Kirkko pelkää, että paanukatoista tulee katoavaa kansanperinnettä, ja yrittää nyt pysäyttää uhkaavan kehityksen

Otakon Pohjanmaan testikaton päädyissä ja pitkien sivujen loppupäissä on kotimaista Hakkaraisen hautatervaa, joka on poltettu betonirännissä. Numero 4 kohdalle on sivelty tuontitervaa Serbiasta. Keskellä kattoa numero 3 kohdalla on Väisäsen hautatervaa Itä-Suomesta. Numero 2 paikalle on sivelty Ruotsista tuotua Erikssons Svensk Daltjära-nimistä tervaa, joka on tuotu Ruotsiin ulkomailta. Siinä on seassa hartseja ja kimröökiä.

Kuva: Daniel Wikström / Otakon Pohjanmaa