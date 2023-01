Jos terästeollisuus olisi maa, sen hiilijalanjälki olisi maailman kolmanneksi suurin – tässä kolme syytä, miksi terästehtaat muuttuvat vihreämmiksi

Maailmanlaajuisesti terästeollisuus on suuri päästölähde, mutta muutos on jo käynnissä. Yksi edelläkävijöistä on SSAB, joka rakentaa fossiilitonta terästuotantoa kuvan Luulajan tehtaille ja Suomen Raaheen. Kuva on vuodelta 2020.

Kuva: Simon Eliasson