Puolustusvoimien iso tilaus tuo Conlogille 40 uutta vakipaikkaa, mutta ei kenelle tahansa

Turvallisuus- ja puolustusalan yritys Conlog Oy sai Puolustusvoimilta viime vuoden lopulla ison tilauksen (siirryt toiseen palveluun) Viestiasema A-laitesuojista. Kaupan arvo on 40 miljoonaa, mutta nousee optioineen noin 50 miljoonaan euroon.

Conlog toimittaa kolmen vuoden aikana viestiasema-laitesuojia (siirryt toiseen palveluun), jotka liittyvät Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelmaan. Yhtiö rakentaa, kokoaa, kouluttaa ja huoltaa konttipohjaisia ratkaisuja tilauksen mukaisesti.

Ruotsalaisomisteinen yhtiö hakee Ylikiimingin toimipisteelle toimitusjohtaja Juha Moision mukaan lisää osaajia.

– Me olemme rekrytoimassa noin 40 ihmistä. Tarvitsemme projekteihin hitsaajia, sähkömiehiä ja mekaniikka-asentajia. Rekrytointi on jo alkanut ja tulee täyttymään kevään aikana. Henkilöstömäärä kasvaa Ylikiimingissä noin sataan työntekijään, kertoo Moisio.

Conlog Oy:n toimitusjohtaja Juha Moisio hakee uutta työvoimaa Ylikiimingin tehtaalle. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Koska kyseessä on puolustusteollisuuden tuote, ollaan tarkkoja siitä kuka voidaan töihin ottaa ja kuka ei.

– Me emme voi tehdä kuin esimerkiksi Transtech tekee Otanmäessä. He tuovat Kaukoidästä ihmisiä töihin. Meille pääsevät töihin ne, jotka on turvaselvitetty ja ovat Suomen kansalaisia. Työntekijän tulee olla ammattitaitoinen, pätevä ja tiimityökykyinen, sekä täyttää puolustusvoimien turvallisuusvaatimukset, kertoo Moisio.

Johtamisjärjestelmien kehittäminen on Puolustusvoimien pitkäjänteinen hanke

Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan myötä on puolustusministeriön rahoitusta kasvatettu. Erityisasiantuntija Riikka Saxlinin mukaan Viestiasema A-laitesuojien hankinnasta käytiin puolustus- ja turvallisuushankintalain mukainen tarjouskilpailu kotimaisille toimijoille. Kilpailun voitti Conlog Oy vuosille 2022–2024.

Maavoimien esikunnan viestitarkastaja eversti Antti Tunkkarin mukaan kauppa on jatkoa johtamisen kehittämisohjelmaan.

– Hankittavilla viestiasemilla täydennämme joukkojen taktista ja tulenkäytön johtamista. Ne ovat yhteensopivia jo aiemmin hankittujen viestiasemien kanssa.

Tunkkarin mukaan viestiasemiin asennetavat radiot ja taktiset reitittimet on valmistanut oululainen Bittium ja myös mastot tulevat kotimaasta Mastsystemsiltä, joista Conlog sitten kokoaa viestiasemat Ylikiimingissä tehtaalla.

Puolustusvoimat ja Conlog sopivat kumppanuussopimuksen huhtikuussa 2022. Se kattaa Conlog Oy:n ja siihen liitettyjen yritysten ja alihankkijoiden valmistamien sekä edustamien järjestelmien ja laitteiden ylläpitoa, huoltoa ja modifiointeja.