitenkin on, että HUSin riskisynnyttäjiä siirretään pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen.

– Kansallinen huoltovarmuus ja Uusi lastensairaala hyötyisivät molemmat tukisairaaloista, jotka ottaisivat valikoidun osan nyt vastuullamme olevista tehtävistä. Samalla lisättäisiin keskinäistä koulutusyhteistyötä yliopistosairaaloidemme välillä, totesi Salminen tuolloin HUSin tiedotteessa.