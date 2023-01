Ilmailun päästökauppa sai lentoyhtiöt tilaamaan uusiutuvia polttoaineita – IATA: ”Lentoyhtiöt käyttävät jokaisen myyntiin tulevan tipankin”

Lentoliikenteessä jyllää käyttövoimamurros, jossa yhtiöt käyttävät kaiken tarjolle tulevasta uusiutuvasta lentopolttoaineesta.

Ilmailualan maksuttomat päästöoikeudet lakkaavat asteittain, ja kaikki päästöoikeudet huutokaupataan vuodesta 2026 alkaen. Käyttämällä uusiutuvia lentopolttoaineita lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöt alenevat, ja yhtiöiden tarvitsee ostaa vähemmän päästöoikeuksia.

Maailmalla jo yli 50 lentoyhtiötä käyttää uusiutuvaa lentopolttoainetta (Sustainable Aviation Fuel - SAF), vuoden aikana yhtiöiden määrä on lisääntynyt kymmenillä. Tähän mennessä SAF:llä on lennetty yli 450 000 kaupallista lentoa.

Yhdysvaltalainen American Airlines on ensimmäisenä lentoyhtiönä ottanut viime kesänä käyttöön CORSIA-sertifioitua uusiutuvaa lentopolttoainetta. Käyttämällä sertifioitua SAF-lentopolttoainetta lentoyhtiö voi käyttää sitä täyttääkseen kansainvälisen lentoliikenteen päästöjärjestelmän CORSIA:n mukaiset päästövelvoitteet.

– Yhdysvalloissa SAF-lentopolttoaineen käyttöä myös tuetaan merkittävästi, ja se lisää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä Yhdysvalloista lähtevillä lennoilla, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Eveliina Huurre.

Lentoliikenteelle jakeluvelvoite?

Tänä vuonna uusiutuvien lentopolttoaineiden tuotannon ennakoidaan kaksinkertaistuvan, mutta kysyntä ylittää silti tarjonnan. Lentoyhtiöitä edustavan IATA:n mielestä uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantomäärät kasvavat liian hitaasti.

– Lentopetrolin osuus fossiilisista öljytuotteista on vain kuusi prosenttia. Koska osuus on näin pieni, pitäisi olla mahdollista korvata lentopolttoaine kokonaan kestävällä lentopolttoaineella, sanoo lentoyhtiöitä edustavan IATA:n pääekonomisti Marie Owens Thomsen.

Maailman suurimpiin uusiutuvien lentopolttoaineiden valmistajiin kuuluvan Nesteen tuotantokapasiteetti kasvaa tänä vuonna noin 1,5 miljoonaan tonniin, kun Singaporen jalostamon laajennus ja Rotterdamin tuotantolaitos tulevat käyttöön.

– Lainsäädäntö on keskeisessä roolissa, kun tätä markkinaa luodaan. Selkeämmällä ja vahvemmalla lainsäädännöllä ja kattavalla jakeluvelvoitteella me tulemme näkemään enemmän SAF-tuotantoa, sanoo Nesteen uusiutuvien tuotteiden ja tuotannon sekä raaka-aineiden hankintaan keskittyneen Renewables Platform-liiketoimintayksikön johtaja Carl Nyberg.

Tällä hetkellä jakeluvelvoite on voimassa Ruotsista, Norjasta ja Ranskasta lähtevillä lennoilla, joissa fossiiliseen polttoaineeseen sekoitetaan 0,5 - 1,7 prosenttia uusiutuvaa SAF-lentopolttoainetta.

Nybergin mukaan SAF:n kysyntä kasvaa erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, joissa lainsäädäntö on pidemmällä. Aasiassa lentoyhtiöitä ohjaa uusiutuvien polttoaineiden käyttöön erityisesti asiakkailta tulevat vaatimukset päästöjen pienentämisestä.

– Tuotantoa lisäisi, jos ilmailualalle tulisi maantieliikenteessä käyttöönotettu kattava uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite.

Sellainen on luvassa EU:n alueella vuonna 2025. Kasvavan tuotannon toivotaan myös laskevan uusiutuvien polttoaineiden hintoja.

Euroopassa on käynnissä yli 50 erilaista hanketta SAF-polttoaineiden tuotannon lisäämiseksi, Pohjois-Amerikassakin yli 30. IATA:n arvion mukaan vuonna 2030 tuotanto on jo 24 miljoonaa tonnia, eli 30 miljardia litraa.

– Selvästi tarjonta on rajallista ja lentoyhtiöt todellakin ostavat kaiken tuotetun kestävän lentopolttoaineen viimeiseen tippaan asti hinnasta riippumatta, sanoo IATA:n pääekonomisti Marie Owens Thomsen.

Lentokonevalmistaja ATR, ruotsalainen Braathens Regional Airlines -lentoyhtiö ja Neste toteuttivat kesällä 2022 ATR-potkuriturbiinikoneella ensimmäisen koelennon yksinomaan uusiutuvalla lentopolttoaineella. Tavoitteena on saada hyväksyntä 100-prosenttisen SAF-polttoaineen käyttölle lähivuosina. Kuva: ATR

Fossiilisista polttoaineista ei päästä eroon hetkessä

Tällä hetkellä lentokoneissa voidaan käyttää polttoainetta, jossa uusiutuvaan SAF-polttoaineeseen on sekoitettu vähintään puolet fossiilista polttoainetta. Eurooppalaisen lentokonevalmistajan Airbusin tavoitteena on saada sertifiointi 100-prosenttisen uusiutuvan lentopolttoaineen käytölle vuosikymmenen loppuun mennessä. Ilmailussa uuden polttoaineen sertifiointi on vuosia kestävä prosessi.

Niinpä lentoyhtiöt eivät pysty kovin nopeasti luopumaan fossiilisen polttoaineen käytöstä.

Air France-KLM Groupin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia lentoasiakaskilometriä kohti vuoteen 2030 mennessä. Konserni kertoo sekoittavansa lentopolttoaineeseen 10 prosenttia uusiutuvaa lentopolttoainetta, ja vähentävänsä päästöjä myös lentämällä aiempaa ekologisemmin.

Lufthansa-konserniin kuuluva Brussels Airlines arvioi pystyvänsä vähentämään vuodesta 2019 hiilidioksidipäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö on sopinut Nesteen valmistaman uusiutuvan SAF-lentopolttoaineen toimittamisesta Naton Keski-Euroopan putkistojärjestelmän kautta.

Kyseessä on 5300 kilometriä pitkä polttoaineputkijärjestelmä, jonka kautta toimitetaan polttoainetta lentokoneisiin ja ajoneuvoihin Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa.

Finnair on mukana lentoyhtiöallianssi Oneworldin yhteishankinnoissa. Yhtiö arvioi, että nykysillä hankintasopimuksilla noin kymmenen prosenttia sen käyttämästä polttoaineesta on uusiutuvia vuoteen 2030 mennessä.

– Polttoaineen saatavuus rajoittaa käytön lisäämistä, ja Euroopassa myös korkea hinta, sanoo vastuullisuusjohtaja Eveliina Huurre.

Lentoyhtiö Ryanair on allekirjoittanut aiesopimuksen SAF-lentopolttoaineen toimittamisesta noin 200:lle Ryanairin käyttämälle lentoasemalle eri puolilla Eurooppaa. Vuonna 2030 yhtiön käyttämästä polttoaineesta 12,5 prosenttia pitäisi olla uusiutuvia. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Neste suunnittelee uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa Yhdysvalloissa

Polttoaineyhtiö Neste tekee hyvää tulosta myymällä uusiutuvia polttoaineita. Yhtiö on perustanut Yhdysvaltojen Kaliforniaan uusiutuvia polttoaineita tuottavan yhteisyrityksen Marathon Petroleumin kanssa.

Yhteisyrityksen tuotanto käynnistyy tämän vuoden aikana ja ensimmäisen toimintavuoden tavoitteena on tuottaa 2,1 miljoonaa tonnia uusiutuvia polttoaineita. Yhtiö tutkii myös SAF-lentopolttoaineen tuotannon aloittamista Kaliforniassa.

– Me näemme, että uusiutuvan lentopetrolin kysyntä on kasvamassa Yhdysvalloissa huomattavasti, jolloin mahdollinen tuotanto Yhdysvalloissa voisi olla mielenkiintoinen, sanoo Nesteen Renewables Platform-liiketoimintayksikön johtaja Carl Nyberg.

Nybergin mukaan Suomessa uusiutuvan SAF-lentopolttoaineen tuotanto voi lisääntyä merkittävästi 2030-luvulla, kun Porvoon jalostamolla raakaöljyn jalostus korvautuu uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotannolla.

Tällöin myös synteettisen lentopolttoaineen tuotanto tulee mahdolliseksi, kun Suomessa on saatavilla tarpeeksi uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli- ja aurinkosähköä.

– Nestemäisten synteettisten polttoaineiden tuotanto vaatii paljon vihreää sähköä, se on hyvin energiaintensiivinen prosessi. Siihen suuntaan olemme menossa, että se alkaa olla kannattavaa, pohtii Nyberg.