EU päättää tänään rajoituksista Kiinasta tuleville matkustajille

EU-maat kokoontuvat tänään keskustelemaan yhteisistä rajoituksista Kiinasta tuleville matkustajille.

Todennäköistä on, että virkamieskokouksessa päätetään EU:n laajuisista yhteisistä suosituksista.

Ylen tietojen mukaan paketti voisi sisältää useammanlaisia suosituksia alkaen maskien käytöstä Kiinan-lennoilla, lentokoneiden jätevesiseurannasta sekä matkustajien koronatestauksesta.

– Näyttäisi siltä, että jäsenmaissa on halukkuutta sille, että negatiivinen ennakkotesti lähdettäisiin vaatimaan Kiinasta lähteviltä ja EU-alueelle tulevilta, arvioi Suomen EU-edustuston terveysalan erityisasiantuntija Pasi Mustonen Ylelle Brysellistä.

Testaus on kuitenkin muita toimenpiteitä vahvemmin kansallinen päätös.

– Ennustan, että teemme päätöksen lähtömaan testauksesta. Tämä on valistunut näkemykseni tällä hetkellä, Mustonen sanoo.

On mahdollista, että jäsenmailla on muunkinlaisia kantoja, mutta Mustosen mukaan yhteinen sävel on löytymässä.

Suomi odottaa EU:n yhteistä linjaa

Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet Kiinassa nopeasti sen jälkeen, kun maa höllensi tiukkoja koronarajoituksiaan viime vuoden lopulla.

Nyt kun kiinalaiset saavat taas matkustaa vapaammin, eri puolilla on herännyt huoli siitä, leviääkö turistien mukana uusia, ärhäkämpiä virusmuotoja.

– Rokottamaton kansa yhdistettynä viruksen kovaan leviämiseen, siitä voi koitua pahempia virustyyppejä, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) sanoi Ylelle eilen.

Muutamat maat ovat jo itsenäisesti päättäneet kiinalaisturisteihin kohdistuvista koronarajoituksista: muun muassa Australia, Kanada, Britannia, Ranska ja Yhdysvallat ovat päättäneet kiristää maahantulovaatimuksiaan Kiinan heikentyneen koronatilanteen vuoksi.

– Toivomme, että tänään pääsemme yhteiseen näkemykseen, jota kaikki sitten toimeenpanevat, Mustonen sanoo.

Kyseessä on EU:n puheenjohtajamaa Ruotsin koolle kutsuma (siirryt toiseen palveluun) virkamiesten muodostama IPCR-kokous (siirryt toiseen palveluun), joka muodostaa EU:n kriisitoiminnan raamin. Terveystoimivalta on pitkälti jäsenmailla. Sitovia päätöksiä ei siis tänään ole luvassa, vaan suositus jäsenmaille.

Toimenpiteet voisivat olla käytössä viikon sisällä, riippuen siitä miten jäsenmaat saavat kansalliset päätökset tehtyä.

