Luksusmatkailija saattaa kuluttaa kymppitonneja muutamassa päivässä – Järvi-Suomi havittelee siivua voimakkaasti kasvavasta alasta

Lappi on jo tunnettu luksusmakailukohde maailmalla. Järvi-Suomessa myös investoidaan luksusmatkailukohteisiin, mutta siellä on yhä vaikeuksia tavoittaa ulkomaisia matkailijoita.

Hiljaisuus – se on ensimmäinen asia, jonka pistää merkille. Ei kuulu kuin tikan koputtelu. Yksi pariskunta kulkee käsi kädessä metsäreittiä pitkin, muuten ei näy ketään.

Hotellin luonnonkivien ympäröimä sisäänkäynti on tumma ja tunnelimainen.

Kuru Resort avattiin vuosi sitten Rantasalmelle. Kuuden miljoonan euron hotelliin kuuluu päärakennuksen lisäksi 20 erillistä villaa.

Uusi luksusmatkailu pyrkii tarjoamaan ainutlaatuisia luontokokemuksia ja hyvinvointielämyksiä vastuullisesti.

– Oma rauha on meidän valttimme. Ihmiset viettävät nykyisin hyvin hektistä elämää. On kiire koko ajan ja kalenteri kilkuttaa jatkuvasti. Meille voi tulla rauhoittumaan ja rentoutumaan, sanoo lomakeskuspäällikkö Aku Kärki Kuru Resortista.

Kuru Resortin villoissa on seinän mittaiset ikkunat järvimaisemiin. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Tavoitteena Rantasalmella on lisätä ulkomaisia matkailijoita. Villan vuorokausihintaa on laskettu vuoden takaisesta tasosta.

– Hintataso elää. Vierasmäärä on ruvennut pikkuhiljaa kasvamaan, ja on selvitty näistä haasteellisista ajoista. Tällä hetkellä meillä on pääasiassa kotimaisia matkailijoita, ja Keski-Euroopasta on jo myös jonkun verran saatu vierailijoita, kertoo Kärki.

Itä-Suomessa matkailualaa kirpaisee Business Finlandin mukaan venäläisten turistien puuttuminen.

– Yksittäisiä luksusmatkailijoita on saatu Keski-Euroopasta Järvi-Suomen alueelle, mutta siellä on aiemmin liikaa luotettu venäläisiin matkailijoihin ja laitettu munat yhteen koriin, sanoo kehittämisasiantuntija Liisa Renfors Business Finlandista.

Tähtiä, revontulia ja saunan löylyjä

Järvi-Suomessa kytee mahdollisuuksia ulkomaisten luksusmatkailijoiden kohteeksi. Matkailijat etsivät uusia ennen kokemattomia kohteita.

– Ehdottomasti puhdas luonto ja järvet, joista voi juoda, ovat sellaista, jota ei maailmalla saada edes rahalla. Suomalainen maisema, kulttuuritarjonta ja erityisesti sauna on kysyttyä, kertoo Renfors.

Järvi-Suomessa on alettu investoida luksuskohteisiin. Aluetta täytyisi kuitenkin pystyä tekemään tunnetuksi nimenomaan luksusmatkailijoiden keskuudessa.

Suomessa tyypillinen lukusumatkailija on säästänyt pitkään ja tekee kerran elämässä -matkan lukuskohteeseen. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Kivijärvelle valmistui kaksi vuotta sitten metsän keskelle Niliaitta. Yhden tolpan varassa korkeuksissa sijaitsevan luksusaitan saa vuokrattua 320–380 euron vuorokausihintaan. Myöskään Niliaittaan ei ole vielä saatu toivottuja kansainvälisiä asiakkaita.

Kotimaiset matkailijat ovat sen sijaan nauttineet yöpymiselämyksestä.

– Meillä on paljon asiakkaita, jotka sanovat, että ihanaa, kun ei kuulu mitään tai näkyy tähdet tai parhaimmillaan revontulet. Se on tämän ajan luksusta, kertoo toimitusjohtaja Anne Hakkarainen, Villipeura Oy:stä.

Palveluun lisää panostusta

Luksusmatkailu on elpynyt matkailun aloista parhaiten koronan jälkeen. Euroopassa odotetaan luksusmatkailun kaksin- tai kolminkertaistuvan tänä vuonna.

Tarkkoja lukuja luksusvierailijoista ei Business Finlandin mukaan ole saatavilla, koska alalla yksityisyys on tärkeää. Monet matkailuyrittäjät ovat luvanneet asiakkailleen vaitiolon.

Luksusmatkailijoille riittävät samat elämykset ja ohjelmatarjonta kuin tavalliselle matkailijalle, mutta majoituksen puitteet ja palvelun tason on oltava kunnossa.

– Suomessa itsepalvelu on yleistä ja digitaalisuuden myötä itsepalvelupisteet ovat lisääntyneet myös matkailussa. Se ei istu luksusmatkaikailuun. Palvelun pitää olla henkilökohtaista ja räätälöitävissä. Meillä on esimerkiksi todella harvassa paikat, joissa matkatavarat kannetaan huoneeseen.

Petra Härkönen ja Outi Laamanen tarjoavat Day Spa -palveluita Kuru Resortin asiakkaille. He panostavat henkilökohtaiseen palveluun. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Luksusmatkailija käyttää rahaa kahdeksan kertaa enemmän kuin tavallinen matkailija.

– Jos käytetään ykstyiskonetta tai helikopterikyytiä, matkan aikana kulutetaan helposti useita kymmeniä tuhansia, kun puhutaan high-end matkailijoista. Kun matkat ovat räätälöitävissä, voi matkan hinta nousta vielä tuostakin, kertoo Renfors.

Lapissa suosituttujen lasi-iglujen hinnat ovat noin 700–800 euroa per yö sesongista riippuen.

Somevaikuttajia ja yhteistyökumppaneita markkinointiin

Business Finland järjestää erilaisia markkinointitilaisuuksia ulkomailla ja on esillä matkailumessuilla. Markkinoinnin kohdemaina luksusmatkailussa ovat viime vuosina olleet Intia, Arabiemiirikunnat, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Eniten luksusmatkailijoita on saatu Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Myös somevaikuttajia kutsutaan Suomeen vierailuille.

– Ei ole sattumaa, että Kourtney Kardashian vieraili Lapissa. Tietoa Suomesta saadaan tehokkaasti leviämään julkkisten Instagramien kautta.

Kuru Resortiin rakentuu kevättalven mittaan vielä lisää villoja. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Myös Kuru Resort on kutsunut somevaikuttajia vierailuille ja tekee yhteistyötä muun muassa eri kansainvälisten matkatoimistojen sekä Visit Finlandin kanssa.

– Lapilla on vahva brändi, mutta myös Saimaa ja Linnansaaren kansallispuisto on uniikkia aluetta. Yksittäisen yrityksen suoramarkkinointi yksittäiseen asiakkaaseen on kuitenkin täysin mahdotonta, joten yhteistyöllä yritämme saada ulkomaista asiakasvirtaa myös tänne, sanoo Kärki.

Voit keskustella aiheesta 9.1. kello 23.00 saakka.