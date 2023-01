Hyvinkäällä kaadettiin hautakiviä – ilkivalta liittyy uudenvuoden viettoon

Hyvinkään Rautatienrakentajien hautausmaalla tehtiin ilkivaltaa, joka todennäköisesti liittyy uudenvuoden viettoon.

Vuoden vaihtuessa alueella onnistuttiin kaatamaan kuusi hautakiveä. Kahdelle muulle haudalle saatiin aikaan muuta vahinkoa, kuten lyhtyjen rikkoutumisia.

– Hautausmaalta löytyi ilotulitusrakettien pata siltä alueelta, jossa kiviä oli kaadettu, kertoo hautaustoimen päällikkö Markku Husso.

Husson mukaan hautakivet on kaadettu tarkoituksellisesti lihasvoimalla. Kivien alla on metallinen tukitappi, mutta siitä huolimatta hautakiviä on saatu nurin.

Ilkivallan tekijöitä ei ole ainakaan Hussolla tiedossa. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

Hautausmaalla ei ole kameravalvontaa, mutta tien toisella puolella on asutusta, josta näkee alueelle. Lisäksi yksi Hyvinkään pääkaduista kulkee hautausmaan toiselta puolelta.

– Hyvällä tuurilla silminnäkijöitä tapahtumalle voi olla, Husso toteaa.

Talviaika hankaloittaa tilanteen korjaamista

Uutenavuotena Hyvinkäällä oli suojakeli, minkä jälkeen pakkanen on jälleen laskenut. Siksi hautakivet ovat jäätyneet kiinni hankeen.

Husson mukaan kivien pystyyn nostaminen on hyvin hankalaa. Jäätyneen maan ja lumen ansioista kivien nostaminen saa odottaa leudompia kelejä.

– Vaikka hautakivet saataisiin hangesta ja jäästä irti, niitä ei saada turvallisesti pystyyn, koska pohja on epätasainen. Toisaalta kun ne ovat jäätyneet maahan ja hankeen, ei uskalleta lähteä niitä irrottamaan, jotta ei tule lisävaurioita koristeille tai itse kivelle, Husso sanoo.

Herättää surua ja hämmästystä

Husso toteaa, että hautamuistomerkkeihin kohdistettu ilkivalta herättää surua, hämmästystä ja epäuskoa.

– Siellä on näiden läheisiä ja rakkaita ihmisiä, joihin liittyy paljon rakkaita muistoja, hän sanoo.

Myös Hyvinkään seurakunnan kirkkoherra Virpi Koivisto toteaa, että tilanne on hyvin valitettava ja surullinen.

Koiviston mukaan puistomainen hautausmaa Hyvinkään keskustassa on rakas ja tärkeä alue kaupunkilaisille.

– Tässä on ollut ajattelemattomuutta, kun on ilkivaltaa tehty. On meillä aikaisemminkin toisella, Puolimatkan hautausmaalla tapahtunut samanlaista. Näyttää olevan, että aina välillä näitä käy, Koivisto toteaa.

