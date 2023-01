3 000 asukkaan jätteet ovat kasaantuneet, koska kukaan ei kuljeta niitä pois – Jurvassa syntyi tilanne, joka on poikkeuksellinen koko Suomessa

Kuva: Alamy / All Over Press

Pienellä eteläpohjalaisella paikkakunnalla Jurvassa on syntynyt poikkeuksellinen tilanne jätehuollossa.

Tällä hetkellä koko alueella ei ole kuljetusyritystä, joka keräisi roskia. Asukkaita onkin kehotettu varastoimaan jätteitä varastoon tai autotalliin, mikäli jäteastia on jo täyttynyt.

Vaikein tilanne on kuitenkin esimerkiksi terveyskeskuksessa sekä mahdollisesti taloyhtiöissä.

Lakeuden jätelautakunnan jäteasiamies Jenni Laitila pitää tilannetta poikkeavana. Hän sanoo, että Kuntaliitonkaan mukaan näin laajaa poikkeustilannetta ei ole ollut koskaan koko Suomessa.

Tilanne syntyi joulukuun aikana, kun valtaosan jätteenkuljetuksia hoitanut yritys kertoi lopettavansa kuntavastuullisten jätteiden kuljetukset Jurvassa 31. joulukuuta 2022. Alueella on yli 3 000 asukasta.

– Jurvassa ollaan kolmatta päivää tilanteessa, jossa alueelta ei löydy kuljetusyrittäjää, joka tyhjentäisi kuntavastuullista jätettä eli kiinteää, poltettavaa tai biojätettä tai pakkausjätteitä. Palvelua ei ole lainkaan tällä hetkellä saatavilla, Laitila kertoo.

Kunnan otettava viime kädessä vastuu?

Joukossa on myös kriittisiä kohteita, kuten kaupungin ja hyvinvointialueen jätteitä. Jätelautakunta selvittää keskiviikkona kokouksessaan, löytyykö alueelta vieläkään yrittäjää, joka saisi ne tyhjennettyä.

– Jos sellaista ei ole, niin kunnan pitää ottaa asia haltuun ja järjestää sinne jätehuolto. Kunnallisen jäteyhtiön eli Lakeuden Etapin tulisi järjestää toimialueelle määräaikainen jätteenkuljetus. Kunnan vastuulla on loppupeleissä se, että asia hoituu. Me puhumme välttämättömyyspalvelusta, jota on oltava aina saatavilla, Laitila painottaa.

Jäteyhtiön pitäisi tässä tilanteessa kilpailuttaa alueelle jätehuolto nopeasti.

Laitilan mukaan tilanne on kuitenkin todennäköisesti selviämässä, ja alueelle saadaan kuljettaja vielä nopealla aikataululla. Yksi kuljettaja on Laitilan mukaan kiinnostunut alueesta, mutta ei kaikista toiminnoista.

– Jos sinne lähtee yrittäjä, niin tilannehan tavallaan laukeaa.

Kriittiset kohteet saatava jätehuoltoon

Jätelautakunnan tavoite on, että kriittiset kohteet on saatava jätehuoltoon Jurvassa jo ensi viikosta alkaen. Esimerkiksi terveyskeskus ei voi olla ilman jätehuoltoa.

Myös asukkaita on ohjeistettu poikkeustilanteessa. Jenni Laitilan mukaan kotitalouksien pihaan saa odottaa jäteautoa vielä mahdollisesti viikkoja.

– Asukkailla, joilla maksimityhjennysväli on maksimissaan neljä viikkoa, se ei saisi enää pidentyä. Jos jollakin asukkailla on ollut joulukuun alussa viimeksi tyhjennys, niin neljä viikkoa on tällä viikolla täyttynyt.

Jurvassa on tällä hetkellä jäteasema auki joka päivä niin kauan kuin poikkeustilanne kestää.

– Sinne saa viedä ylimääräisiä jätteitä, jos oma jäteastia on täyttynyt. Jos on joku oma varasto tai autotalli, sinne voi säilöä jätettä jätesäkissä, mutta aina kun mahdollista, kannattaa kuljettaa jätteet jäteasemalle.

Asukkaat ottavat itse yhteyttä mahdolliseen kuljetusyrittäjään siinä tilanteessa, että yrittäjä alueelle löydetään.

Alueella on toiminut kaksi yritystä, joista toinen on hoitanut jätteenkuljetukset kaikissa edellä mainituissa jätelajeissa noin 99 % alueesta. Tämä yritys on irtisanonut kunnan, hyvinvointialueen sekä asukkaiden jätehuollon.

Toinen yrittäjä on hoitanut noin 15 kotitalouden poltettavan jätteen jätehuollon. Kumpikaan yrittäjistä ei järjestä jätteenkuljetuksia enää 31. joulukuuta 2022 jälkeen alueella, eli jätteenkuljetusten palveluntarjoajaa ei ole alueella 1. tammikuuta 2023 alkaen, kerrotaan Lakeuden jätelautakunnan esityslistalla.

Paikkakunnalla oli tarkoitus jatkaa entisellä kuljetusmallilla, mutta Suupohjan kuljetus lopetti äkillisesti kuntavastuullisten jätteiden kuljetukset Jurvassa viime vuoden loppuun.

Jurvan asukkaiden jätehuolto siirtyi Lakeuden Etapin hoidettavaksi vuoden alusta. Jurva kuuluu Kurikkaan, ja Jurvassa jätehuoltoa hoiti aiemmin Botniarosk.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon kello 23:een saakka.