Samu Haber jätti tuottoisan bisneksen lopettamalla Sunrise Avenuen: “Elämässä on muitakin arvoja kuin talous”

Haber on nyt uuden edessä, kun hän käynnistelee soolouraansa ja tekee uuden aluevaltauksen juontamalla UMK-finaalin.

Rotsi painaa Samu Haberin harteilla viime vuoden jäljiltä. Vuosi oli täynnä suuria muutoksia, sillä hän kuoppasi Sunrise Avenue -yhtyeensä, jonka hän perusti jo 30 vuotta sitten. Heti jäähyväisten jälkeen hän sukelsi täysillä soolouransa pariin.

Etenkin Keski-Euroopassa menestynyt Sunrise Avenue oli Haberille todellinen rahasampo. Hän ei kuitenkaan pelkää riskejä, ja on valmis aloittamaan musiikillisen uransa alusta 46-vuotiaana.

– Mun mielestä on tosi tyhmää, jos pitää vaan kiinni jostain ja ei uskalla tehdä peliliikkeitä elämässä.

Samu Haber sanoo, että siirtyminen soolouralle tuntuu oikealta juuri nyt. Vaikka Sunrise Avenuen lopettaminen hieman kirpaisi, hän halusi mennä elämässä eteenpäin. Kuva: Juha Kivioja / Yle

”Ei sitä viitsi rahan perässä juosta”

Sunrise Avenue on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaisyhtyeistä ulkomailla. Samu Haberin 16-vuotiaana perustamasta duosta kasvoi yhtye, joka menestyi saksankielisessä Euroopassa jopa paremmin kuin kotimaassa. Bändi teki myös Haberista superjulkkiksen Saksassa, kun hän pääsi tuomariksi The Voice of Germany -ohjelmaan.

Sunrise Avenue oli alusta lähtien Haberin sooloprojekti. Hän vastasi omien sanojensa mukaan bändin biisien teosta ja bisneksistä. Siksi oli luonnollista, että myös yhtyeen lopettamispäätös oli hänen käsissään.

Haber kertoo pohtineensa bändin lopettamista pitkään. Yhtye olisi voinut jatkaa samalla tavalla vaikka kuinka kauan, sillä se oli tuottoisaa bisnestä. Haber on ollut jo vuosia parhaiten tienaavia suomalaismuusikoita.

– Mietin, että kannattaisi jatkaa, koska se oli niin hyvä elinkeino. Mutta ei sitä viitsi rahan perässä juosta. Elämässä on muitakin arvoja kuin talous.

Yhtyeen lopettamisesta kerrottiin jo vuonna 2019 ja jäähyväiskiertueen piti tapahtua kesällä 2020. Kiertue toteutui lopulta viime kesänä.

Suomesta alkaneisiin jäähyväisiin kuului kaksi konserttia Helsingin Olympiastadionilla.

– Menin molemmilla kerroilla prätkällä stadikalle. Ajoin Manskua ja jengi käveli Suomen liput ja Sunrise Avenue -liput kädessä. Oli tosi siistiä molempina iltoina. Kyllä se tuonne ytimiin meni.

Sunrise Avenuen viime kesän jäähyväiskiertueella oli 19 keikkaa Suomessa ja Keski-Euroopassa. Kuva on Kölnin konsertista 23.8.2022. Kuva: ullstein bild/ All Over Press

Sunrise Avenuen viimeinen konsertti nähtiin Saksan Düsseldorfissa syyskuun alussa. Kun viimeinen kappale Hollywood Hills alkoi soida, Haber mietti, miltä hänestä oikeasti tuntuu.

– Kyllä mä olin, että näin tämän pitää mennäkin. Tämä on suurta, hienoa ja kaunista, mutta tämän on aika mennä muistolaatikkoon.

Silti kun hän viimeisen kerran lavalta poistui, hän ei nähnyt rappusia kyyneleiltään.

Sooloura on uusi hiekkalaatikko

Sunrise Avenuen viimeisen keikan jälkeen Samu Haber meni hotellihuoneeseen ja tajusi, että hänen soolouransa ensimmäiseen keikkaan on 12 päivää. Alkuperäisen suunnitelman mukaan välissä piti olla taukoa useampi kuukausi.

– Kaksi viikkoa oli aika nopea orientoituminen. Ekaan kuuteen päivään en tehnyt muuta kuin katselin ikkunasta ulos ja kävin urheilemassa.

– Olen uuden edessä, mutta olo on rento. Mun ei tartte todistella mitään itsellenikään. Voin mennä nauttimaan, olla hetkessä läsnä ja ehkä pitää hauskaakin, sanoo soolouraansa käynnistelevä Samu Haber. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Haberin ensimmäinen soololevy Pelastetaan maailma julkaistiin syyskuun lopussa. Laulaja kuvailee musiikkiaan iskelmälliseksi lauluntekijämusiikiksi. Siinä on vaikutteita popista ja folkista. Verrokkeja voisivat olla esimerkiksi Juha Tapio, Lauri Tähkä tai Olli Halonen.

Laulaja uskoo, että hänelle on sijaa suomalaisen musiikin kentällä. Ainakin hän sanoo nauttivansa musiikin tekemisestä suomeksi, koska sillä pystyy ilmaisemaan tuntojaan paremmin kuin englanniksi.

– Se on uusi hiekkalaatikko. Mutta mua ei kiinnosta strategioiden miettiminen. Bisnespuolella mietin, paljonko haluan keikkailla. Toivotaan, että sieltä joku rako mullekin löytyy.

”UMK ei ole mikään A-Studio”

Viime vuonna monet suosikkiartistit ilmoittivat jäävänsä tauolle tai lopettavansa uransa. Nän tekivät esimerkiksi Chisu, Vesala ja Antti Tuisku.

Samu Haberilta riittää ymmärrystä kollegoiden päätöksille. Hänen mielestään on rohkeaa siirtyä sivuun, jos siltä tuntuu.

Laulaja muistuttaa, että artistina oleminen on muutakin kuin musiikin tekemistä ja keikkailua. Siihen liittyy entistä enemmän sosiaalisen median ja julkisuuden paineita.

– Se saattaa kuluttaa tai sinne aallokkoon saattaa hukata itsensä. Arvostan, jos joku uskaltaa ottaa uusia askelia elämässä.

Haber kulkee tässä suhteessa päinvastaiseen suuntaan. Hän laittaa vain lisää pökköä pesään. Keväällä on luvassa soolokeikkoja muun muassa Nordiksella ja Musiikkitalossa. Kesä on puolestaan täynnä festarikeikkoja.

Samu Haber pohti aikoinaan Sunrise Avenuen osallistumista Suomen euroviisukarsintaan saadakseen bändille lisää näkyvyyttä. Nyt hän ei pidä mahdottomana ajatuksena, että osallistuisi UMK:hon sooloartistina. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Suurin hyppy tuntemattomaan tapahtuu heti vuoden alussa, kun hän juontaa Uuden Musiikin Kilpailun finaalin helmikuussa. Muusikoita on nähty juontajina parina vuotena aikaisemmin, kun UMK-lavalla ovat olleet Antti Tuisku ja Vesala.

Laulaja on edelleen epäuskoinen, että hänet pyydettiin tehtävään.

– En tiedä, kuka hullu on miettinyt, että mä voisin olla hyvä ehdokas siinä. Mutta vastasin, että todellakin olen messissä. Kuulostaa siistiltä.

Haber on seurannut Euroviisuja lapsesta lähtien. Hän ollut paikan päällä seuraamassa viisufinaalia kaksi kertaa: Ruotsissa 2016 ja Israelissa 2018. Häneen on tehnyt vaikutuksen viimeistä piirtoa myöten mietitty show.

Laulaja on iloinen, että kotimaan karsinta UMK on kokenut muutaman viime vuoden aikana todellisen kasvojenkohotuksen. Show on näyttävä ja menneiden vuosien viisuhäpeästä ei ole enää tietoakaan. Vuosi sitten hän seurasi viisukarsintaa Cyan Kicksin taustajoukoissa.

UMK:n juontajan pestissä on Haberille paljon uutta opeteltavaa. Väliaikanumerossa on koreografiaa ja hänellä on ensimmäistä kertaa asunvaihtoja.

Ennen kaikkea hän odottaa sitä, että uskaltaa vapautua ja päästää irti.

– UMK ei ole kuitenkaan mikään A-studio, missä ollaan jossain asiantuntijatehtävissä. Mähän olen todennäköisesti kultaglitterisessä smokissa touhuamassa yksisarvishousujen kanssa. Se on vaan ihan helvetin siistiä.

Uuden Musiikin Kilpailun finaali pidetään lauantaina 25.2. Turun Logomossa. UMK-artististit julkistetaan keskiviikkona 11.1.