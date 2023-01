Pian selviää, miten sähkölaskujen kanssa kamppailevia kansalaisia tuetaan – TEM alentanut korvausosuutta ehdotuksessaan

Ylen tietojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) esittää, että edulliset sähkösopimukset rajattaisiin kertakorvauksen ulkopuolelle.

Hallituksen avustajat neuvottelevat parhaillaan uuden sähkötuen yksityiskohdista, joten lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty.

Ministeriön pohjaesityksen mukaan laskun loppusummasta korvattaisiin noin 50 prosenttia. Aiemmin osuuden arvioitiin olevan 50–80 prosentin välillä. Alemmalla osuudella halutaan välttää laskujen ylikompensointi.

Tukea voisi saada, jos kuukausittain sähkölasku ylittää 100 euroa eli tämän omavastuun joutuu maksamaan itse. Maksimituki olisi 700 euroa kuukaudessa.

Kertakorvaus maksetaan vain sähkön kulutuksesta, ei sähkön siirtomaksusta.

Tukea voisi saada kaikkiaan neljältä kuukaudelta, marras-, joulu-, tammi- ja helmikuulta. Tuen laskentaperusteena on mennyt kulutus eli summa lasketaan marras- ja joulukuun sähkölaskujen perusteella.

Ylelle ennakoidaan, että neuvotteluissa ja yksityiskohtien hiomisessa voi kestää tänään pidempäänkin.

Suoran sähkötuen kohdentaminen sataprosenttisen oikein tai tulojen mukaan on vaikeaa nopealla aikataululla.

Hyvätuloiset eivät välttämättä tarvitse uutta tukea tai osalla kotitalouksista voi olla voimassa kohtuuhintainen sähkösopimus. Tämän takia TEM esittää luonnoksessaan, että tuen ulkopuolelle rajataan sähkösopimukset, joissa sähköstä velotetaan alle 10 senttiä kilowattitunnilta.

Näin tuen toivotaan kohdistuvan paremmin pieni- ja keskituloisille, jotka ovat kärsineet enemmän hinnan noususta. Suurta sähkönkulutusta ei myöskään haluta tukea valtion pussista.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan hyvätuloiset käyttävät jopa viisinkertaisesti sähköä pienituloisiin verrattuna.

Monen suomalaisen sähkösopimus, sähköyhtiö tai osoite on voinut muuttua tuen laskennan perusteena käytettävien kuukausien aikana, joten juuri oikean tukisumman antaminen heille on vaikeaa. Ihmiset ovat voineet muuttaa loppuvuonna tai määräaikainen sähkösopimus on loppunut vuoden lopussa. Erilaisia väliinputoajia tulee siis väistämättä olemaan.

Hallitus linjasi joulukuussa, että uuteen sähkötukeen voidaan käyttää rahaa enimmillään 400 miljoona euroa. TEM on laskenut avustajien neuvotteluihin useita malleja, joiden hintalappu vaihtelee. Lopulliset kustannukset selviävät sitten, kun valittu malli on selvillä.

Kuluttajien pitäisi saada korvaus sähköyhtiöltä sähkölaskuunsa maaliskuussa. Valtio maksaa korvauksen loppusumman sähköyhtiöille.

Jos avustajat löytävät sovun mallista, lakiluonnos lähtee ensi viikolla lyhyelle lausuntokierrokselle, jonka jälkeen hallitus antaa lopullisen esityksen. Tuen yksityiskohtiin voi tulla vielä muutoksia lausuntojen perusteella.

Tämä on jo hallituksen neljäs tuki, jolla kansalaisille korvataan kallistunutta sähköä. Hallitus on antanut Kelan kautta sähkötukea ja verotuksessa voi tehdä sähkövähennyksen, minkä lisäksi sähkön arvonlisäveroa on alennettu.

