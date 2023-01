Yksityisten terveysfirmojen pitäisi aloittaa rokottaminen pian, mutta moni asia on auki

Mehiläisen mukaan sillä on valmius aloittaa koronarokotukset nopeastikin. Viranomaisten kiistely siitä, keitä rokotetaan, kuitenkin hämmentää.

Yksityistä terveydenhuoltoa on huudettu apuun, jotta koronan tehosterokotukset saataisiin laajennettua kaikkiin yli 18-vuotiaisiin.

Valtioneuvosto päätti joulukuussa, että rokotteita aletaan luovuttaa myös yksityisille terveysfirmoille. Valtio lupasi myös kustantaa rokotteet. Samassa yhteydessä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) toivoi, että rokotukset voisivat alkaa jo tammikuussa.

Pallo heitettiin siis muun muassa Mehiläiselle, jonka työterveyden piirissä on yli puoli miljoonaa (siirryt toiseen palveluun) suomalaista ympäri maata. Pääasiassa Mehiläinen rokottaisi juuri työterveyden asiakkaitaan.

Mehiläisen johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti sanoo, että heillä on valmius rokottaa, mutta muutama oleellinen asia on yhä epäselvä.

– Meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin rokotteita on saatavilla tai mistä niitä tilaamme.

Martin mukaan rokotteita oli lupailtu jo ensi viikoksi, mutta nyt näyttää siltä, että toimitus viivästyy.

Mehiläisellä on kokemusta ykkös- ja kakkosrokotteen antamisesta pandemian alkuvaiheessa. Silloin rokotteiden saamisesta piti sopia jokaisen kunnan tai sairaanhoitopiirin kanssa erikseen.

– Se oli erittäin työlästä.

Martin mukaan kaikki kunnat eivät lopulta suostuneet antamaan rokotteita Mehiläiselle.

Mehiläisen osuus kaikista koronarokotuksista on jäänyt yhteen prosenttiin (siirryt toiseen palveluun). Muun muassa ministeri Kiuru on harmitellut yksityisten terveysfirmojen vähäistä osallistumista rokottamisiin.

– Sen verran rokotettiin kuin rokotteita saatiin, Martti sanoo.

Rokote on ilmainen, mutta työ maksaa

Nyt valtioneuvosto on siis luvannut rokotteet Mehiläiselle ja muille yksityisille terveysfirmoille. Silti tarvitaan myös suunnitelma siitä, miten ne jaetaan.

Sirkku Martilla on selkeä näkemys siitä, miten homma sujuisi nopeasti ja tehokkaasti.

– Toivomme, että voisimme tilata kaikki tarvitsemamme rokotteet valtakunnallisesti yhden jakeluketjun kautta ja jakaa ne samanaikaisesti kaikkiin toimipisteisiimme.

Martin mukaan sujuvinta olisi, jos he saisivat käyttää omaa lääketilauskumppaniaan.

– Silloin jakelu ja logistiikka olisivat kunnossa ja saisimme riittävän määrän rokotteita sopivalla frekvenssillä.

Jos taas tilaukset hoidetaan esimerkiksi kunkin hyvinvointialueen kanssa erikseen, seurauksena voi olla tilanne, jossa yhdestä Mehiläisen toimipisteestä saa rokotteen, toisesta ei, Martti sanoo.

Rokotteiden hinta on luvattu kattaa valtion pussista. Mutta entäpä työstä aiheutuva kustannus? Sirkku Martin mukaan rokottamisesta aiheutuvat kustannukset maksaa heidän asiakkaansa.

– Jos asiakkaanamme oleva työnantajayritys päättää tarjota työntekijöilleen tehosterokotteen, se maksaa rokottamisesta meille. Työnantaja voi sitten hakea Kela-korvausta, joka on 16 euroa per rokotus.

Jos taas yksityishenkilö hakisi tehosterokotetta Mehiläisestä, hän maksaisi itse rokotustyöstä aiheutuvan kustannuksen. Hintaa ei ole Martin mukaan vielä päätetty.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi joulukuussa, että suurin osa muista EU-maista tarjoaa tehosterokotuksia kaikille yli 18-vuotiaille sekä sote-ammattilaisille.

Saako perusterve tehosterokotteen?

Oman kierteensä tilanteeseen on tuonut THL:n ja STM:n erilaiselta vaikuttavat rokoteohjeistukset. Sosiaali- ja terveysministeriö ja erityisesti ministeri Krista Kiuru puhuvat kaikkien yli 18-vuotiaiden rokottamisesta, THL puolestaan ohjeistaa rokottamaan iäkkäät ja riskiryhmiin kuuluvat.

Epäselvä tilanne on johtanut siihen, ettei Mehiläisen johtava työterveyslääkäri pysty tarkkaan määrittelemään, kenelle tehosterokotus annetaan.

– Tilanne on epäselvä. Odotamme viranomaisilta yhtenäistä linjausta.

Sirkku Martin mukaan yleinen periaate on noudattaa THL:n ohjeistusta. Martti muistuttaa, että rokote on lääkeaine ja sen käyttöön pitää olla lääketieteelliset perusteet.

– Meillä ei ole mitään syytä kyseenalaistaa THL:n asiantuntemusta.

Käytännössä se voisi tarkoittaa sitä, että Mehiläisessä rokotetaan ensin työikäiset riskiryhmiin kuuluvat. Heitä on paljon, sillä THL:n suosituksen mukaan tehosterokotteeseen on oikeutettu noin kaksi miljoonaa ihmistä ja vain 700 000 on ottanut rokotteen.

Entä ministeri Kiurun toive siitä, että jokaisella on mahdollisuus saada tehosterokote? Rokottaako Mehiläinen myös perusterveitä työikäisiä?

– Tällä hetkellä en osaa vastata siihen.

