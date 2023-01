Sää heiluttaa nyt sähkön hintaa – Lumme Energia: Matalapaine pitää hinnan ensi viikolla kohtuullisena, vaikka Olkiluoto 3 jää huoltotauolle

Suomessa on nautittu joulun aikaan halvasta sähköstä, kun kulutusta on ollut loma-ajan takia vähemmän, tuuli on pyörittänyt myllyjen lapoja ja Olkiluodon kolmosreaktori on ollut koekäytössä.

Tällä viikolla hinta on taas korkeampi, arvioivat sähköyhtiöt Väre ja Lumme Energia katsauksissaan. Sää kylmenee viikon loppua kohden, mikä lisää sähkön kulutusta. Lisäksi tuulta on vähemmän, mikä kaventaa sähköntuotantoa.

Tällä viikolla sähkön hinta on keskimäärin 15–20,5 senttiä kilowattitunnilta veroineen, arvioi Lumme. Väreen hinta-arvio tälle viikolle on keskimäärin noin 15 senttiä kilowattitunnilta.

Loppuviikosta tuotantoon tulee toinenkin aukko, kun Olkiluoto 3 jää neljän viikon huoltotauolle.

Sähkön hinta ei kuitenkaan nouse rajusti, sillä ensi viikolla sää näyttää lauhtuvan, kun Atlantilta tulee matalapaineita, jotka tuovat lämmintä ilmaa, tuulia ja sateita, sanoo Lumme Energian hallituksen puheenjohtaja Markus Tykkyläinen.

– Arvioisin, että mikäli matalapainevoittoinen lämmin ja tuulinen säätila toteutuu, niin sähkön hinta on verottomana 10–15 senttiä per kilowattitunti.

Väre puolestaan arvioi katsauksessaan, että ensi viikon hinta on noin 16 senttiä kilowattitunnilta.

Energiakriisi ei ole ohi

Jo kuukausien ajan on varauduttu siihen, että talvella voidaan joutua olemaan ajoittain ilman sähköä, koska Venäjältä ei sen hyökättyä Ukrainaan enää tuoda sähköä. Nyt sähkön riittävyys ja hinta näyttää kuitenkin ainakin tammikuun alkupuoliskolla kohtuulliselta.

Onko energiakriisi siis jo historiaa?

Ei ole, sanoo Lumme Energian Tykkyläinen. Olosuhteet ovat edelleen samat: Suomi on riippuvainen tuontisähköstä ja sää vaikuttaa voimakkaasti siihen, kuinka paljon sähköä kulutetaan ja myös siihen, minkä verran sitä voidaan tuottaa.

– Suurin osa talvea on vielä edessä. Ei voi tuudittautua sen varaan, että halvan sähkön ajanjakso tulisi jatkumaan koko talven.

Edelleen sähkön riittävyys erityisesti tammikuussa on koetuksella, jos tulee kylmiä pakkasjaksoja, molemmat yhtiöt arvioivat katsauksissaan.

Futuurit laskussa, mutta pitkällä aikavälillä on epävarmuuksia

Sähkön tulevaa hintaa ennakoivat futuurit ovat kuitenkin halventuneet. Se johtuu Keski-Euroopan tähän mennessä lämpimästä, tuulisesta ja sateisesta säästä ja sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden hintojen laskusta, Väre arvioi.

Toisaalta Norjan vesivarannot ovat hieman tavallista alhaisemmat ja vuoristossa on vain vähän lunta.

Tästä johtuen vesivoimaa voi olla kevättalvella tavallista vähemmän saatavilla, jos vesivoiman tuottajat säästelevät varantoja seuraavaa talvea varten, sanoo Lumme Energian Tykkyläinen.

Futuurien perusteella sähkö olisi Suomessa vuosina 2024 ja 2025 halvempaa kuin nyt. Tykkyläinen suhtautuu tähän epäileväisesti. Futuurit reagoivat hänen mukaansa erilaisiin muutoksiin hyvin herkästi, eivätkä Euroopan energiakriisin taustatekijät ehdi olennaisesti ensi talveen mennessä muuttua, hän sanoo.

– Ensi talveen mennessä Euroopassa ei pystytä rakentamaan merkittävästi uutta maakaasun siirtokapasiteettia korvaamaan Venäjältä tuotua maakaasua.

Toinen epävarmuutta aiheuttava tekijä on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

– Suhtautuisin ensi talven sähkön hintaan varauksella. Sellaista muutosta, mikä varmistaisi Euroopan tulevan talven tilanteen, ei ole näköpiirissä, Tykkyläinen sanoo.