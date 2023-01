4 000 ihmistä jumissa terveydenhuollon takaisinsoittojonossa Espoossa ja Kirkkonummella – odotusaika jopa 10 päivää

Kiireettömän hoidon takaisinsoittopalvelut ovat ruuhkautuneet Espoossa ja Kirkkonummella, jotka kuuluvat nyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen.

Kuntalaiset joutuvat odottamaan takaisinsoittoa kolmesta jopa kymmeneen päivää, kun tavoiteaika on yhdestä kolmeen päivää, kertoo avosairaanhoidon linjajohtaja Anu Mustakari.

– Viime vuoden marras–joulukuusta lähtien Espoon ja Kirkkonummen takaisinsoitoissa on ollut viiveitä. Nyt kun tämä viikko on käynnistynyt niin sanotusti hyvinvointialueen lipun alla, olemme perineet tilanteen, hän sanoo.

Mustakarin mukaan ruuhkautuminen on usean tekijän summa: henkilöstöä on tällä hetkellä sekä lomilla että sairaana, ja hyvinvointialuemuutos on edellyttänyt useiden järjestelmien käyttöönottoa ja päivittämistä, mikä on osaltaan aiheuttanut palveluiden takkuamista osassa terveysasemia.

– Lisäksi olemme huomanneet, että puhelimitse tapahtuvat yhteydenotot ovat lisääntyneet huomattavasti. Iso syy on varmasti pandemian jälkeinen hoitovelka, mutta mahdollisesti myös esimerkiksi ihmisten muuttunut taloudellinen tilanne, minkä seurauksena yksityistä sektoria käytetään ehkä vähemmän kuin aikaisemmin.

Yhteensä Espoossa ja Kirkkonummella 4 000 asiakasta odottaa soittoa takaisin. Tilanteen ratkaisemiseksi aiotaan hyödyntää hyvinvointialueen tuomia mahdollisuuksia, Mustakari kertoo.

– Pyrimme mobilisoimaan koko hyvinvointialueen terveysasematyötä tekevää henkilöstöä tarjoamalla heille vapaaehtoista lisä- ja ylitöitä ruuhkan purkamiseen.

Mustakarin mukaan tilanne ei kuitenkaan tule ratkeamaan viikossa tai parissa. Hän uskoo, että ruuhka lähtee kuitenkin helpottamaan lisäresurssien, lomien päättymisen ja henkilöstön tervehtymisen myötä.

– Arvioin, että kolmessa tai neljässä viikossa meidän pitäisi olla jo paremmassa tilanteessa.

Korona, päivystyksen ongelmat ja pitkä valmistelutyö kuormittavat

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueiden vastuulle on sujunut pääosin suunnitellusti, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM). STM:n hyvinvointialueille toteuttaman kyselyn perusteella siirtymä on sujunut suunnitellusti, mutta joitakin yksittäisiä ongelmakohtia on ilmennyt.

Kyselyn mukaan paikallisesti on ollut ongelmia asiakkaiden yhteydenottojen ohjautumisessa oikein. Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä kertoo ongelmien liittyneen puhelinnumeroiden vaihtumiseen. Lisäksi ensimmäisinä päivinä on tullut jonkin verran ylimääräisiä yhteydenottoja.

– Chat-palvelut ja puhelinpalvelut hieman ruuhkautuivat muutamilla alueilla.

Hyvinvointialueille tehdyn kyselyn perusteella paikoin on ilmennyt tietojärjestelmien jumittumista, hitautta tai toimintahäiriöitä, jotka ovat koskeneet myös potilastietojärjestelmiä.

Huolta aiheuttaa henkilöstön jaksaminen muutostilanteessa. Ahosen mukaan huolet liittyvät henkilökunnan kuormitukseen koronaepidemian ja päivystyksen ongelmien keskellä sekä pitkään jatkuneeseen valmistelutyöhön.

Potilasturvallisuus ei ole STM:n kyselyn mukaan hyvinvointialueiden alkupäivinä vaarantunut, ja vaikka palvelutuotannossa on esiintynyt viivästyksiä, palvelut on saatu hoidettua normaaliin tapaan. Pelastustoimen tehtävistä on kyetty huolehtimaan normaalisti.

Mahdollisia häiriöitä tai viiveitä palveluissa voi esiintyä tulevina viikkoina.