Sodassa tuhoutuneet henkilöautot tuovat Ukrainan kauhut keskelle Helsinkiä – tšekkiläistaiteilija haluaisi lähettää autot seuraavaksi Kremliin

Eri puolilta Ukrainaa tuodut, sodassa tuhoutuneet yksityishenkilöiden autot kertovat koruttomasti tuhosta ja kauhuista, joita Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut. Keskelle Helsinkiä tuodut autonromut ovat osa tšekkiläisen Maxim Velčovskýn taideinstallaatiota, joka on keskiviikkona alkavan valotaidefestivaali Lux Helsingin keskeisimpiä teoksia.

Taiteilija Velčovský kertoo Ylen videohaastattelussa, että ajatus teokseen syntyi eräänlaisena vastareaktiona Facebook-keskusteluihin. Hän kertoo nähneensä viime keväänä valtavan määrän keskusteluja ja kommentteja, joissa vähäteltiin sotaa ja epäiltiin uutiskuvien totuudenmukaisuutta.

– Se tuntui uskomattomalta. Syntyi ajatus, että voisimme tuoda konkreettisia paloja sodasta Prahan keskustaan, jotta kaikki voivat nähdä, mitä sota saa aikaan.

Pisin työvaihe oli autojen alkuperän ja omistajien jäljittäminen sekä byrokratia. Kaikkeen tähän Velčovský kertoo saaneensa apua erilaisilta tahoilta ja yhteistyökumppaneilta. Hän ei voinut itse matkustaa sodan keskelle.

– Jotkin autot ovat saattaneet liittyä sotarikoksiin, ja sellaisten esineiden kuljettaminen pois sotaa käyvästä maasta ei ole aivan yksinkertaista. Kaiken tämän selvittämiseen meni puolisen vuotta, Velčovský kertoo.

Sodassa tuhoutuneiden henkilöautojen kuljettaminen pois maasta oli kaikkea muuta kuin yksinkertaista, kertoo taiteilija Maxim Velčovský. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Velčovskýn nyt Helsingissä nähtävä installaatio The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living lainaa nimeä Damien Hirstin kuuluisalta tiikerihaiteokselta (siirryt toiseen palveluun). Nimi antaa samalla vihjeen teoksen tulkitsemiseen.

Teos nähtiin ensimmäistä kertaa lokakuussa Prahassa, jossa se oli esillä symbolisella paikalla kaupungintalon ja kirjaston välissä.

– Kirjastohan on paikka, jossa säilytetään tietoa ihmiskunnan tekemistä teoista, Velčovský huomauttaa.

Myös Helsingissä teos sijoittuu vastaavalle paikalle, Musiikkitalon edustalle keskustakirjasto Oodin ja eduskuntatalon väliin. Velčovský tuntee Suomen sotahistoriaa ja pitää kiinnostavana, kuinka teos saa uudenlaisia merkityksiä uudessa ympäristössä.

Seuraava paikka ei ole vielä tiedossa, mutta kysyttäessä Velčovský keksii sopivan osoitteen.

– Toivon että teoksen voisi pystyttää Punaiselle torille Kremlin edustalle jonain päivänä, kun Putin ei ole enää vallassa!

Lux Helsingin teokset ovat nähtävissä keskustassa, Ruoholahdessa ja Suvilahdessa 4.–8.1.2023 kello 17–22.

Kolme tapahtumapaikkaa yhden sijaan

Eri puolilla Helsinkiä vuodesta 2009 järjestetty Lux Helsinki levittäytyy tällä kertaa keskustan, Ruoholahden ja Suvilahden alueille 4.–8.1.2023.

Tapahtuman taiteellisen johtajan Juha Rouhikosken mukaan keskeisin uusi asia tänä vuonna liittyy logistiikkaan: tapahtumalla ei ole vain yhtä osoitetta ja reittiä vaan kolme klusteria, joissa voi vapaammin kulkea teokselta toiselle, mutta halutessaan koko paketin voi kiertää myös kerralla.

– Jos haluaa nähdä kaikki teokset yhden illan aikana, kannattaa liikkua paikasta toiseen metrolla, Rouhikoski vinkkaa.

Juha Rouhikoski on Lux Helsingin taiteellinen johtaja. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Hän suosittelee kuitenkin jakamaan kokonaisuuden useammalle illalle. Kolmen pääklusterin lisäksi teoksia on esillä Kanneltalolla, Malmitalolla, Stoassa, Vuotalossa sekä Korkeasaaressa.

Paikkojen hajauttamisella festivaali pyrkii vastaamaan asiakaspalautteeseen, josta merkittävä osa on koskenut ruuhkia. Festivaalilla on vieraillut ennen koronavuosia säännöllisesti yli puoli miljoonaa kävijää, ja ajoittain teoksien ympärille on kertynyt pitkiä jonoja ja valtavia yleisömassoja.

Vuonna 2022 kävijöitä oli noin 120 000 ja vuonna 2021 tapahtuma peruttiin kokonaan. Tämän vuoden kävijämäärän ennustamista Rouhikoski pitää vaikeana, mutta uskoo että suuruusluokka on satoja tuhansia.