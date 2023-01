Keskusta pitäisi herättää eloon, mutta mitään ei saa muuttaa – lahtelaiset vastustavat jopa kokeiluja, joita ei ole ehditty esittää

Elävät kaupunkikeskustat ry:n mukaan keskustojen merkitys kauppapaikkoina on vähentynyt. Tilalle on tulossa elämyksiä ja tapahtumia.

Lahden kaupunki suunnittelee kokeilua, jossa kauppatorin vierestä kulkeva pääkatu muutettaisiin väliaikaisesti kävelykaduksi. Monet asukkaat ja osa päättäjistä on ampunut suunnitelman alas ennen kuin virallista esitystä kokeilusta on edes ehditty tehdä.

Elävät kaupunkikeskustat ry on jo vuosi sitten antanut suosituksensa, jonka mukaan kävelykeskustoja pitäisi vahvistaa. Lahdessa on esitetty erilaisia vaihtoehtoja keskustan viihtyvyyden parantamiseksi, mutta yksi toisensa jälkeen ne on kaadettu. Monissa muissa kaupungeissa keskustat on myllätty uuteen uskoon vastaamaan kaupunkilaisten nykytarpeita.

Kävelykatusuunnitelmien tultua julki Etelä-Suomen Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla, seurasi kaupunkilaisten raivokas keskustelu. Keskustelupalstoilla ja kahvipöydissä osa lahtelaisista ihmettelee, miksi kaupunkilaisia kiusataan jatkuvasti uusilla suunnitelmilla, joilla ”aiotaan tuhota Lahden keskusta lopullisesti”. Toiset puolestaan haluaisivat yhtä painokkaasti saada keskustaan ”lisää elinvoimaa ja viihtyisyttä ilman autoja”.

Kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja Francis McCarron (kok.) sanoo itsekin olevansa vannoutunut autoilija, mutta siitä huolimatta hän kannattaa kävelykadun kokeilua.

– Meidän keskustan alennustila on valitettavasti käsinkosketeltavissa. En näe, että Aleksanterinkadun läpiajo yksisuuntaisena tuo enää mitään lisäarvoa. Se argumentti, että ennen oli paremmin, ei kerta kaikkiaan lennä enää.

Kokoomuksen Francis McCarron otti vastaan palauteryöpyn kävelykatusuunnitelmista Lahden tammikuun markkinoilla. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

McCarronin mielestä kyse ei ole pelkästään Aleksanterinkadusta, vaan viihtyisyyttä pitäisi lisätä koko keskustassa.

– Voi myös kysyä, pitääkö kauppatorin olla ikuisesti tuollainen Stalinin paraatitori. Se näyttää siltä, että se olisi suunniteltu sotilasmarsseja varten.

Vuokko Sirviö, Kaarina Koskinen ja Sirpa Sirén kehuvat Lahden toriparkkia, mutta pitävät uusia suunnitelmia ”aivan hirveinä”. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Lahdessa uudistuksille on vaikea löytää poliittista tukea

Viikon verran Lahdessa vellonnut keskustelu kävelykatukokeilusta on saanut aikaan sen, että poliittisista päättäjistä juuri kukaan ei ole ryhtynyt puoltamaan ajatusta McCarronia lukuun ottamatta. Sen sijaan monet päättäjät ovat antaneet idealle täystyrmäyksen.

McCarronin puoluekaveri Jani Wallenius kirjoitti lehteen mielipidekirjoituksen (siirryt toiseen palveluun) otsikolla: ”Idea Aleksin katukokeilusta syytä upottaa Vesijärven syvimpään kohtaan”. Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Ilkka Viljanen puolestaan epäili mielipidekirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun), että kokeilut jäävät kuitenkin pysyväksi ja maksavat paljon, vaikka muuta väitetään. Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Anita Närhi (Pro Lahti) ei myöskään puolla kokeilua.

– En kannata Aleksille kävelykatua enkä lähtisi edes kokeilemaan sitä.

Kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Anita Närhi (Pro Lahti) haluaisi lisää viihtyvyyttä Vapaudenkadulle, mutta kävelykatukokeiluihin hän ei suostu. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho sanoo, ettei mitään esitystä ole vielä olemassa. Päättäjien pöydälle tulee alkuvuoden aikana kokonaissuunnitelma keskustavisiosta. Alhon mukaan viranhaltijat ovat avoimia erilaisille kokeiluille.

– Jos Aleksanterinkadun kävelykatu on liian suuri muutos, voidaan kävelykatua kokeilla jollakin toisella kadulla pienemmin.

Kävelykeskustassa jalankulkija on kuningas

Lahti ei ole yksin pohtiessaan keskustan vetovoimaisuutta. Kaikissa kaupungeissa mietitään ankarasti, miten väki palaisi käyttämään rahaa ja palveluja kaupungin paraatipaikoille.

Tampere on tiivistänyt kaupunkirakennettaan, ja keskustaan on tehty näyttäviä investointeja kuten ratikka ja Tampereen Areena. Turun toriparkki synnytti 100 miljoonan investointisarjan keskustaan. Mikkelissä kävelykatu kytkeytyy toriin, kauppakeskukseen ja kauppahalliin. Kuopion ”Muailman navan” joulutori on esimerkki elämyksellisestä asiakaslähtöisyydestä.

– Kävelykeskusta ei välttämättä tarkoita kävelykatua, vaan sitä että jalankulkija on kuningas. Keskusta pitää olla saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla, sanoo Elävät kaupunkikeskustat ry:n toiminnanjohtaja Pokko Lemminkäinen.

Lemminkäinen kertoo ihailevansa Kuopiota, joka on määrätietoisesti toteuttanut visiotaan. Nyt Kuopiossa on Suomen suurin kävelykeskusta. Toriparkkiin mahtuu lähes 1 300 autoa, mikä on puolet enemmän kuin Lahden toriparkissa.

Keskustojen merkitys kauppapaikkoina on merkittävästi heikentynyt

Elävät kaupunkikeskustat ry:n julkaiseman selvityksen mukaan keskustat ovat vaikeiden aikojen jälkeen pääsemässä jaloilleen. Kansainvälisten matkailijoiden vähentyminen, verkkokaupan vahvistuminen ja etätyön lisääntyminen ovat vieneet väkeä keskustoista, mutta keskustoissa on usein myös palveluita, joita ei saa muualta.

Viime vuoden lopulla julkaistun selvityksen mukaan keskustojen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumatarjonta vetävät ihmisiä puoleensa luoden kysyntää keskustan palveluyrityksille. Ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä oli mukana kahdeksan kaupunkia: Lahden lisäksi Helsinki, Hyvinkää, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli, Tampere ja Turku.

Tiivis kaupunkirakenne vähentää autoilun tarvetta. Elävät kaupunkikeskustat ry:n mukaan kaupunkien keskustat pitää olla saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Yksi nouseva ilmiö on laadukkaiden asusteiden kierrätysliikkeet. Pokko Lemminkäisen mukaan ravintolat ovat pitäneet pintansa vaikeiden aikojen yli. Jokaisen kaupungin pitäisi löytää myös oma imagotapahtumansa.

– Pori Jazz, Helsingin juhlaviikot, Kotkan meripäivät. Lahdenkin pitäisi kysyä itseltään, mikä on sen imagotapahtuma. Se ei taida enää olla Salpausselän kisat, Lemminkäinen sanoo.