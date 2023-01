Soteuudistus hidasti hetkellisesti Helsingin kaupungin palkkasotkun siivoamista – edelleen noin 6 500 korjaamatonta palkkavirhettä

Korjaustahti on aiempaa parempi, mutta korjausvelkaa on edelleen paljon. Viime vuoden aikana syntyneiden palkkavirheiden toivotaan olevan korjattu maaliskuun loppuun mennessä.

Loppukeväästä 2022 alkaneet Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat jatkuvat, vaikka orastavaa valoa siintääkin tunnelin päässä.

Kaupunki hankki viime lokakuussa erillisen palkanlaskennan vakauttamisesta vastaavan johtajan. Pestiin valitun Kirsti Laine-Hendolinin mukaan uusien palkkavirheiden määrä on saatu laskemaan, mutta tilanne ei vielä ole normaali.

Vuodenvaihteessa tapahtunut soteuudistus hidasti hetkellisesti virheiden korjauksia, joten isoja muutoksia virhemääriin ei ole tiedossa, kun uusimmat tiedot saadaan ensi viikolla.

Laine-Hendolin arvioi, että noin viidessä prosentissa kaikista Helsingin kaupungin palkoista on tällä hetkellä virheitä.

Prosenttiluku kävi kesällä yli kahdeksassa, mutta oli jo marraskuussa hieman alle viiden.

Kuusi miljoonaa euroa lisäapua

Viime vuoden aikana syntyneiden palkkavirheiden toivotaan olevan korjattu maaliskuun loppuun mennessä, jos henkilöstöä saadaan lisää, järjestelmä kehittyy ja tukitoimet onnistuvat.

Tähän asti palkkasotkun on arvioitu maksaneen Helsingille jo noin neljä miljoonaa euroa. Helsinki on varannut tälle vuodelle kuusi miljoonaa euroa lisäbudjettia palkkaongelmien selvittämiseen.

Laine-Hendolinin mukaan rahaa käytetään ainakin kertyneisiin viivästysmaksuihin, taloushallintopalvelu Talpan lisähenkilöstön palkkoihin, toimintatapa- ja tukitoimenpiteisiin sekä palkkasotkua ratkoneiden konsulttipalveluiden maksuihin.

Kaupungin mukaan ongelmien juurisyy on epäonnistunut siirtyminen uuteen Sarastia-palkanmaksujärjestelmään viime vuoden huhtikuussa.

Edelleen 6 500 palkkavirhettä

Viimeisimmät tiedot tilanteesta ovat ajalta 21. joulukuuta. Niiden mukaan kaupungilla on noin 6 500 korjaamatonta palkkavirhettä, jotka koostuvat liikaa maksetuista, osittain puuttuvista tai kokonaan puuttuvista palkoista.

Näistä suurin osa, noin 5 300 palkkaa, puuttuu osittain. Etenkin puuttuu erilaisia lisiä, kuten kelpoisuus-, kokemus- ja tehtävälisiä tai muita varsinaisen palkan ohella maksettavia lisiä.

Kokonaan puuttuvia palkkoja oli 21. joulukuuta 89 kappaletta. Laine-Hendolinin mukaan kokonaan puuttuvat palkat ovat korjauksissa etusijalla. Ne laitetaan maksuun viimeistään muutaman arkipäivän kuluessa ongelman ilmenemisestä.

Suuri osa kokonaan puuttuvia palkkoja koskevista virheistä on osunut määräaikaisille työntekijöille ja keikkalaisille.

– Uusien virheiden osuus on laskeva trendi, mutta haluamme sen laskevan vielä jyrkemmin, Laine-Hendolin sanoo.

Sarastiaa muokataan jatkuvasti

Korjausvelkaa on paljon. Se syntyi, kun viime kesänä virheitä ilmeni huomattavasti enemmän, kun niitä ehdittiin korjaamaan.

Virheitä ehditään tällä hetkellä korjata yhtä paljon kuin uusia virheitä ilmenee. Näin ollen korjaamattomien virheiden kappalemäärä on nyt pysynyt korkealla, vaikka virheitä korjataan jatkuvasti.

– Sen olen tässä oppinut, että kun virhe on järjestelmässä kerran syntynyt, sen korjaaminen ei ole niin yksinkertaista, Laine-Hendolin sanoo.

Myös Talpan asiakaspalvelu on edelleen ruuhkautunut. Asiakaspalvelun yhteydenottolomakkeelle suunnitellaan tälle keväälle toimintamuutoksia, jotta ruuhkaa saisi purettua tehokkaammin.

Tarkoitus on siirtyä käyttämään palvelunhallintajärjestelmää.

Oppia on tullut

Laine-Hendolinin mukaan palkkaongelmien ratkomishankkeessa on kesästä asti tehty paljon virhelähde- ja juurisyyanalyysia. Nyt järjestelmään on tehty muutoksia, koulutusta on lisätty ja ohjeistuksia täsmennetty.

– Matkan varrella palkanlaskennan asiantuntijoiden ja koko organisaation osaaminen on vahvistunut uuden järjestelmän edellyttämällä tavalla ja toimintatapoja on omaksuttu.

Kaupunki järjestää keväällä lisää tukitoimia esihenkilöille ja muille järjestelmään tietoja tallentaville, jotta he saavat oikean tuen oikeaan aikaan. Tätä keskitetään etenkin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle, missä ongelmia on eniten.

Laine-Hendolinin mukaan Sarastia-järjestelmä ei vielä riittävästi tue loppukäyttäjää ja järjestelmän edellyttämä toimintatapamuutos on kesken. Sarastia toimii edellistä järjestelmää enemmän automaatiolla ja itsepalveluna.

– Sarastiaa kehitetään yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa, jotta se soveltuisi Helsingin kokoisen palkanmaksajan tarpeisiin.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Sen palkkalistoilla on lähes 40 000 ihmistä.

