Israelin uusi äärioikeistolainen ministeri rikkoi sanatonta sopimusta ja provosoi palestiinalaisia vierailemalla tulenaralla Temppelivuorella

Israelin äärioikeistolainen sisäisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir kävi tiistaina Jerusalemin Temppelivuorella, jossa on muslimien kaksi moskeijaa ja jossa juutalaiset eivät saa rukoilla.

Israelin tuore äärioikeistolainen kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri Itamar Ben-Gvir on tänään vieraillut Temppelivuorella Jerusalemissa. Se oli tiettävästi hänen ensimmäinen julkinen esiintymisensä ministerinä.

– Israelin hallitus ei aio antaa periksi murhaajien organisaatiolle, halveksittavalle terroristijärjestölle. Temppelivuori on Israelin kansan tärkein paikka. Temppelivuori on avoin kaikille, Ben-Gvir sanoi poliisisaattueen turvaaman vierailunsa aikana.

Kiistellyssä Itä-Jerusalemissa sijaitseva temppelivuori on yksi koko Lähi-idän tulenarimmista paikoista. Se on juutalaisuuden pyhin paikka ja myös islamin pyhimpiä paikkoja. Vuorella sijaitsevat Kalliomoskeija ja al-Aqsan moskeija.

Teknisesti itse Temppelivuoren hallinta kuuluu Jordanian kuningashuoneelle, mutta käytännössä alue on Israelin hallussa. Israel kuitenkin rajoittaa juutalaisten ja muiden ei-muslimien käyntiä Temppelivuorella välttääkseen provokaatioita. Vierailu vuorella on sallittua, mutta juutalaisia on kielletty rukoilemasta alueella.

Vuonna 2000 Israelin entinen pääministeri ja tuolloin oikeisto-oppositiota johtanut Ariel Sharon vieraili Temppelivuorella al-Aqsan moskeijassa. Vierailu laukaisi väkivaltaisuuksia, jotka johtivat lopulta toiseen intifadaan, eli palestiinalaisten kansannousuun.

Ben-Gvir on tästä huolimatta vaatinut juutalaisille vapaampaa pääsyä Temppelivuorelle ja aikaisemmin vastustanut juutalaisten rukoilukieltoa.

Palestiinalaisväestölle Al-Aqsan moskeija on tärkeä oman valtion symboli. Kahden valtion malli näyttää kuitenkin yhä kaukaisemmalta Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun muodostettua poikkeuksellisen oikeistolaisen hallituksen.

Palestiinalaisilta ja Israelin oppositiolta kritiikkiä

Temppelivuoren hallinnasta vastaava Jordania, Palestiinan ulkoministeriö, Gazan kaistaa hallitseva äärijärjestö Hamas sekä lukuisat arabimaat ovat tuominneet Ben-Gvirin vierailun.

Palestiinalaisten pääministeri Mohammad Shtayyeh kehotti palestiinalaisia ”vastustamaan al-Aqsan moskeijaan tehtyä ratsiaa”. Hän syytti Ben-Gviriä yrityksestä muuttaa paikka ”juutalaiseksi temppeliksi”.

– Tällaisen käytöksen jatkuminen vie kaikkia osapuolia kohti suurta yhteenottoa, äärijärjestö Hamasin tiedottaja puolestaan kommentoi tapausta.

Ben-Gvir vastasi kommentteihin toteamalla, että Hamas ei voi uhkailla häntä.

Vierailu sai kuitenkin osakseen kritiikkiä myös Israelissa. Oppositiojohtaja ja Israelin entinen pääministeri Jair Lapid piti vierailua erittäin harkitsemattomana.

– Se on tietoinen provokaatio, joka asettaa henkiä vaaraan ja maksaa henkiä, Lapid totesi.

Myös Yhdysvaltojen Israelin suurlähettiläs kertoi olevansa huolissaan vierailusta ja keskustelleensa asiasta Israelin hallituksen kanssa.

Lue myös:

Ryvettynyt Benjamin Netanjahu palasi valtaan Israelissa ja käy äärioikeiston avulla korkeimman oikeuden kimppuun

Lähde: Reuters