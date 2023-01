Inkoolaiset iloitsevat terästehdassuunnitelmista – kunnanjohtaja: ”Erinomainen asia koko Suomelle”

Inkoossa iloitaan norjalaisyhtiön sinne suunnittelemasta terästehtaasta.

Tiistaina uutisoitiin, että Blastr-yhtiö on tehnyt sopimuksen Fortumin kanssa Inkoon Joddbölessä sijaitsevan teollisuusalueen käytöstä. Alueelle suunnitellaan tehdasta, joka tuottaa vihreää terästä. Lisäksi suunnitteilla on integroitu vedyn tuotantolaitos.

– Tämä on aivan huikea mahdollisuus kunnalle ja koko alueelle, puhumattakaan koko maasta. Jos tällainen hanke tässä mittakaavassa toteutuu, se on erinomainen asia Suomelle, sanoo Inkoon kunnanjohtaja Robert Nyman.

Hankkeen investoinnin arvo on noin neljä miljardia euroa ja se työllistäisi valmiina noin 1 200 henkilöä. Kyseessä olisi yksi Suomen historian suurimmista teollisista investoinneista.

– Uskon, että moni on saanut silmänsä auki sille, että me sijaitsemme loistavalla paikalla. Tunnin pendelöintimatkan päässä on suurin osa pääkaupunkiseutua, Lohja ja Salo. Työvoimaa riittää ja meillä on koulutettu väestö, puhumattakaan energia- ja satamainfrasta.

Viime viikolla valtava nesteytettyä maakaasua kuljettava Exemplar-terminaalilaiva rantautui satamaan Inkoossa. Se tilattiin paikkaamaan venäläisen kaasutuonnin jättämää aukkoa.

Tehdas nousisi Joddbölessä sijaitsevalle teollisuusalueelle. Kuva: Toni Määttä / Yle

Kuntalaiset iloitsevat lupailluista työpaikoista

Inkoolainen Pirkko Lönnqvist kuuli jättitehdassuunnitelmista ja mahdollisista uusista työpaikoista Ylen toimittajalta.

– Hyvähän se olisi! Tämä on pieni kunta ja täällä ei ole niin paljoa, hän toteaa.

Paikallinen Esa Furuholm on niin ikään ilahtunut uutisesta.

– Tosi hieno juttu. Mietin, että kuka tämän takana on, kun Inkoo on päässyt näin hyvin esille, hän pohtii.

Esa Furuholm pitää suunnitelmina positiivisena Inkoon tulevaisuuden kannalta. Kuva: Toni Määttä / Yle

Hän pitää luvattujen työpaikkojen määrää merkittävänä ”pienelle kylälle”.

– Se merkitsee varmaan erittäin hyvää Inkoon taloudelle.

Helsingissä asuva mutta Inkoossa työskentelevä Eric Roselius pitää hanketta hienona asiana niin Inkoolle kuin koko Suomelle.

– Tämä tukee vihreää siirtymää ja tuo paljon työpaikkoja ja tarvittavaa teollisuutta. Varsinkaan Uudellamaalla tämän luokan investointeja ei aina näin vain tule, hän sanoo.

Eric Roselius on optimistinen suunnitelmista, mutta huomauttaa, että tie ei ole vielä selvä. Kuva: Toni Määttä / Yle

Hän veikkaa, että suunnitelmilla on 80 prosentin todennäköisyys toteutua.

– Monta mutkaa on vielä matkassa, kuten kaava tekemättä ja ympäristöluvat saamatta. Jos näistä päästään yli, niin kyse on vain rahasta ja investoinneista. Uskon, että kyllä tämä onnistuu.