Enää korkeimpien paikkojen hiihtokeskukset auki Alpeilla – lämpöaalto sulatti laskettelumahdollisuuksia Keski-Euroopassa

– Berliinissä 15–16 astetta maanantaina, Etelä-Saksassa 18 astetta. Onhan nämä hurjan korkeita lukemia tammikuun alun säässä, ihmettelee Ylen meteorologi Matti Huutonen.

Hänen mukaansa laaja matalapaine toi Pohjois-Atlantilta lauhaa ilmaa Keski-Eurooppaan. Samaan aikaan korkeapaine jämähti paikoilleen Euroopan ylle. Ennätyslämpötiloja mitattiin muun muassa Tšekissä ja Puolassa.

Ja Sveitsin Alpeilla: 20 astetta lämmintä!

Alpeilla osa alueen lomakeskuksista on talviurheilun sijaan avannutkin normaalisti kesäkaudella toimivat pyöräilyreittinsä. Hiihtäminen tai laskettelu on tällä hetkellä mahdotonta. Jopa yli 2 000 metrin korkeudessa lämpötilat ovat olleet nollan yläpuolella. Vain kaikkein korkeimmilla alueilla sijaitsevat lomakeskukset toimivat normaalisti.

Osa sveitsiläisistä laskettelukeskuksista on hiihtoreittien sijaan ottanut käyttöön pyöräilyreitit lumen puutteen vuoksi. Kuva on maastopyöräilyn GP St-Sylvestre -kilpailustav joulukuun viimeisenä päivänä vuonna 2022. Kuva: EPA-EFE

Hiihdosta korkean paikan laji?

BBC kertoo, että osa sveitsiläisistä lomakeskuksista varoitti jo muutama vuosi sitten, että hiihtoharrasteista tulee ennen pitkää mahdotonta alle tuhannen metrin korkeudessa.

Esimerkiksi Splügenin hiihtokeskus sijaitsee 1 500 metrissä, ja sitä on pidetty varmalumisena paikkana. Nyt sekin on joutunut sulkemaan ovensa toistaiseksi määrittelemättömäksi ajaksi.

– On aivan liian märkää, kuin keväällä. Hiihtämiseen tarvittaisiin erilaista lunta, tämä on liian vetistä. Hiihtäminen on mahdotonta, harmittelee Splügenin keskuksen hiihtohiesseistä vastaava johtaja Hacher Bernet.

Kuva: Mapcreator.io / Yle

Lumetusta vaikeuttaa vesipula

Tykkilumikin on keksitty, miettii joku. Sen tekeminen vaatii kuitenkin valtavan määrän vettä. Sveitsissä sitä ei ole tuhlattavaksi, sillä alueen sähkö syntyy vesivoimalla.

Sveitsissä on laskettu, että riittävän tykkilumen tekemiseen vedenkulutus kasvaisi 80 prosenttia. Se on liikaa.

Alpeilla Itävallan puolella on samat murheet kuin sveitsiläisillä. Salzburgissakin osa hiihtokeskuksesta on tältä kaudelta joutunut jo sulkemaan ovensa. Pettymys on ollut suuri, kun takana ovat matkailutuloja pahasti leikanneet koronavuodet.

Zell am Seessä viimeisimmät lumisateet tulivat joulukuun alkupuolella. Kymmenen asteen lämpötilat sulattivat lumet ja paljastivat ruohon.

– Kun laskee mäkeä alas, niin onhan se tosi omituista nähdä rinteen molemmin puolin vihreää ruohoa, hämmästelee Rita Walter Itävallan yleisradion haastattelussa.

Hiihtoladut ovat paikoin edelleen kunnossa.

– Taivas on sininen, ja luntakin on. Mutta on selvää, että tulevina päivinä ja viikkoina lunta on saatava lisää, arvioi ladulta tavoitettu Kurt Kneidinger.

Keski-Euroopassa hiihtolomat ajoittuvat helmi-maaliskuulle. Pientä toivoa on ilmassa sen suhteen, että lomalaiset pääsisivät talvirientojen pariin. Sää nimittäin muuttuu Matti Huutosen mukaan talvisemmaksi vuorisilla seuduilla. Ei ehkä vielä tämän viikon aikana, mutta ensi viikolla.

Osaa hiihtokeskuksista sekään ei pelasta.

